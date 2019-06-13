Политика

Путин выразил надежду на восстановление отношений с УкраинойRT на русском 17:45

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены, и призвал новые власти Украины содействовать в этом.
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Путин заявил о неизбежности восстановления отношений с Украиной

РБК18:51

Путин надеется на активность Киева и внутри страны, и в восстановлении отношений с Россией

ТАСС17:52

Путин высказался о новом правительстве Украины

Газета.Ru17:45

Владимир Путин: Россия неизбежно восстановит отношения с Украиной

Вести.Ru17:43

Путин заявил о неизбежности восстановления отношений с Украиной

Известия17:25

Путин: Мы неизбежно восстановим наши отношения с Украиной

МИР 2417:00

Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной

RT на русском17:45
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 21:07, Ашберн
Политика

В Дагестане произошли волнения из-за новой границы с Чечней

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Xiaomi анонсировала новый смартфон Mi 9T для рынка Европы

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Ушел из жизни журналист Андрей Петров

Сегодня скончался журналист Андрей Перов. Об этом сообщили в Союзе журналистов Петербурга и Ленинградской области.
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Россия заинтересована в стабильных отношениях с США, заявил Антонов

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Знаменитый советский мультфильм "Ну, погоди!" возглавил тройку самых любимых мультипликационных фильмов россиян, на втором месте - "Каникулы в Простоквашино", на третьем - "Маша и медведь", свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
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Происшествия

Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева

В аэропорту Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева, который находился в нетрезвом состоянии и затеял конфликт с сотрудником авиакомпании.
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США изменили написание Киева в международной базе

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Политика

Президент Польши рассказал о превосходстве поляков над Россией

Польский президент на совместной пресс-конференции с Трампом четыре минуты рассказывал о хищных планах России, страданиях Польши от «советской оккупации» и самих поляках, которые отличаются от жителей России тем, что они «более смелые и способны сражаться до конца независимо ни от чего».
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Американский сценарист Крейг Мазин, работавший над сериалом «Чернобыль», прокомментировал повышенное внимание туристов к чернобыльской зоне отчуждения.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Пассажирский самолет вернулся в Домодедово из-за неисправности

Пассажирский самолет, совершавший рейс из Москвы в Екатеринбург, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок, пишет 13 июня РЕН ТВ.
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Происшествия

Алексея Навального отпустили из полиции

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Историю с пропажей кота Алибасова назвали фейком

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Пять привычек, которые могут вызвать рак, назвали ученые

Специалисты провели исследование и назвали пять привычек, которые имеют связь с онкологией.
Обновлено 10 июня в 22:17
Происшествия

МВД прекращает уголовное преследование журналиста Ивана Голунова

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что уголовное преследование журналиста Ивана Голунова прекращается «в связи с недоказанностью его вины».
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Финансы

Венесуэла выпустит в оборот новые денежные купюры

С 13 июня сразу три новых купюры в 10 тысяч, 20 тысяч и 50 тысяч боливаров выпускаются в оборот в Венесуэле.
Обновлено в 19:53
Политика

Помощница Трампа даст показания по делу против президента США

По данным издания, речь идет о слушания по расследованию дела против Трампа.
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Общество

Два выпускника Вологды сдали ЕГЭ по математике на 100 баллов

Выпускники уже получили результаты ЕГЭ по литературе и географии. 18 человек набрали более 80 баллов по первому предмету.
Обновлено вчера в 11:18
Авто

Названа ориентировочная стоимость на новый Kia Seltos

Презентация нового компактного кроссовера Kia Seltos, который станет прямым конкурентом Hyundai Creta, состоится через две недели - 26 июня.
Обновлено вчера в 22:58
Космос

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено вчера в 04:21
Экономика

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено в 18:29
Шоу-бизнес

В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева

Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.
Обновлено в 14:00
Кино

Александр Роднянский наградил на «Кинотавре» лучшие короткометражки

Ваши картины попали в конкурс, они в каталоге, - обратился к участникам конкурса "Короткий метр" рулевой "Кинотавра" продюсер Александр Роднянский.
Обновлено в 19:50
Армия и оружие

Украинские военные вплотную подошли к Донецку

Украинские силовики вплотную подошли к Донецку, заявил в эфире радиостанции "Армия FM" официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий.
Обновлено в 12:55
Экономика

Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 05:47
Происшествия

Музыкант группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому

Белорусские следователи выясняют обстоятельства избиения в Минске Руслана Владыко — известного музыканта, участвовавшего в белорусской рок-группе «Ляпис Трубецкой» и являющегося сейчас гитаристом группы Trubetskoy, сообщил РИА Новости в среду официальный представитель Следственного комитета страны Сергей Кабакович.
Обновлено в 15:50
Общество

На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым

На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.
Обновлено в 08:38
Общество

Выпускники сдадут 13 июня ЕГЭ по биологии и информатике

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Певец Шура продает зубы ради покупки квартиры

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Обновлено в 12:57
Армия и оружие

В США оценили новый российский пистолет ПЛ-15

Российский пистолет Лебедева ПЛ-15 стал настоящим «квантовым скачком», пишет The National Interest.
Обновлено вчера в 23:40
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Южно-Сахалинск потратит 138 миллионов на пачку градостроительных документов и карту города

От подрядчиков требуется подготовить научно-исследовательскую работу, посвященную городу, его перспективам и потенциалу, а также создать систему градостроительного планирования.
Обновлено в 20:28
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