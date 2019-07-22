Энергетика
Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторожденийРБК вчера в 13:40
Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.
Читать в источнике
Оценить119
с чего всё началось
Из документов на сайте Кремля по итогам совещания по стимулированию нефтяной отрасли 10 июля следует, что премьер Дмитрий Медведев должен ввести мораторий до конца года на выдачу льгот для всех нефтяных месторождений пока правительство не завершит инвентаризацию запасов.Коммерсантъвчера в 15:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 02:12, Вашингтон
Политика
Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия
В больнице рассказали о состоянии Инны Чуриковой
Состояние Инны Чуриковой до сих пор оценивается как тяжелое, актриса лежит в отделении острых эндотоксикозов в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, рассказали РИА Новости в больнице.
Обновлено в 01:35
Политика
В МИД Турции предупредили США об ответных мерах на санкции из-за С-400
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что власти страны не оставят без ответа, если США вознамерятся ввести санкции из-за поставок С-400.
Обновлено вчера в 07:09
Армия и оружие
Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
По информации южнокорейских военных, которую приводит агентство Ренхап, российский самолет дважды нарушал воздушное пространство страны над Японским морем.
Обновлено вчера в 23:02
Общество
Роспотребнадзор выявил неприятный факт о черешне и клубнике
Проведённое исследование показало, что в черешне содержание железа в шесть раз ниже нормы, в абрикосах — в два раза, а в клубнике — в четыре раза.
Обновлено в 01:14
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией
Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.
Обновлено в 00:19
Происшествия
Пятьсот российских туристов не могут вылететь из Антальи в Москву
Более 500 российских туристов не могут вылететь из Антальи в Москву. Причиной стала задержка рейса из-за технических причин.
Обновлено вчера в 11:33
Гаджеты
Apple ведет переговоры о покупке модемного бизнеса Intel
Компания Apple ведет переговоры о покупке подразделения Intel, занятого выпуском модемов для смартфонов.
Обновлено в 01:14
Политика
В Венесуэле вновь произошло масштабное отключение электроэнергии
Как сообщало ИА REGNUM, предыдущее масштабное отключение электроэнергии произошло в Венесуэле 7 июля.
Обновлено вчера в 22:19
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено 21 июля в 15:25
Космос
Скончался первый руководитель полетов космических миссий NASA
Обновлено вчера в 20:56
Наука
Чернила каракатицы обладают противораковыми свойствами
Обновлено вчера в 04:51
Политика
ЦИК перепроверит подписи незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что ведомство перепроверит подписи незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 10:38
Происшествия
«Ъ» стали известны подробности трагедии на глубоководной станции АС-31
Тремя днями ранее атомная лодка-носитель «Подмосковье» доставила пристыкованную к ней станцию на полигон Северного флота в Мотовском заливе Баренцева моря, где два сменных экипажа АС-31 проверяли работу устройств и механизмов глубоководного аппарата после планового техобслуживания.
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия
В Петербурге убили активистку и правозащитницу Елену Григорьеву
Обновлено вчера в 12:52
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Политика
В американском подразделении Huawei сократили более 70% сотрудников
В американском подразделении китайской компании Huawei начались масштабные увольнения, передает Reuters со ссылкой на сведения, полученные от уволенных сотрудников.
Обновлено в 00:18
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят»
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено вчера в 10:01
Гаджеты
В офисе с 7 утра, ездит на на велосипеде: что известно о преемнике Джонни Айва и, возможно, будущем главе Apple
Художник, написавший iPhone: почему Джонатан Айв был так важен для Apple Вот что о нем рассказали Bloomberg действующие и бывшие сотрудники Apple на условиях анонимности: Уильямс приезжает в офис до 7 часов утра и задерживается до позднего вечера.
Обновлено в 00:24
Политика
Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав России
Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, когда и на каких условиях Украина войдет в состав России.
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия
Пропавшая 50 лет назад подлодка Minerve найдена во Франции
Поисковики из группы министерства вооруженных сил Франции по близости с Тулоном обнаружили подводную лодку Minerve, потонувшую более 50 лет назад в Средиземном море.
Обновлено вчера в 14:52
Технологии
В приказе Минкомсвязи нашли требование о переводе Рунета на VPN
Минкомсвязь в рамках реализации закона о «суверенном Рунете» предложила меры защиты от фишинга или подмены сайтов, которые потребуют строительства множества виртуальных частных сетей — VPN.
Обновлено в 01:48
Политика
Партия Зеленского лидирует на выборах в Верховную раду
Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского набирает 43,9% голосов на досрочных выборах в Верховную раду.
Обновлено 21 июля в 13:03
Общество
В Роскачестве назвали лучшие фотоаппараты
Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний исследовали фотоаппараты 98 моделей, оценив качество снимков, видео, звука, удобство их использования и функциональность.
Обновлено в 01:00
Экономика
У россиян рекордно вырос объем свободных денег
Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.
Обновлено вчера в 10:02
Происшествия
На серой ветке московского метро произошел сбой
Обновлено в 01:28
Происшествия
В Екатеринбурге сожгли автомобиль координатора «Народного контроля»
В ночь на 23 июля в Екатеринбурге неизвестные подожгли автомобиль координатора проекта «Народный контроль» свердловского отделения «Единой России» Дмитрия Чукреева.
Обновлено в 01:41