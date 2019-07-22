с чего всё началось

Президент России Владимир Путин дал правительству поручение ввести мораторий на новые меры государственной поддержки разработки месторождений нефти. Запрет будет действовать до завершения инвентаризации запасов, говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.

Политика В Госдуму внесли законопроект о создании единой базы данных россиян Правительство внесло в Государственную думу законопроект о создании единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении России.

Общество Россиян захотели лишить анонимности в электронной почте Организаторы e-mail сервиса будут обязаны хранить сведения об идентификации абонентского номера пользователя электронной почты только на территории России.

Политика СБ Украины подозревает кинопрокатчиков в сотрудничестве с Россией В рамках расследования уголовного дела суд в июле дал доступ СБ Украины к документам и банковским счетам кинодистрибьюторов "Киномания" и "Вольга Украина".

Финансы Рубль чуть укрепился к доллару на старте торгов в понедельник Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,96-63,04 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,01 руб./$1 (-4,5 копейки к уровню предыдущего закрытия).

Армия и оружие Минобороны обвинило Южную Корею в создании угрозы российским самолетам Минобороны России прокомментировало инцидент с участием российских бомбардировщиков Ту-95МС и южнокорейских истребителей F-16 в небе над нейтральными водами Японского моря.

Общество Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.

Политика Путин поручил учесть мнение населения о вывозе мусора Москвы в Шиес Проект по вывозу московского мусора в Архангельскую область, приведший к бурным протестам местных жителей, обсуждали с президентом на медиафоруме Общероссийского народного фронта в мае.

Происшествия Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».

Политика Борис Джонсон станет новым премьер-министром Великобритании В среду, 24 июля, Джонсон станет премьер-министром страны — после того как действующий премьер Тереза Мэй сложит свои полномочия.

Происшествия Абызов отказался сотрудничать со следствием Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в мошенничестве, отказался давать показания и сотрудничать со следствием.

Музыка Metallica в Лужниках спела «Группу крови» Цоя Во время концерта в Москве группа Metallica спела песню Виктора Цоя «Группа крови».

Армия и оружие В Идлибе при авиаударах погибли 60 человек Управление Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам (УКГВ ООН) сообщило о почти 60 погибших и свыше 100 раненых в результате авиаударов в сирийской провинции Идлиб.

Футбол «Спартак» может купить полузащитника ПСВ Перейро Московский «Спартак» договорился с голландским ПСВ по трансферу полузащитника Гастона Перейро.

Политика Жириновский допустил вхождение Украины в состав России Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России.

Шоу-бизнес Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва» Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.

Происшествия Утром на Васильевском острове прорвало сразу несколько труб Утром 23 июля на Васильевском острове прорвало сразу несколько труб.

Политика Совфед ответил на слова Помпео о нарушении РФ международных договоров Сенатор ответил на слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что США "упрашивали" Россию не нарушать важные соглашения.

Происшествия От побоев мачехи в Дагестане умерла четырехлетняя девочка В Махачкале в результате побоев умерла четырехлетняя девочка. По подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью задержана мачеха ребенка.

Спорт Австралийский пловец получает угрозы из-за бойкота награждения на ЧМ Австралийский пловец Мак Хортон стал получать угрозы после того, как бойкотировал награждение на чемпионате мира по водным видам спорта, сообщает ТАСС.

Политика МИД: чартерные рейсы в Египет могут возобновиться в ближайшее время Авиасообщение между Россией и Каиром было возобновлено 11 апреля 2018 года, когда "Аэрофлот" и Egypt Air снова начали выполнять прямые рейсы.

Происшествия У берегов Италии упал в море вертолет с россиянами Инцидент произошел в понедельник, 22 июля. По данным зарубежных СМИ, вертолет упал в воду в 10 км от берега.

Технологии МТС подключил Мasterpass к своей финансовой экосистеме Masterpass позволит пользователям не вводить номер и срок действия банковской карты при каждой транзакции в любых платежных онлайн-сервисах и интернет-магазинах.

Общество Московские власти решили закупить еще 900 км бордюров Московские власти планируют закупить на четырех конкурсах свыше 940 км бордюров на общую сумму 2,99 млрд рублей.

Здоровье Артамонов встретился с медицинским персоналом поликлиник В Кременках глава региона осмотрел приемное отделение, регистратуру, встретился с медицинским коллективом.