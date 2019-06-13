Путин выразил надежду на восстановление отношений с УкраинойRT на русском 17:45

Думаю, оно сможет действовать энергично и в направлении восстановления отношений между Украиной и Россией, и в решении проблем внутри страны.

с чего всё началось

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