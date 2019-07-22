Экономика
Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторожденийРБК 13:40
Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.
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Футбол
В Госдуму внесли законопроект о продаже пива на стадионах
В Госдуму внесён проект закона, разрешающий розничную продажу пива на стадионах, пишет РИА Новости.
Обновлено в 09:35
Политика
На выборах в Раду лидирует партия Зеленского
Обновлено в 02:25
Политика
Путин отменил санкции России против Эритреи
Россия неоднократно призывала начать процесс снятия санкций в отношении Эритреи после того, как 9 июля 2018 года премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афверки подписали мирное соглашение в Асмэре.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
8-летняя дочь Светланы Лободы устроила зажигательные танцы на яхте
8-летняя Евангелина уже является настоящей звездой в Инстаграме своей мамы.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Гражданскую активистку убили в Петербурге
Обновлено в 14:32
Происшествия
Пятилетнего россиянина, пропавшего в Польше, нашли мертвым
Польские полицейские обнаружили тело пятилетнего мальчика из России на трассе между Варшавой и Гродзиск-Мазовецким.
Обновлено вчера в 00:34
Политика
Помпео заявил, что США «упрашивали» Россию не нарушать важные договоры
США "упрашивали" Россию не нарушать важные договоры, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 12:28
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят»
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено в 10:01
Кино
На СТС прокомментировали слухи о закрытии сериала «Воронины»
Сотрудники ТВ-канала СТС прокомментировали слухи о закрытии комедийного сериала «Воронины».
Обновлено в 10:36
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Здоровье
Диетолог назвала продукт для борьбы со стрессом
Молодой зеленый горошек оказывает положительное влияние на нервную систему и повышает устойчивость организма к стрессу, рассказала Агентству городских новостей "Москва" главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Обновлено в 04:38
Политика
Китайские компании попросили отменить пошлины на сельхозимпорт из США
Китайские компании обратились к властям страны с просьбой отменить пошлины на импорт сельхозпродукции США, передает агентство Синьхуа со ссылкой на китайские власти.
Обновлено вчера в 23:47
Политика
Будут казнить: иранские силовики арестовали 17 шпионов ЦРУ
Сенатор поддел британцев По информации иранских силовиков, арестованные работали на Центральное разведывательное управление США.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
Заявлено, что ВВС Пакистана промахнулись по целям в Индии
Высокопоставленные военные чиновники утверждают, что самолёты ВВС Исламской республики атаковали объекты на территории Индии и промахнулись.
Обновлено в 05:48
Гаджеты
Vivo представит 31 июля новый смартфон Vivo Z5
Обновлено в 04:52
Политика
Лукашенко назвал Украину «общей бедой» Европы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Украину «общей бедой» для Евросоюза.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Во Франции обнаружили подлодку, затонувшую 50 лет назад
Обновлено в 12:22
Армия и оружие
Первая тренировка парада в честь Дня ВМФ прошла в Севастополе
"В Севастопольской бухте экипажи кораблей, личный состав армейского корпуса, пилоты морской авиации Черноморского флота, лётчики армии ВВС и ПВО Южного военного округа, провели первую совместную тренировку военно-спортивного праздника в честь Дня Военно-Морского Флота Российской Федерации с отработкой эпизодов боевой подготовки", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:51
Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Политика
Турчинов заявил о желании значительной части украинцев «стать рабами»
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов, комментируя подсчёт голосов по итогам выборов в Верховную раду, заявил, что «значительная часть» украинцев готова «стать рабами».
Обновлено в 11:13
Футбол
Изначально «Краснодару» при жеребьевке ЛЧ выпало киевское «Динамо»
Изначально краснодарцам выпало киевское «Динамо», но жеребьевку пришлось переиграть, так как УЕФА разводит российские и украинские клубы в еврокубках из-за политического конфликта между странами.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына
Обновлено в 11:17
Политика
Соратник Ельцина ответил на сообщения о планах по продаже Карелии
Бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев, в свою очередь, назвал сообщения о планах России по продаже Карелии "бредом сивой кобылы".
Обновлено в 13:10
Политика
Трамп предложил стать посредником в споре между Индией и Пакистаном
Президент США Дональд Трамп предложил стать посредником в кашмирском споре между Индией и Пакистаном.
Обновлено в 13:07
Армия и оружие
Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
Обновлено вчера в 12:25
Футбол
Левников ошибся, не удалив игрока «Спартака» в матче с «Ростовом»
Арбитр Кирилл Левников допустил ошибку, не показав вторую желтую карточку полузащитнику московского "Спартака" Зелимхану Бакаеву в матче с "Ростовом", заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено в 10:20
Политика
Медведев освободил замруководителя Ростуризма от должности
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Николая Королева от должности заместителя руководителя Росутризма по его просьбе, следует из распоряжения правительства, опубликованного на сайте кабинета министров.
Обновлено в 13:40
Происшествия
В Москве задержали похитивших человека за съемку нарушений ПДД
На Литовском бульваре двое неизвестных избили мужчину, а затем насильно усадили его в багажник автомобиля Porsche Cayenne и поехали в сторону центра.
Обновлено в 09:42
Здоровье
Гипертония повышает риск рака, в особенности у мужчин
У мужчин гипертония увеличивает риски развития рака кишечника, легких, кожи и почек. У женщин - рака печени, матки и груди.
Обновлено в 14:05