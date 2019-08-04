Политика
Путин выразил соболезнования Трампу в связи со стрельбой в СШАОреанда-Новости 11:40
ИА «Ореанда-Новости» Как сообщается на сайте Кремля, российский президент направил телеграмму Дональду Трампу в связи с происшествиями в американских штатах Техас и Огайо. В городе Дейтон в Огайо мужчина открыл стрельбу возле бара, в результате чего погибли девять человек.
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Футбол
Авен: «Тренерской мысли у Карреры не видел»
Бизнесмен и болельщик "Спартака" Пётр Авен считает, что у бывшего тренера красно-белых Массимо Карреры не было тренерской мысли.
Обновлено в 18:13
Происшествия
При тушении пожара в торговом центре Баку пострадали спасатели
Семь сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана отравились дымом во время тушения пожара в торговом центре "Садарак" в Гарадагском районе Баку.
Обновлено в 12:25
Футбол
Матч чемпионата Нидерландов прервала выбежавшая на поле курица
Обновлено в 09:54
Кино
«Союзмультфильм» взял на работу автора Чебурашки из «Игры престолов»
Ранее художник Уляшов опубликовал у себя в в социальных сетях интересную подборку иллюстраций, где он изобразил героев советских мультфильмов в образах персонажей из "Игры престолов".
Обновлено в 06:54
Спорт
Российские волейболистки вышли на Олимпиаду 2020 года
Обновлено в 15:35
Транспорт
«Аэрофлот» отменил рейсы в Лондон из-за забастовки в аэропорту Хитроу
Российская авиакомпания «Аэрофлот» изменила расписание рейсов в Лондон на ближайшие дни в связи с забастовкой служащих аэропорта «Хитроу».
Обновлено 02 августа в 15:58
Политика
Порошенко грозит срок за поездку на Мальдивы по поддельным документам
Бывший лидер Украины Петр Порошенко посещал Мальдивские острова по поддельным документам.
Обновлено в 14:55
Здоровье
Специалисты рассказали о вреде эскалаторов
Специалисты предупредили о вреде подъема по эскалатору. Ежедневно люди больших городов рискуют своим здоровьем, спускаясь в подземку.
Обновлено в 19:36
Теннис
Медведев уступил Киргиосу в финале турнира в Вашингтоне
Российский теннисист Даниил Медведев уступил австралийцу Нику Киргиосу в финале турнира ATP в Вашингтоне.
Обновлено в 19:27
Политика
Зеленский назвал даты саммита в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский заявил газете "Коммерсант", что встреча лидеров стран нормандского формата должна состояться уже в начале осени.
Обновлено вчера в 13:31
Кино
Лундгрен и Сталлоне примут участие в новом сериале «The International»
Известные голливудские актеры Сильвестр Сталлоне и Дольф Лундгрен примут участие в телесериале «The International», об этом 4 августа сообщает издание Deadline.
Обновлено в 09:42
Футбол
ЦСКА победил «Рубин» в матче РПЛ
Обновлено в 13:54
Происшествия
«Сапсан» загорелся из-за забравшегося на крышу мужчины
«В поезде «Сапсан» сообщением Санкт-Петербург–Москва произошло искрение в токоприемнике из-за забравшегося на крышу поезда зацепера», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 17:40
Политика
Политику Трампа назвали причиной массовых расстрелов в США
За выходные в США произошло 3 массовых расстрела. Мотивы исполнителей нападения в Чикаго и в Дейтоне, штат Огайо, пока не выяснены.
Обновлено в 13:01
Происшествия
Сестра и друг стрелка из Огайо оказались среди убитых
Стрелком оказался Коннор Беттс, 24-летний житель расположенного в этом же штате города Беллбрук.
Обновлено в 14:39
Политика
Конфликт в Донбассе не решить законами, заявил лидер партии Зеленского
Глава партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что конфликт в Донбассе нельзя решить законодательным путем.
Обновлено в 20:04
Автоспорт
Даниил Квят: «Мои шины износились за 12 кругов до финиша»
Обновлено в 12:07
Общество
Выступивший на фестивале шашлыка лидер «Чайфа» пожаловался на травлю
Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал об интернет-травле после выступления на фестивале «Шашлык Live» в парке Горького 3 августа.
Обновлено в 18:10
Армия и оружие
Российский Су-57 не смог догнать американские истребители F-22 и F-35
Вадим Лукашевич, являющийся военным экспертом, в ходе интервью журналистам «Национальная служба новостей» отметил, что Су-57 5-ого поколения не способны развивать скорость, с которой летают американские истребители моделей F-35 и F-22.
Обновлено вчера в 11:14
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Общество
Сильный ливень в Ростове повалил деревья и подтопил дома
Сильный дождь в Ростове-на-Дону в воскресенье вечером повалил как минимум 27 деревьев и подтопил несколько домов, сообщает администрация города.
Обновлено в 15:43
Экономика
Врачей пропишут: в России возродят офисные медпункты
В России намерены возродить институт цеховых врачей, выяснили «Известия».
Обновлено в 17:01
Политика
Супруга президента Асада излечилась от рака
Асма аль-Асад, супруга президента Сирии Башара Асада, излечилась от рака. Об этом сообщает пресс-служба президентского дворца САР.
Обновлено в 10:36
Происшествия
СК возбудил уголовное дело против ФБК об отмывании миллиарда рублей
Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия
Петербургский таксист принял роды у пассажирки из области
Петербургский таксист принял роды у пассажирки из Ленобласти, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на начальницу диспетчерской службы одного из таксопарков города Наталью.
Обновлено в 11:55
Политика
Украинский политолог признался, зачем ездит на российское телевидение
Политические ток-шоу на российских телеканалах значительно превосходят украинские в профессионализме, а также являются хорошей школой для политологов и экспертов из Киева.
Обновлено в 09:16
Авто
Названы самые популярные люксовые авто в России в 1 полугодии
Mercedes-Benz S-Класс стал самым продаваемым в России в этом сегменте с результатом 1 090 проданных штук, что на 19,7% меньше.
Обновлено в 09:55