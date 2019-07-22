с чего всё началось

Президент России Владимир Путин дал правительству поручение ввести мораторий на новые меры государственной поддержки разработки месторождений нефти. Запрет будет действовать до завершения инвентаризации запасов, говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.

Политика В Германии опасаются сближения России и Украины после выборов в Раду Немецкое издание Die Welt предостерегло страны Евросоюза от возникновения серьезных проблем после подсчета голосов на выборах в Верховную раду Украины.

Армия и оружие Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

Экономика Комитет Госдумы отклонил поправку о поддержке экспортеров за счет ФНБ Комитет Госдумы по бюджету и налогам в ходе заседания отклонил поправку в Бюджетный кодекс, принятие которой позволило бы направлять средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на выдачу экспортных кредитов иностранным государствам после того, как сумма накопленных в ФНБ средств превысит 7% ВВП, передает корреспондент RNS.

Политика Элла Памфилова встретится с недопущенными кандидатами в Мосгордуму Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова официально подтвердила готовность встретиться 23 июля с 57 кандидатами в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации из-за большого числа недействительных подписей.

Политика Константин Боровой попросил политического убежища в США Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.

Происшествия Врачи решили отложить ампутацию руки избитой в Ингушетии девочки Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии перенесли проведение ампутации правой руки избитой в Ингушетии девочки, чтобы дать организму время на восстановление и уже после этого принимать решение об уровне ампутации.

Происшествия На границе Киргизии и Таджикистана опять стреляли Сегодняшний конфликт произошёл на въезде в большое село Ворух, входящее в состав Таджикистана, но со всех сторон окруженное территорией Киргизии.

Экономика Российские производители уменьшили размер упаковки Производители продуктов и потребительских товаров в России за последние шесть лет сократили размер упаковок на 7-20%, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование GfK.

Политика Трамп: Джонсон станет отличным премьером Великобритании Президент США Дональд Трамп приветствовал победу британского евроскептика Бориса Джонсона на выборах нового лидера Консервативной партии.

Кино Умер актер «бондианы» Дэвид Хедисон Хедисон стал первым актером "бондианы", сыгравшим эту роль более чем в одном фильме. (Далее это достижение повторил Джеффри Райт в 2006 и 2008 годах).

Политика Савченко назвала «прекрасным чувством» поражение на выборах в Раду Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке теракта в центре Киева, назвала свободой свой проигрыш на внеочередных парламентских выборах.

Общество Вид на жительство в Италии признал Владимир Соловьев Российский политик Алексей Навальный обнаружил наличие вида на жительство в Италии у известного телеведущего Владимира Соловьева.

Политика Умер бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн Бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн скончался в Пекине на 91-м году жизни, сообщило Центральное телевидение Китая.

Общество Вторжение самого холодного за год воздуха ожидает Москву По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, не исключено, что в первой половине дня в воскресенье, 28 июля температура достигнет 20 °С, однако потом "начнется активация холодного воздуха".

Футбол Губернатор Ростовской области: с фанатами «Спартака» обошлись тактично Губернатор Ростовской области Василий Голубев дал оценку со своей стороны конфликту между болельщиками "Спартака" и правоохранителями на стадионе "Ростов Арена" после матча "Ростов" — "Спартак" (2:2).

Экономика Россиян оставят без платежных терминалов В середине июля был принят закон, который запретил банковским платежным агентам использовать удаленную ККТ в платежных терминалах.

Общество Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.

Спорт Малютин завоевал бронзу на дистанции со скандальным китайцем Сунь Яном Китаец Сунь Ян одержал победу на дистанции 200 м вольным стилем на чемпионате мира в корейском Кванджу.

Армия и оружие Украинские военные нарушили перемирие в Донбассе ВСУ нарушили перемирие в Донбассе и обстреляли территорию ДНР, заявил представитель республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Политика В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.

Экономика Поток мигрантов в Россию признали аномальным Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.

Экономика Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.

Общество В Госдуме оценили законопроект об идентификации пользователей e-mail Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с RT прокомментировал внесение сенаторами на рассмотрение в Государственную думу законопроекта, который предусматривает идентификацию пользователей электронной почты.