Политика

Путин выразил надежду на восстановление отношений с УкраинойRT на русском 17:45

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены, и призвал новые власти Украины содействовать в этом.
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с чего всё началось

Путин: Мы неизбежно восстановим наши отношения с Украиной

Думаю, оно сможет действовать энергично и в направлении восстановления отношений между Украиной и Россией, и в решении проблем внутри страны.
МИР 2417:00

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Путин заявил о неизбежности восстановления отношений с Украиной

РБК18:51

Путин надеется на активность Киева и внутри страны, и в восстановлении отношений с Россией

ТАСС17:52

Путин: Мы неизбежно восстановим наши отношения с Украиной

МИР 2417:00

Владимир Путин: Россия неизбежно восстановит отношения с Украиной

Вести.Ru17:43

Путин заявил о неизбежности восстановления отношений с Украиной

Известия17:25

Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной

RT на русском17:45

Путин высказался о новом правительстве Украины

Газета.Ru17:45
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Общество

Россияне назвали любимые мультфильмы

Знаменитый советский мультфильм "Ну, погоди!" возглавил тройку самых любимых мультипликационных фильмов россиян, на втором месте - "Каникулы в Простоквашино", на третьем - "Маша и медведь", свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 20:08
Шоу-бизнес

Бузова в крошечном бикини пофантазировала о парне

Обновлено в 12:33
Политика

Названы имена членов тайного правительства: кто в действительности правит миром

Еще был термин «военно-индустриальный комплекс», который тайно правит миром.
Обновлено в 08:54
Экономика

Чубайс предложил ввести новый налог

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России «углеродный налог».
Обновлено в 22:25
Общество

Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот

Обновлено в 09:10
Культура

Гусары и шампанское. Как отмечают День России на фестивале «Времена и эпохи» в Москве

Московский фестиваль реконструкторов "Времена и эпохи" подготовил насыщенную программу в День России.
Обновлено в 08:37
Происшествия

На месте ДТП в Сочи заметили умершего в СИЗО Цапка, пишут СМИ

Обновлено в 06:02
Общество

В Москве ожидается похолодание до +1 градуса

В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено в 17:11
Политика

Совет США решил изменить правило написания Киева в международной базе

Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания столицы Украины — Киева — в международной базе, сообщает пресс-служба посольства Украины.
Обновлено в 19:33
Кино

Фильм «Люди в черном 4» получил рейтинг «гнилой»

Западные кинокритики разгромили фантастический фильм "Люди в черном 4: Интернэшнл".
Обновлено в 17:04
Общество

Экс-чиновница заявила о коррупции во власти Красноярского края

Обвиняемая в махинациях с лесом экс-министр природных ресурсов Красноярского края Елена Вавилова дала интервью, в котором назвала губернатора региона Александра Усса "виртуозным режиссером" и предположила, что именно он причастен к возбуждению в отношении нее уголовного дела.
Обновлено в 02:27
Футбол

Родриго: «Переход в „Реал“ мотивирует и пугает меня»

Официально сделка состоится в июле этого года. Переход в "Реал" мотивирует меня, так как это один из лучших клубов мира.
Обновлено в 21:08
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье провели дуэль взглядов

Обновлено в 12:16
Общество

Проблема века: туалет автовокзала Магадана закрывается раньше, чем заканчиваются рейсы

Журналисты "Магаданской правды" нашли проблему городской жизни, которой посвятили целую статью.
Обновлено в 20:30
Авто

Обновленный кроссовер Haval H4 оценили в 907 тысяч рублей

Китайская компания Haval объявила о начале продаж обновленной модели кроссовера Haval H4, который предлагается в трех модификациях.
Обновлено в 09:33
Экономика

Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян, пишут СМИ

Российские банки начали использовать новый инструмент для блокировки счетов россиян, пишет газета "Известия" со ссылкой на клиентов Сбербанка и МКБ, которые столкнулись с такими действиями.
Обновлено в 20:36
Политика

Парубий подписал закон об импичменте президента

Сегодня подписал закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины», — цитирует спикера Рады ТАСС.
Обновлено в 10:40
Политика

Пушков отреагировал на заявление Климкина про Россию и ПАСЕ

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина в отношении возвращения России в ПАСЕ.
Обновлено в 17:46
Политика

Певица Вика Цыганова намерена баллотироваться в Госдуму

Обновлено в 16:20
Политика

Президент Польши рассказал о превосходстве поляков над Россией

Польский президент на совместной пресс-конференции с Трампом четыре минуты рассказывал о хищных планах России, страданиях Польши от «советской оккупации» и самих поляках, которые отличаются от жителей России тем, что они «более смелые и способны сражаться до конца независимо ни от чего».
Обновлено в 16:30
Гаджеты

Компания Xiaomi анонсировала в Европе новый смартфон Mi 9T

Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес

В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева

Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.
Обновлено в 14:00
Хоккей

Иван Барбашев заменил Тарасенко в первом звене «Сент-Луиса»

Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев проведет седьмой матч финальной серии Кубка Стэнли в первом звене.
Обновлено в 20:18
Политика

Представитель Зеленского объяснил слова о шутке про снижение тарифов

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус извинился за свои слова о том, что украинский лидер шутил о снижении тарифов.
Обновлено в 13:20
Транспорт

Нулевой километр

Пока все были заняты, наблюдая за событиями в сквере у Драмтеатра (и мы в том числе), в Екатеринбурге подняли цену на проезд в метро — до 32 рублей.
Обновлено в 21:00
Происшествия

На марше в Москве в поддержку журналиста Голунова начались задержания

На марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, начались задержания, сообщили корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено в 05:29
Гаджеты

Foxconn может перенести производство iPhone из Китая при необходимости

Если экономическое противостояние, наблюдаемое между Пекином и Вашингтоном, будет угрожать продажам iPhone, то Foxconn может вынести производство за пределы Китая.
Обновлено в 02:49
Общество

В Екатеринбурге выбрали победительниц самого патриотичного конкурса красоты

Посмотрите, в каких красивых платьях выходили на сцену уральские красавицы: Также 12 июня в Екатеринбурге выбрали обладательницу самых шикарных волос.
Обновлено в 21:53
Финансы

Венесуэла выпустит в оборот новые денежные купюры

С 13 июня сразу три новых купюры в 10 тысяч, 20 тысяч и 50 тысяч боливаров выпускаются в оборот в Венесуэле.
Обновлено в 19:53
Здоровье

Названы четыре «невредные» привычки, которые могут вызвать рак

Помимо пристрастия к алкоголю и курению и других давно признанных вредными привычек, есть и менее безобидные на первый взгляд пристрастия, которые могут стать причиной возникновения онкозаболеваний.
Обновлено в 06:57
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