Происшествия

Путин выразил Трампу соболезнования в связи со стрельбой в СШАRT на русском 10:39

«Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими инцидентами в штатах Техас и Огайо», — говорится в сообщении на сайте Кремля. По последним данным, при стрельбе в штате Огайо погибли девять человек и пострадали как минимум 26.
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Путин отправил телеграмму Трампу после массовой гибели жителей в США

URA.Ru10:38

Путин выразил Трампу соболезнования в связи со стрельбой в США

RT на русском10:39

Путин выразил Трампу соболезнования в связи со стрельбой в Техасе и Огайо

Коммерсантъ10:53

Путин принес Трампу соболезнования из-за стрельбы в США

Газета.Ru10:59

Путин выразил соболезнования в связи со стрельбой в Техасе и Огайо

ТАСС10:57

Путин выразил соболезнования Трампу в связи со стрельбой в Техасе и Огайо

РБК11:23

Путин направил соболезнования Трампу в связи с гибелью людей в США

News.ru10:59
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 12:49, Ашберн
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Идеолог красных кхмеров умер в Камбодже

На 84 году жизни в Камбодже скончался высокопоставленный функционер режима красных кхмеров и экс-премьер страны Нуон Чеа.
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Происшествия

В США третий раз за сутки произошла стрельба

Стрельба в Чикаго произошла спустя несколько часов после того, как неизвестный расстрелял девять человек в американском городе Дейтон, штат Огайо.
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В Верховной Раде пожары в Сибири назвали «местью дикарям московским».
Обновлено в 08:08
Армия и оружие

Авиация Минобороны потушила более 450 тысяч га лесных пожаров в Сибири

Авиация Минобороны потушила более 450 тыс. га лесных пожаров из 1,1 млн общей площади зоны неконтролируемого распространения огня в Красноярском крае и Иркутской области с 1 по 3 августа.
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В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе

Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
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Кара Делевинь тайно обвенчалась с Эшли Бенсон

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Синоптики назвали сроки возвращения в Москву летней погоды

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, когда в Москву вернется соответствующее климатической норме тепло.
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Супруга президента Асада излечилась от рака

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Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью

Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.
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National Interest восхитил военно-морской парад в Петербурге

Военно-морской парад, который прошел 28 июля в Северной столице, оценил американский журнал National Interest.
Обновлено в 04:54
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Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
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Происшествия

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Без малого четыре дня ушло у волгоградских спасателей и волонтеров на поиски пропавшей в Михайловском районе 16-летней девочки-инвалида.
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Умер советский астрофизик Николай Кардашев

В Москве умер академик, директор Астрокосмического центра Физического института Академии наук (АКЦ ФИАН) имени Лебедева Николай Кардашев.
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