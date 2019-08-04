«Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими инцидентами в штатах Техас и Огайо», — говорится в сообщении на сайте Кремля. По последним данным, при стрельбе в штате Огайо погибли девять человек и пострадали как минимум 26.

Путин выразил Трампу соболезнования в связи со стрельбой в США

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