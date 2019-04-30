Политика

Путин выразил признательность уходящему японскому императору АкихитоРИА Новости 03:18

Президент России Владимир Путин выразил признательность отрекающемуся от престола императору Японии Акихито за внимание к отношениям с РФ, рассчитывает на укрепление связей между странами, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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Путин выразил признательность уходящему императору Японии Акихито

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