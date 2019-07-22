Энергетика
Путин ввел мораторий на меры господдержки нефтяных месторожденийКомсомольская правда вчера в 15:07
Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание государственной поддержки в сфере разработки нефтяных месторождений до завершения инвентаризации запасов.
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с чего всё началось
Из документов на сайте Кремля по итогам совещания по стимулированию нефтяной отрасли 10 июля следует, что премьер Дмитрий Медведев должен ввести мораторий до конца года на выдачу льгот для всех нефтяных месторождений пока правительство не завершит инвентаризацию запасов.Коммерсантъвчера в 15:21
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 11:16, Вашингтон
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