Политика
Путин выразил соболезнования Трампу в связи со стрельбой в СШАВедомости 12:05
Президент России Владимир Путин направил американскому коллеге Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи со стрельбой в США. Об этом сообщается на сайте Кремля.
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Политика
МИД РФ предупредил о тропическом шторме в Японии и Южной Корее
Тропический шторм "Франсиско" угрожает наводнениями Японии и Южной Корее, сообщил ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ в твиттере.
Обновлено в 16:06
Общество
Гороскоп на 4 августа: Стрельцам не мешало бы встретиться с друзьями
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено вчера в 20:11
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Гаджеты
Завтра Fossil представит несколько новых моделей умных часов
Обновлено в 15:51
Происшествия
НТВ обнародовал угрозы в адрес протестующих и их семей
Провластные СМИ поясняют, что это якобы ответ на угрозы в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции, которые работали во время недавних протестов.
Обновлено в 15:01
Спорт
Российские волейболистки вышли на Олимпиаду 2020 года
Женская сборная России по волейболу одержала победу над Южной Кореей в матче квалификации к Олимпийским играм 2020 года в Токио.
Обновлено в 15:35
Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 13:28
Армия и оружие
Российский Су-57 не смог догнать американские истребители F-22 и F-35
Вадим Лукашевич, являющийся военным экспертом, в ходе интервью журналистам «Национальная служба новостей» отметил, что Су-57 5-ого поколения не способны развивать скорость, с которой летают американские истребители моделей F-35 и F-22.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
Соболезнования семьям жертв стрельбы в США выразили в МИДе Белоруссии
Как писал News.ru, полиция США установила, что стрельбу по людям в Техасе открыл 21-летний белый американец Патрик Крузиос.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Министра в Румынии уволили из-за слов об изнасилованной девочке
Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволила премьер-министр Виорика Дэнчилэ после слов насчет подвергшейся нападению водителя девочке, сообщила Дэнчиле в Facebook.
Обновлено в 08:37
Общество
В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено в 12:44
Здоровье
6 доступных продуктов, которые улучшают состояние при гипертонии
Натуральный порошок какао обладает свойством снижать давление: содержащиеся в нем вещества флавоноиды улучшают состояние сосудов.
Обновлено в 14:35
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Происшествия
В Лондоне подросток сбросил маленького мальчика с 10-го этажа галереи
Парень сбросил 6-летнего мальчика со смотровой платформы на десятом этаже галереи "Тейт Модерн", перекинув его через полутораметровое ограждение.
Обновлено в 15:30
Армия и оружие
Народная милиция ЛНР: пьяный вояка из медроты порезал другого бойца и скрылся
Об инциденте сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Обновлено в 09:30
Происшествия
В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков
В Москве задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу, который через социальную сеть призывал к насилию в отношении детей сотрудников силовых структур.
Обновлено в 11:05
Армия и оружие
Боевики «Джебхат ан-Нусры» отказались покинуть демилитаризованную зону
Идлиб - единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований Лидер террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) Абу Мухаммед аль-Джулани заявил об отказе вывести свои формирования из демилитаризованной зоны в Идлибе на северо-западе Сирии, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:29
Шоу-бизнес
Появились фото со свадебной церемонии Хайди Клум и Тома Каулитца
6-летняя немецкая модель Хайди Клум и 29-летний гитарист немецкой группы Tokio Hotel Том Каулитц устроили из своего бракосочетания «тайну за семью печатями», постарались максимально утаить от окружающих.
Обновлено в 05:50
Футбол
ЦСКА победил «Рубин» в матче РПЛ
Обновлено в 13:54
Происшествия
Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации
Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 13:17
Общество
Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью
Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.
Обновлено в 04:53
Транспорт
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить в самолет
Купил билет не в тот город, перепутал июнь с июлем или не угадал со стыковочным рейсом — вот неполный перечень распространенных ошибок, допускаемых пассажирами при покупке авиабилетов, которые могут сорвать путешествие, сообщает Туту.ру.
Обновлено в 12:21
Теннис
Медведев сыграет с Кирьосом в финале турнира в Вашингтоне
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира в Вашингтоне (США), призовой фонд которого превышает $1,8 млн.
Обновлено вчера в 22:36
Спорт
Российская команда установила рекорд трассы на «Танковом биатлоне»
Российская команда установила рекорд трассы на «Танковом биатлоне», преодолев пять кругов дистанции за 18 минут 55 секунд.
Обновлено в 04:28
Политика
Захарова иронично ответила на слова Помпео о возвращении Украине Крыма
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала госсекретаря США Майка Помпео "последним человеком, кому Крым что-то должен".
Обновлено в 16:01
Интернет
Instagram и WhatsApp решили переименовать
Представители компании подтвердили, что "они хотят более точно описывать продукты и услуги, которые являются частью Facebook", передает РИА "Новости" со ссылкой на The Information, Одной из версий нового названия является "Instagram от Facebook" и "WhatsApp от Facebook".
Обновлено вчера в 13:22
Происшествия
В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»
Обновлено в 15:51