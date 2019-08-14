Финансы

Путин выразил надежду на снижение ставок по ипотекеRT на русском 07:37

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой ВТБ Андреем Костиным заявил, что рассчитывает на снижение ставок по ипотеке. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля. Костин сообщил, что по состоянию на июнь средняя стоимость ипотеки в ВТБ составляет 9,9%.
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Путин ожидает снижения ипотечных ставок до конца этого года

Интерфакс07:57

Путин рассчитывает на снижение ипотечных ставок до конца года

РИА Новости08:21

Путин обозначил ожидания по поводу ипотеки

Lenta.ru07:58

Путин заявил о надежде на снижение ставок по ипотеке

РБК08:46

Путин ожидает понижения ипотечных ставок до конца года

Московский Комсомолец07:50

Путин выразил надежду на снижение ставок по ипотеке

RT на русском07:37

Костин ожидает дальнейшего снижения ставок по ипотеке до конца года

ТАСС07:36
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Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей

Обновлено в 04:44
Происшествия

Женщина бросила дочь в кафе с запиской

Полицейские города Белореченск нашли мать девочки, которую та оставила в кафе с запиской, содержащей просьбу найти для ребёнка новых родителей.
Обновлено в 01:30
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Происшествия

Британка потеряла глаз, сварив яйца в микроволновке

Как пишет The Sun, 22-летняя Бетани Россер решила сварить в микроволновке яйца, но, опасаясь взрыва скорлупы, предварительно почитала "инструкции в интернете".
Обновлено в 11:12
Происшествия

При пожаре в петербургском бизнес-центре обрушилась часть кровли

В Санкт-Петербурге в четырёхэтажном бизнес-центре во время пожара произошло частичное обрушение кровли.
Обновлено в 11:33
Футбол

«Порту» обвинил «Матч ТВ» в срыве трансляции игры с «Краснодаром»

Директор «Порту» по вопросам коммуникации Франсишку Мораеш рассказал, почему в России была сорвана трансляция ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара» (2:3). По версии «Порту», именно телеканал «Матч ТВ» нарушил договоренности, отказавшись перевести €50 тыс. за полтора часа до начала трансляции.
Обновлено в 10:35
Политика

В Крыму отразили массированную хакерскую атаку на госпорталы региона

В Крыму отразили массированную хакерскую атаку, которая могла ограничить доступ к порталам государственных органов власти, сообщил глава министерства внутренней политики, информации и связи республики Сергей Зырянов.
Обновлено в 10:17
Финансы

Рубль просел к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Курс рубля теряет позиции по отношению к доллару и евро вслед за снижением котировок на нефть марки Brent, опустившихся до $60,3 за баррель после значительного роста во вторник, 13 августа.
Обновлено в 10:00
Энергетика

Стала известна дата слушаний по аресту активов «Газпрома» «Нафтогазом»

В отчете российского газового холдинга "Газпром" по РСБУ названы сроки, в которые пройдут слушания по оспариванию окончательного решения арбитража Стокгольма по транзитному спору "Газпрома" и "Нафтогаза", об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:23
Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Происшествия

В Подмосковье семейную пару заподозрили в убийстве матери

Супругов в Подмосковье задержали по подозрению в убийстве родственницы, которое было совершено 10 лет назад на глазах у несовершеннолетней дочери, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 09:11
Общество

Мэрия согласовала проведение митинга на проспекте Сахарова 25 августа

Обновлено в 10:43
Игры

Опубликованы стоп-кадры из будущего трейлера Need For Speed Heat

В сеть выложили новые изображения, имеющие отношение к предстоящему автосимулятору Need For Speed Heat.
Обновлено в 01:22
Происшествия

Суд назначил депутату Янкаускасу еще девять суток ареста

Зюзинский суд Москвы признал муниципального депутата Константина Янкаускаса виновным в призывах участвовать в несогласованной акции 3 августа, то есть в повторном нарушении организации массового мероприятия.
Обновлено в 10:04
Общество

Сильный лесной пожар возник на греческом острове Эвбея

Обновлено вчера в 00:53
Игры

Студия 4A Games начала работу над новой частью Metro

Во время презентации для инвесторов издательство THQ Nordic сообщило, что 4A Games работает над новой частью Metro.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие

Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу

Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Армия и оружие

В Совбезе рассказали о новой американской концепции «Выяви и пристыди»

США хотят придать легитимность обвинениям в совершении кибератак, которые выдвигают против других стран, чтобы проводить против этих государств военные операции вплоть до применения ядерного оружия, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов в интервью "Российской газете".
Обновлено в 10:46
Политика

Девочка поделилась впечатлениями от встречи с Путиным в Севастополе

Воспитанница Академии хореографии Севастополя Анастасия поделилась впечатлениями от встречи с Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:45
Политика

Меркель обвинила Россию в прекращении ДРСМД

"Сожалею в связи с тем фактом, что Россия доказуемо нарушала ДРСМД и таким образом создала причину для утраты этого договора", - утверждала она.
Обновлено в 08:58
Политика

Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать

В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Финансы

Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая

Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 11:19
Шоу-бизнес

Наталья Шурыгина отметила день рождения с новым бойфрендом

Наталья Шурыгина отметила день рождения с новым возлюбленным, певцом Игорем Лепихиным.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие

Истребитель Су-22 сбили в Сирии

Обновлено в 11:46
Происшествия

В офис НКО «Правовая инициатива» пришли с обыском

Пресс-секретарь некоммерческой организации (НКО) «Правовая инициатива» Ксения Бабич сообщила об обыске в московском офисе.
Обновлено в 05:53
Экономика

На рынке госдолга США сработал последний индикатор будущей рецессии

Инверсия кривой доходности считается самым надежным индикатором предстоящей экономической рецессии в США.
Обновлено в 07:51
Армия и оружие

Меркель приветствует размещение солдат США в Германии

В ФРГ в настоящее время базируются 35 тысяч американских солдат и 17 тысяч граждан США, которые работают на военных базах США, сообщает агентство DPA.
Обновлено в 09:06
Футбол

Балотелли может перейти в «Брешию»

Нападающий Марио Балотелли не исключает возможности перехода в «Брешию», сообщает gianlucadimarzio.com.
Обновлено вчера в 21:23
Армия и оружие

Харьковское танковое КБ оказалось под угрозой закрытия

Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени Морозова (ХКБМ) может прекратить работу из-за действий минобороны Украины, об этом сообщили в пресс-службе госконцерна «Укроборонпром».
Обновлено в 11:07
Политика

Митрохина зарегистрируют кандидатом в депутаты Мосгордумы

Напомним, выдвинутый кандидатом в депутаты по 43 одномандатному избирательному округу от партии "Яблоко" Сергей Митрохин стал единственным, чья жалоба на неправомерный отказ в регистрации была удовлетворена Мосгоризбиркомом.
Обновлено вчера в 13:03
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