Политика
Путин ввел в эксплуатацию плавучий СПГ-терминал в Калининграде
Путин ввел в эксплуатацию плавучий СПГ-терминал в КалининградеВедомости06:36
Президент Владимир Путин дал команду на ввод в эксплуатацию плавучего регазификационного терминала «Маршал Василевский» у берегов Калининградской области, передает «Интерфакс». Он призвал обеспечить возможность поставок газа по альтернативному маршруту – по морю в сжиженном виде.
Ведомости06:36
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Мощность терминала — 2,7 миллиарда кубических метров газа в год — практически в полном объеме покрывает потребности региона, гарантирует надёжный альтернативный вариант его газоснабжения, снижает зависимость от транзитных поставок газа. Не то, что снижает, а сводит их к нулю.
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Путин: доставляемый морем газ не должен быть для калининградцев дороже «трубного»
Новый Калининград.Ru06:22
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Политика
Путин ввел в эксплуатацию плавучий СПГ-терминал в Калининграде
Президент Владимир Путин дал команду на ввод в эксплуатацию плавучего регазификационного терминала «Маршал Василевский» у берегов Калининградской области, передает «Интерфакс».
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