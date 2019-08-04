Происшествия
Путин выразил Трампу соболезнования в связи со стрельбой в СШАRT на русском 10:39
«Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими инцидентами в штатах Техас и Огайо», — говорится в сообщении на сайте Кремля. По последним данным, при стрельбе в штате Огайо погибли девять человек и пострадали как минимум 26.
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Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
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МИД РФ направит официальные обращения к американской и германской стороне по поводу вмешательства их дипломатических сотрудников и государственных СМИ во внутренние дела России в связи с освещением несанкционированных акций 3 августа в Москве.
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Происшествия
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«Известия» объясняют, зачем нужна ключевая ставка и почему решение о ее сокращении 31 июля может оказаться исключительно важным.
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Происшествия
Под Волгоградом нашли пропавшую четыре дня назад девочку-инвалида
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Наука
Умер академик РАН астрофизик Николай Кардашев
Умер глава астрокосмического центра Физического института РАН имени Лебедева (ФИАН) академик Николай Кардашев.
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Происшествия
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В Москве задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу, который через социальную сеть призывал к насилию в отношении детей сотрудников силовых структур.
Обновлено в 11:05
Единоборства
В Петергофе простились с боксером Дадашевым
Обновлено в 02:29
Общество
В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы
В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес
Модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей подругой
Британская киноактриса и модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей девушкой Эшли Бенсон, пишет The Sun.
Обновлено в 09:03
Происшествия
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Общество
В Петербурге прошел митинг в поддержку сестер Хачатурян
Обновлено в 10:32
Футбол
Хамес все еще может стать игроком «Наполи»
Обновлено вчера в 07:14
Политика
Постпред Украины рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Украины пыталась оплатить членские взносы в ПАСЕ сверх нормы, чтобы компенсировать отсутствие России в организации.
Обновлено вчера в 16:34
Происшествия
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
Обновлено в 06:43
Авто
Подсчитано, через сколько окупятся метановые LADA после покупки
Подсчитав расходы на заправку, эксперты «За рулем» проверили, как скоро окупится битопливная LADA после покупки.
Обновлено в 04:54
Политика
Супруга президента Асада излечилась от рака
Асма аль-Асад, супруга президента Сирии Башара Асада, излечилась от рака. Об этом сообщает пресс-служба президентского дворца САР.
Обновлено в 10:36
Происшествия
На трассе М-10 в Новгородской области столкнулись семь машин
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Обновлено в 09:16
Происшествия
В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека
В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
Обновлено в 00:08
Происшествия
Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе
Военные иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) задержали иностранный танкер в Персидском заливе, сообщают государственные СМИ.
Обновлено в 11:02
Политика
В Совфеде оценили слова депутата Рады о наказании за диалог с Россией
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT предложение будущего депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» Богдана Яременко о введении уголовной ответственности за не санкционированные властями переговоры с Россией.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту массового ДТП на Волжской ГЭС
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту столкновения трёх автомобилей на мостовом переходе плотины Волжской ГЭС.
Обновлено в 05:11
Политика
Зеленский назвал даты саммита в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский заявил газете "Коммерсант", что встреча лидеров стран нормандского формата должна состояться уже в начале осени.
Обновлено вчера в 13:31
Общество
Путин подписал закон о повышении детских пособий в России
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении детских пособий. Действие нормативного акта охватывает большую часть семей в России.
Обновлено 02 августа в 17:45