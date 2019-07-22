с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.

Политика Вакарчук предложил создать закон о «сосуществовании» Украины и России Украинский музыкант, солист группы «Океан Эльзы» и лидер политической партии «Голос» Святослав Вакарчук предложил создать закон, который сможет регламентировать отношения между Россией и Украиной.

Общество В продукты россиян добавят панцири саранчи Ученые из университета ИТМО пытаются создать биологические добавки для продуктов питания на основе хитина, который добывают из панцирей саранчи.

Политика Путин отменил санкции России против Эритреи Россия неоднократно призывала начать процесс снятия санкций в отношении Эритреи после того, как 9 июля 2018 года премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афверки подписали мирное соглашение в Асмэре.

Гаджеты Смартфоны Honor 9X и 9X Pro получат жидкостное охлаждение Huawei опубликовала новый рекламный тизер смартфонов Honor 9X и 9X Pro, в котором сообщает, что новинки получат «киберспортивную» жидкостную систему охлаждения.

Политика Зеленский выразил надежду на взаимопонимание с Путиным Украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду на диалог с президентом России Владимиром Путиным.

Музыка Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».

Шоу-бизнес Ведущая Юлия Бордовских развелась с мужем Юлия Бордовских рассказала, что оформила развод. Однако о расставании с мужем она не жалеет.

Космос Goodyear отмечает 50-летие высадки астронавтов на Луну Один комплект шин для Goodyear — и огромный скачок для мобильности будущего: почти 50 лет назад безвоздушные шины Goodyear XLT стали первыми в истории шинами, оставившими след на поверхности Луны.

Здоровье Минздрав Подмосковья напомнил о первой помощи при укусе змеи Если вы заметили змею на небольшом расстоянии, но она не ведет себя агрессивно, нужно замереть и дождаться, когда она уползет или отойти подальше.

Политика Трансляция программы Соловьева в центре Киева возмутила украинцев Украинский журналист Дмитрий Малышко возмутился трансляцией передачи российского телеведущего Владимира Соловьева в центре Киева.

Экономика У россиян рекордно вырос объем свободных денег Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.

Экономика Комитет Госдумы одобрил повышение НДС до 20% на пальмовое масло Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять поправки об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.

Футбол Ибрагимович сломал скулу сопернику в матче MLS В одном из единоборств матча «Лос-Анджелес Гэлакси» против «Лос-Анджелеса» форвард Златан Ибрагимович ударил локтем в лицо защитника Мохаммеда Эль-Монира.