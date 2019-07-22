с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.

Происшествия В Петербурге убита активистка Елена Григорьева В Петербурге 21 июля в нескольких метрах от собственного дома было найдено тело гражданской активистки Елены Григорьевой.

Политика Турчинов заявил, что пятая часть украинцев хочет стать рабами Бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что пятая часть украинцев "готова обменять свободу на рабство".

Общество Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.

Экономика Производители повседневных товаров сократили размер упаковок до 20% С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств.

Общество Гарантийный срок эксплуатации дорог в Петербурге увеличат до 12 лет Как сообщает пресс-служба Смольного, градоначальник пояснил, что претендующим на ремонт магистралей подрядчикам уже предложено увеличить гарантийный срок эксплуатации до 12 лет.

Шоу-бизнес Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.

Футбол Криштиану Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасиловании Футболисту сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасиловании, об этом заявил прокурор округа Кларк штата Невада Стив Вольфсон.

Общество Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

Общество Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.

Политика Бурбулис опроверг планы продажи Карелии Финляндии В воскресенье, 21 июля, финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на экс-заместителя главы МИДа России (в 1990–1991 годах) Андрея Федорова сообщила, что руководство России обсуждало продажу Карелии и планировало получить за нее $15 млрд.

Шоу-бизнес Адвокат короля Малайзии подтвердил развод с Воеводиной Судья дал добро на развод 1 июля, так что Воеводина и король Малайзии официально больше не пара.

Армия и оружие Россия и Китай решили договориться о военном сотрудничестве Минобороны России проведет переговоры с Китаем о заключении соглашения о военном сотрудничестве.

Музыка Metallica спела «Группу крови» в Лужниках Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .

Кино Умер актер комедии «Спортлото-82» Денис Кмит Киноактер Денис Кмит ушел из жизни в возрасте 59 лет. Он был известен по роли Павла в картине Леонида Гайдая «Спортлото-82».

Авто Объявлены цены на трёхрядный Mitsubishi Outlander для РФ Компания Mitsubishi официально раскрыла стоимость кроссовера Outlander в семиместном исполнении, который появится в продаже на российском рынке в августе текущего года.

Политика Путин выразил соболезнования из-за смерти главы МАГАТЭ Президент России Владимир Путин выразил соболезнования по причине смерти генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкии Амано.

Политика Трамп заявил о готовности выиграть войну в Афганистане за неделю Во время встречи с премьером Пакистана Имраном Ханом в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы выиграть войну в стране за одну неделю.

Происшествия В Великобритании чайка похитила чихуахуа Чайка унесла в клюве собаку по кличке Гизмо. Нападение произошло на глазах молодого человека хозяйки собаки.

Здоровье Минздрав Подмосковья напомнил о первой помощи при укусе змеи Если вы заметили змею на небольшом расстоянии, но она не ведет себя агрессивно, нужно замереть и дождаться, когда она уползет или отойти подальше.

Происшествия В Свердловской области в жилом доме произошел хлопок газа В поселке Буланаше Свердловской области в двухэтажном доме произошел хлопок газа, об этом сообщает главное управление МЧС России по региону.

Политика Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой Более четверти продаваемой в России питьевой воды — подделка, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Интернет Мошенники распространяют поддельные версии приложения FaceApp Компания ESET, специализирующаяся на защите от вредоносного программного обеспечения, выпустила предупреждение о распространении через интернет поддельных приложений FaceApp.

Авто Названы самые угоняемые в России модели автомобилей Названы модели автомобилей, которые чаще всего угоняют у россиян в 2019 году.