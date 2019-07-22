с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание государственной поддержки в сфере разработки нефтяных месторождений до завершения инвентаризации запасов.

Армия и оружие Южная Корея пригрозила России жесткими мерами Власти Южной Кореи пообещали России более жесткие меры, если ее самолеты вновь нарушат воздушное пространство страны.

Экономика Россельхознадзор снял запрет на ввоз яблок из Белоруссии Россельхознадзор снял запрет на поставки яблок из Белоруссии. Импорт будет разрешен со среды, 24 июля.

Общество В Москву придет резкое похолодание В начале следующей недели в Москве резко похолодает.

Происшествия Врачи подтвердили планы ампутировать руку избитой девочке из Ингушетии Медики уточнили, что девочке удалось сохранить левую руку, однако из-за повреждения нервов она не может ей двигать, а восстановление может занять «очень длительное время».

Единоборства Боксер Максим Дадашев скончался от травм после боя Боксер Максим Дадашев скончался от травм, которые получил во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.

Наука Француз задумал перебраться через Ла-Манш на летающей доске Французский изобретатель планирует пересечь Ла-Манш на платформе за 20 минут. Она способна разгоняться до 140 км/ч.

Транспорт Уличные переходы около Киевского вокзала в Москве оборудуют навесами Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел во вторник ход работ по комплексному благоустройству территорий, прилегающих к Киевскому вокзалу.

Происшествия Двое россиян погибли в Италии при крушении вертолета Итальянские власти расследуют крушение вертолета Robinson 66 у острова Горгона в провинции Ливорно, в результате которого погибли два человека, передает «Интерфакс».

Экономика Поток мигрантов в Россию признали аномальным Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.

Хоккей «Нэшвилл» подписал контракт с Сиссонсом на $ 20 млн 25-летний канадский хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на семь лет, годовая зарплата Сиссонса составит около $ 2,86 млн.

Политика Лидер партии Зеленского высказался о русском языке для Донбасса Лидер партии сторонников президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков считает возможным диалог о более широком использовании русского языка в Донбассе и других регионах страны.

Политика Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.

Политика В Госдуме увидели в инициативе сенаторов угрозу тайне личной переписки «Обозначенный в законопроекте механизм ограничения пересылки запрещенной информации не оговаривает необходимость законности действий со стороны уполномоченного органа и может быть истолкован как произвольное внесудебное ограничение установленного Конституцией права граждан на тайну личной переписки», — пояснил Левин (цитата по ТАСС).

Политика Трамп поздравил Джонсона с избранием на пост британского премьера Президент США Дональд Трамп поздравил Бориса Джонсона с избранием на должность нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Британии.

Общество Госдума обсудит продление дачной амнистии до 1 марта 2021 года Компромиссный вариант Вскоре после инициативы Крашенинникова в Госдуму был внесен правительственный законопроект, предлагающий продлить дачную амнистию лишь до 1 марта 2020 года.

Политика Путин поручил правительству исключить возрастную категорию «0+» Как ранее сообщали «Кубанские новости», президент РФ Владимир Путин подписал закон о компенсации ипотеки семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий и последующие дети.

Общество Дума разрешит студентам преподавать в школах Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, дающий студентам старших курсов право заниматься преподаванием в школах еще до получения диплома.

Гаджеты WhatsApp появился на кнопочных телефонах Отмечается, что компании Facebook и KaiOS Technologies Inc объявили, что с третьего квартала 2019 года все работающие на KaiOS телефоны будут продаваться с предустановленным приложением WhatsApp.

Политика Паспорта России запросили около 30 тыс. жителей ДНР и ЛНР Около 30 тыс. жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) подали заявки на получение российского гражданства в упрощенном порядке.

Музыка Петербуржцы стали победителями грантового конкурса на форуме «Таврида» На закрытии девятой смены форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» подвели итоги грантового конкурса, сообщил портал МИА МИР.

Политика Боровой попросил политического убежища в США Бывший председатель «Партии экономической свободы» Константин Боровой попросил политического убежища в Соединенных Штатах.