Политика

Путин выразил соболезнования Трампу в связи со стрельбой в СШАВедомости 12:05

Президент России Владимир Путин направил американскому коллеге Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи со стрельбой в США. Об этом сообщается на сайте Кремля.
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