Политика
Путин выразил надежду на восстановление отношений с УкраинойRT на русском 17:45
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены, и призвал новые власти Украины содействовать в этом.
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с чего всё началось
Думаю, оно сможет действовать энергично и в направлении восстановления отношений между Украиной и Россией, и в решении проблем внутри страны.МИР 2417:00
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Общество
Россияне назвали любимые мультфильмы
Знаменитый советский мультфильм "Ну, погоди!" возглавил тройку самых любимых мультипликационных фильмов россиян, на втором месте - "Каникулы в Простоквашино", на третьем - "Маша и медведь", свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 20:08
Шоу-бизнес
Бузова в крошечном бикини пофантазировала о парне
Обновлено в 12:33
Политика
Названы имена членов тайного правительства: кто в действительности правит миром
Еще был термин «военно-индустриальный комплекс», который тайно правит миром.
Обновлено в 08:54
Экономика
Чубайс предложил ввести новый налог
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России «углеродный налог».
Обновлено в 22:25
Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот
Обновлено в 09:10
Культура
Гусары и шампанское. Как отмечают День России на фестивале «Времена и эпохи» в Москве
Московский фестиваль реконструкторов "Времена и эпохи" подготовил насыщенную программу в День России.
Обновлено в 08:37
Общество
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено в 17:11
Политика
Совет США решил изменить правило написания Киева в международной базе
Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания столицы Украины — Киева — в международной базе, сообщает пресс-служба посольства Украины.
Обновлено в 19:33
Кино
Фильм «Люди в черном 4» получил рейтинг «гнилой»
Западные кинокритики разгромили фантастический фильм "Люди в черном 4: Интернэшнл".
Обновлено в 17:04
Общество
Экс-чиновница заявила о коррупции во власти Красноярского края
Обвиняемая в махинациях с лесом экс-министр природных ресурсов Красноярского края Елена Вавилова дала интервью, в котором назвала губернатора региона Александра Усса "виртуозным режиссером" и предположила, что именно он причастен к возбуждению в отношении нее уголовного дела.
Обновлено в 02:27
Футбол
Родриго: «Переход в „Реал“ мотивирует и пугает меня»
Официально сделка состоится в июле этого года. Переход в "Реал" мотивирует меня, так как это один из лучших клубов мира.
Обновлено в 21:08
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье провели дуэль взглядов
Обновлено в 12:16
Общество
Проблема века: туалет автовокзала Магадана закрывается раньше, чем заканчиваются рейсы
Журналисты "Магаданской правды" нашли проблему городской жизни, которой посвятили целую статью.
Обновлено в 20:30
Авто
Обновленный кроссовер Haval H4 оценили в 907 тысяч рублей
Китайская компания Haval объявила о начале продаж обновленной модели кроссовера Haval H4, который предлагается в трех модификациях.
Обновлено в 09:33
Экономика
Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян, пишут СМИ
Российские банки начали использовать новый инструмент для блокировки счетов россиян, пишет газета "Известия" со ссылкой на клиентов Сбербанка и МКБ, которые столкнулись с такими действиями.
Обновлено в 20:36
Политика
Парубий подписал закон об импичменте президента
Сегодня подписал закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины», — цитирует спикера Рады ТАСС.
Обновлено в 10:40
Политика
Пушков отреагировал на заявление Климкина про Россию и ПАСЕ
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина в отношении возвращения России в ПАСЕ.
Обновлено в 17:46
Политика
Певица Вика Цыганова намерена баллотироваться в Госдуму
Обновлено в 16:20
Политика
Президент Польши рассказал о превосходстве поляков над Россией
Польский президент на совместной пресс-конференции с Трампом четыре минуты рассказывал о хищных планах России, страданиях Польши от «советской оккупации» и самих поляках, которые отличаются от жителей России тем, что они «более смелые и способны сражаться до конца независимо ни от чего».
Обновлено в 16:30
Гаджеты
Компания Xiaomi анонсировала в Европе новый смартфон Mi 9T
Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес
В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева
Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.
Обновлено в 14:00
Хоккей
Иван Барбашев заменил Тарасенко в первом звене «Сент-Луиса»
Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев проведет седьмой матч финальной серии Кубка Стэнли в первом звене.
Обновлено в 20:18
Политика
Представитель Зеленского объяснил слова о шутке про снижение тарифов
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус извинился за свои слова о том, что украинский лидер шутил о снижении тарифов.
Обновлено в 13:20
Транспорт
Нулевой километр
Пока все были заняты, наблюдая за событиями в сквере у Драмтеатра (и мы в том числе), в Екатеринбурге подняли цену на проезд в метро — до 32 рублей.
Обновлено в 21:00
Происшествия
На марше в Москве в поддержку журналиста Голунова начались задержания
На марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, начались задержания, сообщили корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено в 05:29
Гаджеты
Foxconn может перенести производство iPhone из Китая при необходимости
Если экономическое противостояние, наблюдаемое между Пекином и Вашингтоном, будет угрожать продажам iPhone, то Foxconn может вынести производство за пределы Китая.
Обновлено в 02:49
Общество
В Екатеринбурге выбрали победительниц самого патриотичного конкурса красоты
Посмотрите, в каких красивых платьях выходили на сцену уральские красавицы: Также 12 июня в Екатеринбурге выбрали обладательницу самых шикарных волос.
Обновлено в 21:53
Финансы
Венесуэла выпустит в оборот новые денежные купюры
С 13 июня сразу три новых купюры в 10 тысяч, 20 тысяч и 50 тысяч боливаров выпускаются в оборот в Венесуэле.
Обновлено в 19:53
Здоровье
Названы четыре «невредные» привычки, которые могут вызвать рак
Помимо пристрастия к алкоголю и курению и других давно признанных вредными привычек, есть и менее безобидные на первый взгляд пристрастия, которые могут стать причиной возникновения онкозаболеваний.
Обновлено в 06:57