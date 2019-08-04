Политика

Путин выразил соболезнования Трампу в связи со стрельбой в СШАОреанда-Новости 11:40

ИА «Ореанда-Новости» Как сообщается на сайте Кремля, российский президент направил телеграмму Дональду Трампу в связи с происшествиями в американских штатах Техас и Огайо. В городе Дейтон в Огайо мужчина открыл стрельбу возле бара, в результате чего погибли девять человек.
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Путин отправил телеграмму Трампу после массовой гибели жителей в США

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Макрон выразил соболезнования в связи со стрельбой в Техасе и Огайо

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Путин выразил Трампу соболезнования в связи со стрельбой в Техасе и Огайо

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Газета.Ru10:59

Путин выразил соболезнования в связи со стрельбой в Техасе и Огайо

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Путин выразил соболезнования Трампу в связи со стрельбой в Техасе и Огайо

РБК11:23

Путин направил телеграмму Трампу

Lenta.ru10:41
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