с чего всё началось

Президент России Владимир Путин дал правительству поручение ввести мораторий на новые меры государственной поддержки разработки месторождений нефти. Запрет будет действовать до завершения инвентаризации запасов, говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.

Политика Борис Джонсон станет премьер-министром Великобритании Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон избран лидером Консервативной партии.

Общество В Госдуме оценили законопроект об идентификации пользователей e-mail Ранее сенаторы внесли на рассмотрение в Государственную думу законопроект, который предусматривает идентификацию пользователей электронной почты.

Экономика Поток мигрантов в Россию признали аномальным Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.

Экономика 20 регионов России вышли в лидеры по просрочке кредитов В 20 российских регионах зафиксирован уровень просрочки по кредитам выше среднего по стране.

Экономика Российские банки предупредили о сокращении платежных терминалов В России из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ) может резко сократиться количество платежных терминалов, сообщает РБК со ссылкой на письмо ассоциации банков «Россия» в Федеральную налоговую службу.

Технологии Второе тестирование системы электронного голосования проводят в Москве Вторую проверку системы электронного голосования, которая будет использована на выборах в Мосгордуму 8 сентября, проводят во вторник в столице, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Авто Новый компактвэн Baojun RM-5: начало производства Большой лифтбек Baojun RC-6 встал на конвейер не один: одновременно с ним серийным стал компактвэн RM-5.

Армия и оружие Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

Наука Ученые выяснили, когда люди начали страдать от сердечных приступов Наши предки начали страдать от атеросклероза и сердечных приступов примерно два или три миллиона лет назад в результате мутации в одном из генов, который малярия использовала для проникновения в наш организм.

Политика Путин поручил учесть мнение населения при строительстве свалки в Шиесе Президент России Владимир Путин поручил правительствам Москвы и Архангельской области учесть мнение населения при решении вопроса о строительстве полигона твердых бытовых отходов в районе станции Шиес, сообщается на сайте Кремля.

Футбол Агент: «Бэйл может остаться в „Реале“ еще на три года» Могу гарантировать, что он не отправится в аренду ни в один из клубов. Гарет - игрок "Реала", и в данный момент остается таковым.

Общество Facebook удалил изображение с нацистской символикой на гербе России Соцсеть Facebook по требованию Роскомнадзора удалила изображение с нацистскими символами на гербе России, сообщила пресс-служба ведомства.

Гаджеты Honor 9X и Honor 9X Pro представлены официально Один из самых важных фактов, о которых стало известно со сцены — это то, что Honor 9X и 9X Pro первые модели компании с предустановленной прошивкой EMUI 9.1.

Шоу-бизнес Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва» Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.

Политика Дума приняла законопроект о запрете необоснованного ареста бизнесменов Госдума в третьем чтении приняла законопроект о запрете продлевать сроки содержания под стражей предпринимателей в случае, если по уголовному делу не ведутся активные следственные действия, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Общество Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.

Происшествия Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу.

Здоровье Жалоб на качество медпомощи стало вдвое больше в Новосибирской области Как сообщает издание «Vn.ru» со ссылкой на Управление Росздравнадзора Новосибирской области, жалоб на медицинскую помощь стало в два раза больше, на недоступность лекарств — в полтора (по сравнению с 2018 годом).

Общество В сети появился самый короткий тест на IQ Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.

Политика Партия «Слуга народа» Зеленского получает половину мест в Раде Зеленский на фоне уверенной победы своей партии ранее заявил, что приоритетом новой власти станут прекращение войны в Донбассе, возвращение пленных и борьба с коррупцией.

Наука Невероятные татуировки меняют цвет при изменении уровня глюкозы Ученые создали меняющий цвет краситель, способный обнаружить изменения в каждом из этих биомаркеров.

Политика Порошенко решил расшатать Украину Экс-президент Украины Пётр Порошенко хочет создать протестное движение в Верховной Раде и в самой стране.