с чего всё началось

Президент России Владимир Путин дал правительству поручение ввести мораторий на новые меры государственной поддержки разработки месторождений нефти. Запрет будет действовать до завершения инвентаризации запасов, говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.

Кино Warner Bros. экранизирует комикс о супермене из СССР Комикс рассказывает о том, что произошло бы, если бы супермен оказался не в Канзасе, а в советском колхозе.

Происшествия На Камчатке вездеход с геологами упал в ущелье Вездеход с геологами рухнул в ущелье на Камчатке, погибли два человека, еще трое пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Происшествия Все матчи 3-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания Все матчи 3 тура премьер-лиги и Молодежного первенства начнутся с минуты молчания, — говорится в заявлении РПЛ.

Армия и оружие Южная Корея пригрозила России жесткими мерами Власти Южной Кореи пообещали России более жесткие меры, если ее самолеты вновь нарушат воздушное пространство страны.

Политика Испанский парламент не поддержал кандидатуру Санчеса на пост премьера Конгресс депутатов Испании (нижняя палата парламента) не поддержал кандидатуру лидера Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчеса на пост премьера в первом туре голосования.

Происшествия Посольство России выясняет детали катастрофы вертолета в Италии Напомним, 22 июля вертолёт упал в море у побережья Тосканы, не подав никаких сигналов бедствия.

Общество В Москву придет резкое похолодание В начале следующей недели в Москве резко похолодает.

Политика Путин поручил проработать развитие профилактики инфекционных болезней Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить стратегию развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года.

Политика В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.

Экономика Комитет Госдумы отклонил поправку о поддержке экспортеров за счет ФНБ Комитет Госдумы по бюджету и налогам в ходе заседания отклонил поправку в Бюджетный кодекс, принятие которой позволило бы направлять средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на выдачу экспортных кредитов иностранным государствам после того, как сумма накопленных в ФНБ средств превысит 7% ВВП, передает корреспондент RNS.

Экономика Российские банки предупредили о сокращении платежных терминалов В России из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ) может резко сократиться количество платежных терминалов, сообщает РБК со ссылкой на письмо ассоциации банков «Россия» в Федеральную налоговую службу.

Экономика МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годы Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики» опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.

Авто УАЗ показал «эксклюзивную» фотографию салона «Патриота» с «автоматом» Российский автопроизводитель УАЗ разместил в своих социальных сетях эксклюзивные фотографии интерьера внедорожника УАЗ «Патриот» с АКПП.

Общество В сети появился самый короткий тест на IQ Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.

Политика Кабул потребовал у Вашингтона разъяснить слова Трампа об Афганистане Кабул потребовал у Вашингтона разъяснений после заявления американского президента Дональда Трампа о том, что США способны выиграть войну в Афганистане за неделю.

Общество Вид на жительство в Италии признал Владимир Соловьев Российский политик Алексей Навальный обнаружил наличие вида на жительство в Италии у известного телеведущего Владимира Соловьева.

Экономика Путин оценил тенденции развития в Кабардино-Балкарии Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с врио главы Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым, обсудив с ним текущее социально-экономическое положение в регионе и охарактеризовав тенденции в республике как положительные.

Экономика Россельхознадзор отменил запрет на ввоз яблок из Белоруссии Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) приняла решение отменить запрет на ввоз яблок из Белоруссии, после того как специалисты ведомства посетили эту страну с рабочим визитом.

Политика Борис Джонсон избран новым премьер-министром Великобритании За пост боролись Джонсон, бывший мэр Лондона и министр иностранных дел в правительстве Мэй, и нынешний глава Форин-офиса Джереми Хант.

Экономика Госдума проголосовала за повышение до 20% НДС на пальмовое масло Госдума проголосовала за поправку об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.

Экономика Продукты в ЕС с начала года дорожают в 2 раза медленнее, чем в РФ В России потребительские цены на продукты питания в июне 2019 г. по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 0,7%, в это время в среднем по ЕС выросли на 0,6%.

Политика Совфед ответил на слова Помпео о нарушении РФ международных договоров Сенатор ответил на слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что США "упрашивали" Россию не нарушать важные соглашения.

Шоу-бизнес Челси Клинтон стала мамой в третий раз В семье Клинтонов произошло счастливое событие - дочь бывшего президента США стала мамой в третий раз.