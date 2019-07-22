Энергетика
Путин ввел мораторий на новые меры господдержки нефтяных месторожденийИзвестия вчера в 13:58
Президент России Владимир Путин дал правительству поручение ввести мораторий на новые меры государственной поддержки разработки месторождений нефти. Запрет будет действовать до завершения инвентаризации запасов, говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.
Читать в источнике
Оценить133
с чего всё началось
Из документов на сайте Кремля по итогам совещания по стимулированию нефтяной отрасли 10 июля следует, что премьер Дмитрий Медведев должен ввести мораторий до конца года на выдачу льгот для всех нефтяных месторождений пока правительство не завершит инвентаризацию запасов.Коммерсантъвчера в 15:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 08:19, Вашингтон
Политика
В Госдуму внесли законопроект о создании единой базы данных россиян
Правительство внесло в Государственную думу законопроект о создании единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении России.
Обновлено в 07:27
Общество
Россиян захотели лишить анонимности в электронной почте
Организаторы e-mail сервиса будут обязаны хранить сведения об идентификации абонентского номера пользователя электронной почты только на территории России.
Обновлено в 06:15
Политика
СБ Украины подозревает кинопрокатчиков в сотрудничестве с Россией
В рамках расследования уголовного дела суд в июле дал доступ СБ Украины к документам и банковским счетам кинодистрибьюторов "Киномания" и "Вольга Украина".
Обновлено в 07:10
Финансы
Рубль чуть укрепился к доллару на старте торгов в понедельник
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,96-63,04 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,01 руб./$1 (-4,5 копейки к уровню предыдущего закрытия).
Обновлено вчера в 03:28
Армия и оружие
Минобороны обвинило Южную Корею в создании угрозы российским самолетам
Минобороны России прокомментировало инцидент с участием российских бомбардировщиков Ту-95МС и южнокорейских истребителей F-16 в небе над нейтральными водами Японского моря.
Обновлено в 03:06
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Обновлено вчера в 07:56
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов
Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено вчера в 09:49
Политика
Путин поручил учесть мнение населения о вывозе мусора Москвы в Шиес
Проект по вывозу московского мусора в Архангельскую область, приведший к бурным протестам местных жителей, обсуждали с президентом на медиафоруме Общероссийского народного фронта в мае.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Политика
Борис Джонсон станет новым премьер-министром Великобритании
В среду, 24 июля, Джонсон станет премьер-министром страны — после того как действующий премьер Тереза Мэй сложит свои полномочия.
Обновлено в 07:10
Футбол
Стало известно, за сколько «Спартак» продал Ханни
Обновлено в 02:48
Происшествия
Абызов отказался сотрудничать со следствием
Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в мошенничестве, отказался давать показания и сотрудничать со следствием.
Обновлено в 07:35
Музыка
Metallica в Лужниках спела «Группу крови» Цоя
Во время концерта в Москве группа Metallica спела песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено 21 июля в 16:04
Армия и оружие
В Идлибе при авиаударах погибли 60 человек
Управление Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам (УКГВ ООН) сообщило о почти 60 погибших и свыше 100 раненых в результате авиаударов в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 04:07
Футбол
«Спартак» может купить полузащитника ПСВ Перейро
Московский «Спартак» договорился с голландским ПСВ по трансферу полузащитника Гастона Перейро.
Обновлено в 02:33
Политика
Жириновский допустил вхождение Украины в состав России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России.
Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Утром на Васильевском острове прорвало сразу несколько труб
Утром 23 июля на Васильевском острове прорвало сразу несколько труб.
Обновлено в 06:53
Политика
Совфед ответил на слова Помпео о нарушении РФ международных договоров
Сенатор ответил на слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что США "упрашивали" Россию не нарушать важные соглашения.
Обновлено в 03:34
Происшествия
От побоев мачехи в Дагестане умерла четырехлетняя девочка
В Махачкале в результате побоев умерла четырехлетняя девочка. По подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью задержана мачеха ребенка.
Обновлено в 02:10
Спорт
Австралийский пловец получает угрозы из-за бойкота награждения на ЧМ
Австралийский пловец Мак Хортон стал получать угрозы после того, как бойкотировал награждение на чемпионате мира по водным видам спорта, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36
Политика
МИД: чартерные рейсы в Египет могут возобновиться в ближайшее время
Авиасообщение между Россией и Каиром было возобновлено 11 апреля 2018 года, когда "Аэрофлот" и Egypt Air снова начали выполнять прямые рейсы.
Обновлено в 06:42
Происшествия
У берегов Италии упал в море вертолет с россиянами
Инцидент произошел в понедельник, 22 июля. По данным зарубежных СМИ, вертолет упал в воду в 10 км от берега.
Обновлено в 07:59
Технологии
МТС подключил Мasterpass к своей финансовой экосистеме
Masterpass позволит пользователям не вводить номер и срок действия банковской карты при каждой транзакции в любых платежных онлайн-сервисах и интернет-магазинах.
Обновлено в 07:45
Музыка
В Shazam назвали самые популярные песни у россиян
Обновлено в 08:05
Общество
Московские власти решили закупить еще 900 км бордюров
Московские власти планируют закупить на четырех конкурсах свыше 940 км бордюров на общую сумму 2,99 млрд рублей.
Обновлено в 02:57
Здоровье
Артамонов встретился с медицинским персоналом поликлиник
В Кременках глава региона осмотрел приемное отделение, регистратуру, встретился с медицинским коллективом.
Обновлено в 08:12
Политика
Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений ЦИК
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений Центризбиркомом.
Обновлено в 07:25