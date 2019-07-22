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Армия и оружие Заявлено, что ВВС Пакистана промахнулись по целям в Индии Высокопоставленные военные чиновники утверждают, что самолёты ВВС Исламской республики атаковали объекты на территории Индии и промахнулись.

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