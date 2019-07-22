с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.

Политика Трансляция программы Соловьева в центре Киева возмутила украинцев Украинский журналист Дмитрий Малышко возмутился трансляцией передачи российского телеведущего Владимира Соловьева в центре Киева.

Политика Вакарчук предложил создать закон о «сосуществовании» Украины с Россией Украинский музыкант, солист группы «Океан Эльзы» и лидер политической партии «Голос» Святослав Вакарчук предложил создать закон, который сможет регламентировать отношения между Россией и Украиной.

Общество Россияне предложили назвать трассу М-11 «За шавермой-шаурмой» Название трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург, которую планируется достроить осенью 2019 года, утвердят в конце июля, сообщает госкомпания «Автодор».

Политика Турчинов заявил, что пятая часть украинцев хочет стать рабами Бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что пятая часть украинцев "готова обменять свободу на рабство".

Общество Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.

Экономика У россиян рекордно вырос объем свободных денег Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.

Футбол Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка Лиги чемпионов, в результате которой стали известны пары 3-го квалификационного раунда.

Политика Орешкин посоветовал не спешить с единой валютой для РФ и Белоруссии Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью радиостанции «Эхо Москвы» объяснил, почему не стоит спешить с решением вопроса о единой валюте и денежно-кредитной политике.

Музыка Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».

Происшествия В Петербурге убили гражданскую активистку Елену Григорьеву После опознания выяснилось, что убитая — гражданская активистка Елена Григорьева, известная своим участием в оппозиционных митингах, добавил он.

Политика Путин отменил санкции России против Эритреи Россия неоднократно призывала начать процесс снятия санкций в отношении Эритреи после того, как 9 июля 2018 года премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афверки подписали мирное соглашение в Асмэре.

Армия и оружие Минобороны России опровергло сообщения об ударе ВКС по рынку в Сирии Министерство обороны РФ опровергло информацию о том, что самолеты ВКС нанесли удар по рынку в населенном пункте Мааррат-эн-Нууман в сирийской провинции Идлиб.

Общество На сайте Минобороны открылся интерактивный раздел о параде ко дню ВМФ На сайте Министерства обороны открылся специальный интерактивный раздел, посвящённый военно-морскому параду, который состоится в день военно-морского флота, сообщает РИА VladNews со ссылкой сайт Министерства обороны.

Футбол Златан Ибрагимович сломал челюсть сопернику в матче MLS Шведский футболист "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович сломал челюсть игроку команды "Лос-Анджелес" Мохаммеду Эль-Мониру во время матча команд в чемпионате американской MLS.

Происшествия Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов Авиакомпания Azur Air направила к месту назначения пассажиров ранее задержанных рейсов в Анталью и Москву, сообщили РБК в пресс-службе перевозчика.

Спорт В Госдуму внесли законопроект о продаже пива на стадионах В Госдуму внесён проект закона, разрешающий розничную продажу пива на стадионах, пишет РИА Новости.

Политика Трамп заявил, что мог бы «выиграть войну в Афганистане за неделю» Соединённые Штаты могли бы победить в войне в Афганистане за неделю, но это бы «стёрло страну с лица земли» и убило 10 млн человек, заявил американский президент Дональд Трамп журналистам в Белом доме во время встречи с премьером Пакистана Имраном Ханом.

Здоровье Медик развенчала популярные мифы о женской груди Британский консультант по онкопластике груди и эстетический хирург Жаклин Льюис развенчала популярные мифы о женской груди.

Общество Зарплаты четверти учителей оказались ниже 15 тысяч рублей Почти четверть (23 процента) работников сферы образования в России получают зарплату меньше 15 тысяч рублей в месяц.

Политика ЦИК обработал половину протоколов на выборах в Раду ЦИК Украины обработал 50,01 процента протоколов на выборах в Верховную раду.

Армия и оружие Волгоградцы активно выбирают службу по контракту Почти 700 волгоградцев с начала 2019 года поступили на военную службу по контракту в воинских частях Южного военного округа, которые дислоцированы в Волгограде и области.

Общество Защита Коротышки подала апелляцию на его приговор По данным американских СМИ, адвокат наркобарона Марк Ферних подал апелляцию уже на следующий день после приговора, передает "Интерфакс".