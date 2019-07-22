с чего всё началось

Президент России Владимир Путин дал правительству поручение ввести мораторий на новые меры государственной поддержки разработки месторождений нефти. Запрет будет действовать до завершения инвентаризации запасов, говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.

Политика В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.

Политика Борис Джонсон стал новым премьером Британии Борис Джонсон выиграл гонку за пост нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.

Политика Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.

Футбол Футболисту Марезу могут запретить въезд на территорию Египта Футболисту сборной Алжира и "Манчестер Сити" Рияду Марезу могут запретить въезд на территорию Египта, сообщает Awarenessng.com.

Общество В сети появился самый короткий тест на IQ Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.

Армия и оружие Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

Общество Антитабачный закон в России распространится на электронные сигареты Кабмин одобрил законопроект о распространении антитабачного закона на электронные сигареты.

Происшествия Киргизия эвакуировала людей из-за конфликта на границе с Таджикистаном Власти Киргизии эвакуировали около 300 человек из зоны конфликта в селе Ворух, эксклаве Таджикистана в республике, сообщили в МВД страны, передает «РИА Новости».

Армия и оружие В Латвии задумались о привлечении армии к охране госграницы Министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс, в чьем подчинении находится пограничная охрана, обсудил с министром обороны страны Артисом Пабриксом возможное привлечении армейских подразделений к защите госграницы.

Политика Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.

Спорт Ефимова взяла серебро на дистанции 100 метров брассом на ЧМ Российская пловчиха Юлия Ефимова взяла серебро на дистанции 100 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта, сообщает ТАСС.

Происшествия Врачи спасли руку избитой ингушской девочки Благодаря проведенной терапии врачи сохранят левую руку девочке из Ингушетии, над которой издевалась тетя.

Общество В Госдуме оценили законопроект об идентификации пользователей e-mail Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с RT прокомментировал внесение сенаторами на рассмотрение в Государственную думу законопроекта, который предусматривает идентификацию пользователей электронной почты.

Происшествия Жителя Татарстана повторно заподозрили в неуважении к власти. Дело об оскорблении единороссов закрыли В Татарстане полиция села Сарманово составила на местного жителя Максима Семина второй протокол о неуважении к власти, сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Здоровье Жертвы артрита чаще умирают от болезней сердца Пациенты с артритами более часто умирают от инфарктов и других болезней сердца вроде стенокардии и сердечной недостаточностью.

Происшествия Вертолет с россиянами рухнул в море у берегов Италии У берегов Италии потерпел крушение вертолет Robinson R66, на борту которого находились граждане России.

Происшествия От побоев мачехи в Дагестане умерла четырехлетняя девочка В Махачкале в результате побоев умерла четырехлетняя девочка. По подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью задержана мачеха ребенка.

Экономика Комитет Госдумы отклонил поправку о поддержке экспортеров за счет ФНБ Комитет Госдумы по бюджету и налогам в ходе заседания отклонил поправку в Бюджетный кодекс, принятие которой позволило бы направлять средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на выдачу экспортных кредитов иностранным государствам после того, как сумма накопленных в ФНБ средств превысит 7% ВВП, передает корреспондент RNS.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принца Гарри обвинили в неуважении к принцу Джорджу Пользователи раскритиковали подобное поздравление от Меган и Гарри, и обвинили пару в «неуважении» к принцу Джорджу, в первую очередь потому, что герцоги не назвали мальчика по имени и не упомянули его королевский титул.