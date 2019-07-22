Энергетика
Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторожденийРБК вчера в 13:40
Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.
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с чего всё началось
Из документов на сайте Кремля по итогам совещания по стимулированию нефтяной отрасли 10 июля следует, что премьер Дмитрий Медведев должен ввести мораторий до конца года на выдачу льгот для всех нефтяных месторождений пока правительство не завершит инвентаризацию запасов.Коммерсантъвчера в 15:21
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Десятилетний Арсений вытаскивал девочек из палатки во время пожара в детском лагере под Хабаровском, в результате чего получил ожоги и сейчас находится в коме.
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Суд рассмотрит жалобу на арест экс-помощника полпреда в УрФО Воробьева
"Апелляционная жалоба на постановление о заключении Воробьева под стражу будет рассмотрена Мосгорсудом 23 июля в 10:20 мск", - сказала представитель суда.
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На концерте в Москве Metallica исполнила «Группу крови» Виктора Цоя
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Обновлено вчера в 03:58
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
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Зидан объяснил причину невыхода Бэйла на поле матча с «Баварией»
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан объяснил свои слова в сторону полузащитника "сливочных" Гарета Бэйла, передает Goal.
Обновлено вчера в 23:52
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия
Таксист без прав врезался в грузовик в Петербурге
Машина такси марки Skoda под управлением 23-летнего иностранного гражданина без водительских прав врезалась в грузовик с прицепом на набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге во вторник утром: погиб один пассажир, еще двое получили тяжелые травмы, они госпитализированы, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.
Обновлено в 04:03
Общество
Московские власти решили закупить еще 900 км бордюров
Московские власти планируют закупить на четырех конкурсах свыше 940 км бордюров на общую сумму 2,99 млрд рублей.
Обновлено в 02:57
Экономика
Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей
Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29
Политика
Порошенко планирует «расшатать ситуацию» на Украине, пишут СМИ
Представители команды бывшего президента Украины Петра Порошенко планируют создать протестное движение.
Обновлено в 01:46
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов
Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено вчера в 09:49
Политика
Команда Зеленского отказалась от амнистии для ополченцев Донбасса
Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Украина подписала второй пакет Минских соглашений, направленный на урегулирование конфликта в Донбассе.
Обновлено в 04:10
Экономика
Платежные терминалы QIWI оказались под угрозой исчезновения
Согласно новым требованиям закона, принятого Госдумой 16 июля, банковским платежным агентам запрещено использовать удаленную ККТ в терминалах, пишет РБК во вторник, 23 июля.
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Политика
Жириновский допустил вхождение Украины в состав России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России.
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Шоу-бизнес
Бабкина возмутила пользователей Сети снимком без одежды и макияжа
Певица и художественный руководитель музыкального театра фольклора «Русская песня» Надежда Бабкина вызвала неоднозначную реакцию пользователей Сети, опубликовав снимок, на котором она запечатлена сидя в ванне без одежды и макияжа.
Обновлено в 01:45
Футбол
В РФС признали ошибки судьи Левникова в матче «Ростов»-«Спартак»
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров признал, что в судействе прошедшего 20 июля матча «Ростов» - «Спартак» были допущены ошибки, передает пресс-служба желто-синих.
Обновлено в 03:18
Происшествия
В МЧС рассказали о причине схода поезда с рельсов в Коми
На месте ведутся восстановительные работы.
Обновлено вчера в 09:40
Происшествия
Спасение подводников на «Лошарике» было бы нарушением закона
Согласно информации, весь экипаж мог эвакуироваться на лодку-носитель, однако подводники оставались до последнего в отсеках согласно регламенту, чтобы бороться с возгоранием.
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Футбол
Александр Соболев: «Не нравится, когда меня сравнивают с Дзюбой»
Пять простых причин Дзюба есть Дзюба, а я – это я – В прошлом сезоне один из руководителей "Крыльев" Зураб Циклаури назвал вас "сибирским Дзюбой".
Обновлено в 03:30
Общество
В Сети опубликовали самый короткий IQ-тест
Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ-тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.
Обновлено вчера в 20:19
Экономика
«Детский мир» продаст сеть магазинов ELC
Российская сеть магазинов британского бренда Early Learning Centre может сменить собственника.
Обновлено в 03:03
Футбол
«Ювентус» может приобрести Неймара
Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за рекордные для мирового футбола 222 млн евро.
Обновлено в 04:15
Общество
В благовещенском парке из озера выловили десятикилограммовый пельмень
Представители творческого объединения запустили арт-объект в виде гигантского пельменя в озеро в парке Дружбы в Благовещенске, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
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Политика
Партия Зеленского может получить большинство в Верховной раде
Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского уверенно побеждает на выборах в Верховную раду, и впервые в новейшей истории Украины у одной партии, скорее всего, будет большинство, позволяющее сформировать правительство.
Обновлено вчера в 05:53
Футбол
«Краснодар» сыграет с «Порту» в Лиге Чемпионов
Матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 6−7 и 13-14 августа. «Краснодар» впервые участвует в розыгрыше турнира.
Обновлено вчера в 06:26
Политика
Стало известно, кому Россия должна заплатить по справедливости
Как известно, все западные тренды рано или поздно перекочевывают к нам — значит, самое время России подсчитать собственных "пострадавших рабов".
Обновлено в 01:00