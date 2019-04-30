Политика
Путин выразил признательность уходящему японскому императору АкихитоРИА Новости 03:18
Президент России Владимир Путин выразил признательность отрекающемуся от престола императору Японии Акихито за внимание к отношениям с РФ, рассчитывает на укрепление связей между странами, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7329 источников, обновлено в 08:18, Ашберн
Политика
Саакашвили ответил на слова Путина о своем гражданстве
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отреагировал в своем Facebook на совет Владимира Путина киевским властям вернуть политику украинское гражданство.
Обновлено вчера в 10:50
Технологии
Голосование в шоу «Голос» проверят на предмет фальсификации
Гендиректор компании Group-IB Илья Сачков сообщил, что будет проверена техническая возможность вмешательства в систему выборов победителя конкурса.
Обновлено вчера в 05:22
Происшествия
ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Подмосковье
Обновлено в 04:28
Авто
Новый Land Rover Defender проходит финальные испытания
Всего перед премьерой, запланированной на этот год, модель пройдет 45 тыс. индивидуальных испытаний, в том числе в Кении.
Обновлено в 05:37
Кино
В Сети появился тизер четвертого эпизода финала «Игры престолов»
В Сети появился тизер четвертого эпизода финального сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 03:28
Политика
ЦИК объявила Зеленского избранным президентом Украины
Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) на заседании во вторник, 30 апреля, объявила итоговые результаты президентских выборов, победителем на которых признан Владимир Зеленский.
Обновлено в 06:56
Политика
Прокуратура проверит, как губернатор Хакасии избежал службы в армии
Коновалов, отвечая на вопрос об армии в прямом эфире, заявил, что служить там — это почетно.
Обновлено в 03:39
Экономика
«Севергрупп» завершает покупку GDR «Ленты» у TPG и ЕБРР
"Севергрупп" завершает приобретение ГДР "Ленты" у компании Luna Inc. и ЕБРР и, соответственно, условие для объявления предложения акционерам и держателям ГДР компании по покупке их акций и ГДР "Ленты" выполнено.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Разбитая машина ФСО обошлась Ярмольнику в полмиллиона
Как сообщает РИА "Новости", экспертиза оценила ремонт машины ФСО, разбитой по вине Ярмольника, в 1,2 млн руб. 830 тыс. руб спеслужба заплатила из своего бюджета, остальное покрыла страховка.
Обновлено в 07:19
Происшествия
В деле об изнасиловании дознавательницы в Уфе появилась новая статья
В деле уфимских экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании 23-летней коллеги-дознавательницы, появилась новая статья.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие
На параде Победы 9 мая продемонстрируют LADA 4x4 для войск ВДВ
Военную «Нива», оснащенную 12,7-миллиметровым крупнокалиберным пулеметом 6П50 «Корд», впервые применили в действии во время учений «Восток-2018», прошедших на территории Восточного военного округа с 11 по 17 сентября прошлого года.
Обновлено в 02:52
Общество
На Украине гости пришли на свадьбу в нацистской форме
Обновлено вчера в 19:47
Космос
Роскосмос опубликовал видео с танцующими балеринами в макете МКС
Телестудия «Роскосмоса» опубликовала на видеохостинге YouTube видеоролик, где балерины танцуют в макете российского сегмента Международной космической станции.
Обновлено в 06:31
Спорт
Трусова готовит программу в образе героини «Игры престолов»
Российская фигуристка Александра Трусова перевоплотится в следующем сезоне в Дейенерис Таргариен из «Игры престолов».
Обновлено в 05:02
Общество
Император Японии отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.
Обновлено в 03:37
Общество
Вооруженные бойцы Росгвардии прибыли на станцию Шиес
Обновлено в 07:09
Общество
ЕСПЧ впервые вынес решение по акции «Он вам не Димон»
Обновлено в 04:34
Политика
Власти Венесуэлы сообщили о попытке госпереворота
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес
Алсу впервые после победы дочери на «Голосе» показалась на людях
Алсу не стала экспериментировать со стилем и появилась на публике в черном брючном костюме.
Обновлено в 06:20
Энергетика
Белоруссия полностью остановила прием российской нефти
Во вторник Минск полностью остановил прием российской нефти, сообщил Sputnik Беларусь первый заместитель генерального директора ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.
Обновлено в 07:42
Происшествия
Задержан глава Минэкономики Дагестана
Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток.
Обновлено в 05:04
Политика
Центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области
В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 07:54
Политика
В Италии госпитализировали Сильвио Берлускони
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу миланского пригорода Сеграте, рассказал РИА Новости представитель 82-летнего политика.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие
Лавров прокомментировал планы США увеличить число военных в Польше
Увеличение численности американских военных в Польше станет нарушением основополагающего акта между Россией и НАТО, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес
Королева Елизавета вручила Кейт Миддлтон высшую награду
Королева Елизавета вручила Кейт Миддлтон высшую награду Британская королева вновь высказала свое особое отношения к герцогине Кембриджской.
Обновлено в 05:41
Экономика
Mail.ru Group раскритиковала идею АКИТ о сборах с покупок из-за рубежа
Инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) связаны с желанием ее членов захватить рынок дешевых китайских товаров, применив к ним наценки в 50 и более процентов, что негативно отразится на потребителях, считает вице-президент и технический директор Mail.ru Group Владимир Габриелян.
Обновлено в 07:51
Шоу-бизнес
Марьянов перед смертью хотел уйти от жены
Любовница и фигуристка Ирина Лобачева рассказала в эфире "Пусть говорят", что Марьянов собирался уйти от своей жены Ксении Бик, но не успел оформить документы.
Обновлено вчера в 13:24
Спорт
Чемпиона мира по борьбе дисквалифицировали за допинг
Победитель чемпионата мира по греко-римской борьбе 2014 года Чингиз Лабазанов дисквалифицирован на год.
Обновлено в 06:27
Политика
Глава «Мираторга» назвал балаболами противников запрета на ввоз хамона
По словам Линника, прибыли российских производителей мясо-молочной продукции запрет на ввоз в Россию хамона, пармезана и т.д. не увеличит, но он необходим для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность России.
Обновлено в 05:15