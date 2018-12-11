Политика

Путин выразил недоумение преследованием в США Бутиной
ТАСС
10:10

Президент России Владимир Путин выразил недоумение преследованием в США россиянки Марии Бутиной.
ТАСС10:10
Владимир Путин
А вот эта девушка наша несчастная, Бутина, сидит, ей грозит 15 лет лишения свободы. За что? Я когда услышал, что вокруг нее что-то происходит, я для начала просто опросил руководителей наших спецслужб: кто такая? Никто вообще о ней ничего не знает.
— Владимир ПутинНТВ 10:28

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