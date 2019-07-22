с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.

Армия и оружие Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

Культура В Барнаул съезжаются гости фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» О спектаклях по произведениям Шукшина, которые ставились на подмостках алтайских театров, расскажет выставка в музее истории литературы, искусства и культуры Алтая.

Шоу-бизнес Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.

Происшествия Трехлетнюю девочку с разбитой головой нашли в Ленинградской области Полиция Кировского района выясняет обстоятельства, при которых в поселке Мга получила травмы трехлетняя девочка.

Общество Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.

Футбол Forbes назвал самые дорогие спортивные клубы мира Журнал Forbes назвал клуб Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Даллас» самым дорогим спортивным коллективом на планете.

Происшествия Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось нарушением закона Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».

Общество Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.

Футбол «Спартак» договорился о трансфере уругвайского полузащитника Московский "Спартак" договорился о переходе 24-летнего полузащитника ПСВ и сборной Уругвая Гастона Перейро.

Происшествия Летевший в Москву самолет Azur Air вернулся в Анталью Самолет российской Azur Air, следовавший по маршруту Анталья — Москва, вернулся в аэропорт вылета «с целью обеспечения безопасности полетов», сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

Спорт Австралийский пловец получает угрозы из-за бойкота награждения на ЧМ Австралийский пловец Мак Хортон стал получать угрозы после того, как бойкотировал награждение на чемпионате мира по водным видам спорта, сообщает ТАСС.

Политика Соловьев высмеял реакцию украинцев на трансляцию его передачи в Киеве Ведущий Владимир Соловьев прокомментировал новость о том, что украинцев возмутила трансляция его передачи в одном из букмекерских клубов столичного Киева.

Политика Жириновский допустил вхождение Украины в состав России Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России.

Политика Команда Зеленского отказалась от минских соглашений Команда президента Украины Владимира Зеленского исключает возможность проведения амнистии для участников боевых действий в Донбассе.

Экономика В России увеличилось число мигрантов из Армении и Украины Чаще всего приезжают мигранты из Армении и Украины, а вот показатели по представителям Белоруссии и Молдавии сократились.

Политика Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.

Политика Партия Зеленского анонсировала новые выборы Главным аргументом принятия решения стали результаты партии Зеленского «Слуга народа» на досрочных выборах в Верховную Раду.

Музыка Совсем скоро во Владивостоке откроется фестиваль «Мариинский» Откроется Четвёртый Международный Дальневосточный фестиваль "Мариинский" (Владивосток) дальневосточной премьерой балета Рейнгольда Глиэра "Медный всадник" в постановке Юрия Смекалова (24 и 25 июля).

Здоровье Назван регион с самым высоким уровнем заболеваемости детской астмой Наиболее высокий уровень заболеваемости детской астмой в 2017 году зафиксировали в Республике Марий Эл.

Музыка Гитарист «Кино» оценил кавер Metallica на «Группу крови» Гитарист и один из основателей рок-группы «Кино» Алексей Рыбин назвал приятным жестом исполнение хита Виктора Цоя «Группа крови» на концерте Metallica в «Лужниках».

Происшествия Четырехлетняя девочка из Дагестана умерла от побоев мачехи В Махачкале четырехлетняя девочка умерла в результате побоев, ее мачеха задержана, говорится в сообщении в инстаграме МВД по Республике Дагестан.

Экономика Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.

Технологии В приказе Минкомсвязи нашли требование о переводе Рунета на VPN Минкомсвязь в рамках реализации закона о «суверенном Рунете» предложила меры защиты от фишинга или подмены сайтов, которые потребуют строительства множества виртуальных частных сетей — VPN.

Баскетбол Сергей Базаревич: Игроки находятся в неплохой для начала сбора форме К сожалению, есть травмированные, чье состояние мы будем оценивать по ходу сбора, приводит слова Базаревича официальный сайт РФБ.

Шоу-бизнес Надежда Бабкина похвасталась фото без макияжа Звезда опубликовала снимок в Instagram, на котором она запечатлена в ванне с пеной. При этом видно, что артистка позирует без макияжа.