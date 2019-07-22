с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.

Происшествия Спасавший детей из горящей палатки под Хабаровском мальчик впал в кому Десятилетний Арсений вытаскивал девочек из палатки во время пожара в детском лагере под Хабаровском, в результате чего получил ожоги и сейчас находится в коме.

Происшествия Суд рассмотрит жалобу на арест экс-помощника полпреда в УрФО Воробьева "Апелляционная жалоба на постановление о заключении Воробьева под стражу будет рассмотрена Мосгорсудом 23 июля в 10:20 мск", - сказала представитель суда.

Музыка На концерте в Москве Metallica исполнила «Группу крови» Виктора Цоя Вечером 21 июля в Москве культовая американская группа Metallica на единственном концерте в «Лужниках» исполнила легендарную песню Виктора Цоя «Группа крови».

Армия и оружие Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

Политика Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.

Футбол Зидан объяснил причину невыхода Бэйла на поле матча с «Баварией» Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан объяснил свои слова в сторону полузащитника "сливочных" Гарета Бэйла, передает Goal.

Общество Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.

Происшествия Таксист без прав врезался в грузовик в Петербурге Машина такси марки Skoda под управлением 23-летнего иностранного гражданина без водительских прав врезалась в грузовик с прицепом на набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге во вторник утром: погиб один пассажир, еще двое получили тяжелые травмы, они госпитализированы, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

Общество Московские власти решили закупить еще 900 км бордюров Московские власти планируют закупить на четырех конкурсах свыше 940 км бордюров на общую сумму 2,99 млрд рублей.

Экономика Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.

Общество Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.

Политика Команда Зеленского отказалась от амнистии для ополченцев Донбасса Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Украина подписала второй пакет Минских соглашений, направленный на урегулирование конфликта в Донбассе.

Экономика Платежные терминалы QIWI оказались под угрозой исчезновения Согласно новым требованиям закона, принятого Госдумой 16 июля, банковским платежным агентам запрещено использовать удаленную ККТ в терминалах, пишет РБК во вторник, 23 июля.

Политика Жириновский допустил вхождение Украины в состав России Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России.

Шоу-бизнес Бабкина возмутила пользователей Сети снимком без одежды и макияжа Певица и художественный руководитель музыкального театра фольклора «Русская песня» Надежда Бабкина вызвала неоднозначную реакцию пользователей Сети, опубликовав снимок, на котором она запечатлена сидя в ванне без одежды и макияжа.

Футбол В РФС признали ошибки судьи Левникова в матче «Ростов»-«Спартак» Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров признал, что в судействе прошедшего 20 июля матча «Ростов» - «Спартак» были допущены ошибки, передает пресс-служба желто-синих.

Происшествия Спасение подводников на «Лошарике» было бы нарушением закона Согласно информации, весь экипаж мог эвакуироваться на лодку-носитель, однако подводники оставались до последнего в отсеках согласно регламенту, чтобы бороться с возгоранием.

Футбол Александр Соболев: «Не нравится, когда меня сравнивают с Дзюбой» Пять простых причин Дзюба есть Дзюба, а я – это я – В прошлом сезоне один из руководителей "Крыльев" Зураб Циклаури назвал вас "сибирским Дзюбой".

Общество В Сети опубликовали самый короткий IQ-тест Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ-тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.

Экономика «Детский мир» продаст сеть магазинов ELC Российская сеть магазинов британского бренда Early Learning Centre может сменить собственника.

Футбол «Ювентус» может приобрести Неймара Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за рекордные для мирового футбола 222 млн евро.

Общество В благовещенском парке из озера выловили десятикилограммовый пельмень Представители творческого объединения запустили арт-объект в виде гигантского пельменя в озеро в парке Дружбы в Благовещенске, сообщил РИА Новости представитель мэрии.

Политика Партия Зеленского может получить большинство в Верховной раде Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского уверенно побеждает на выборах в Верховную раду, и впервые в новейшей истории Украины у одной партии, скорее всего, будет большинство, позволяющее сформировать правительство.

Футбол «Краснодар» сыграет с «Порту» в Лиге Чемпионов Матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 6−7 и 13-14 августа. «Краснодар» впервые участвует в розыгрыше турнира.