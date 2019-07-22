с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.

Политика Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.

Происшествия В больнице рассказали о состоянии Инны Чуриковой Состояние Инны Чуриковой до сих пор оценивается как тяжелое, актриса лежит в отделении острых эндотоксикозов в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, рассказали РИА Новости в больнице.

Политика В МИД Турции предупредили США об ответных мерах на санкции из-за С-400 Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что власти страны не оставят без ответа, если США вознамерятся ввести санкции из-за поставок С-400.

Армия и оружие Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства По информации южнокорейских военных, которую приводит агентство Ренхап, российский самолет дважды нарушал воздушное пространство страны над Японским морем.

Общество Роспотребнадзор выявил неприятный факт о черешне и клубнике Проведённое исследование показало, что в черешне содержание железа в шесть раз ниже нормы, в абрикосах — в два раза, а в клубнике — в четыре раза.

Политика Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.

Происшествия Пятьсот российских туристов не могут вылететь из Антальи в Москву Более 500 российских туристов не могут вылететь из Антальи в Москву. Причиной стала задержка рейса из-за технических причин.

Гаджеты Apple ведет переговоры о покупке модемного бизнеса Intel Компания Apple ведет переговоры о покупке подразделения Intel, занятого выпуском модемов для смартфонов.

Политика В Венесуэле вновь произошло масштабное отключение электроэнергии Как сообщало ИА REGNUM, предыдущее масштабное отключение электроэнергии произошло в Венесуэле 7 июля.

Музыка Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».

Политика ЦИК перепроверит подписи незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что ведомство перепроверит подписи незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Происшествия «Ъ» стали известны подробности трагедии на глубоководной станции АС-31 Тремя днями ранее атомная лодка-носитель «Подмосковье» доставила пристыкованную к ней станцию на полигон Северного флота в Мотовском заливе Баренцева моря, где два сменных экипажа АС-31 проверяли работу устройств и механизмов глубоководного аппарата после планового техобслуживания.

Общество В сети появился самый короткий тест на IQ Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.

Политика В американском подразделении Huawei сократили более 70% сотрудников В американском подразделении китайской компании Huawei начались масштабные увольнения, передает Reuters со ссылкой на сведения, полученные от уволенных сотрудников.

Общество Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

Гаджеты В офисе с 7 утра, ездит на на велосипеде: что известно о преемнике Джонни Айва и, возможно, будущем главе Apple Художник, написавший iPhone: почему Джонатан Айв был так важен для Apple Вот что о нем рассказали Bloomberg действующие и бывшие сотрудники Apple на условиях анонимности: Уильямс приезжает в офис до 7 часов утра и задерживается до позднего вечера.

Политика Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав России Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, когда и на каких условиях Украина войдет в состав России.

Происшествия Пропавшая 50 лет назад подлодка Minerve найдена во Франции Поисковики из группы министерства вооруженных сил Франции по близости с Тулоном обнаружили подводную лодку Minerve, потонувшую более 50 лет назад в Средиземном море.

Технологии В приказе Минкомсвязи нашли требование о переводе Рунета на VPN Минкомсвязь в рамках реализации закона о «суверенном Рунете» предложила меры защиты от фишинга или подмены сайтов, которые потребуют строительства множества виртуальных частных сетей — VPN.

Политика Партия Зеленского лидирует на выборах в Верховную раду Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского набирает 43,9% голосов на досрочных выборах в Верховную раду.

Общество В Роскачестве назвали лучшие фотоаппараты Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний исследовали фотоаппараты 98 моделей, оценив качество снимков, видео, звука, удобство их использования и функциональность.

Экономика У россиян рекордно вырос объем свободных денег Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.