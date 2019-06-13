Путин выразил надежду на восстановление отношений с УкраинойRT на русском 17:45

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены, и призвал новые власти Украины содействовать в этом.

Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной

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