с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.

Политика Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.

Общество Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.

Финансы Сбербанк перечислил факторы риска при оформлении ипотеки «При рассмотрении заявки на кредит Сбербанк оценивает ряд факторов, в числе которых — платежеспособность заемщика, доход, кредитная история и другие»,— сообщил в интервью «РИА Новости» зампред правления банка Олег Ганеев.

Армия и оружие Южная Корея обвинила РФ в нарушении воздушного пространства Ранее сообщалось, что Южная Корея обвинила самолет России в нарушении воздушного пространства.

Общество Режим черного неба ввели в Барнауле и Бийске В Барнауле и Бийске объявили режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности, которые способствуют накоплению вредных примесей.

Политика ЦИК Украины обработал более 50% протоколов на выборах в Раду На Украине по мажоритарным округам, где обработано 50,24% протоколов, уверенно лидирует партия «Слуга народа» с результатом 42,44%.

Общество Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

Политика Бурбулис опроверг планы продажи Карелии Финляндии В воскресенье, 21 июля, финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на экс-заместителя главы МИДа России (в 1990–1991 годах) Андрея Федорова сообщила, что руководство России обсуждало продажу Карелии и планировало получить за нее $15 млрд.

Шоу-бизнес Ведущая Юлия Бордовских развелась с мужем Юлия Бордовских рассказала, что оформила развод. Однако о расставании с мужем она не жалеет.

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности россиян Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о негативном влиянии вопроса закредитованности на российскую экономику в 2021 году.

Гаджеты Bloomberg: Apple ведет консультации о покупке структур Intel Американская компания Apple ведет консультации о приобретении подразделения корпорации Intel, которое занимается производством чипов для беспроводных модемов.

Экономика ЦБ предложил отменить налоговый вычет на покупку зарубежных акций Регулятор обеспокоен тем, что государство, предоставляя налоговый вычет на такие инвестиции, поддерживает средствами бюджета вливания в зарубежный капитал, пояснил один из собеседников РБК.

Происшествия «Ъ» стали известны подробности трагедии на глубоководной станции АС-31 Тремя днями ранее атомная лодка-носитель «Подмосковье» доставила пристыкованную к ней станцию на полигон Северного флота в Мотовском заливе Баренцева моря, где два сменных экипажа АС-31 проверяли работу устройств и механизмов глубоководного аппарата после планового техобслуживания.

Политика Лидер партии Зеленского не допускает объявления амнистии в Донбассе Глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков выступил категорически против амнистии для жителей Донбасса.

Здоровье Минздрав Подмосковья дал советы на случай змеиного укуса В ведомстве напомнили, что после нападения змеи необходимо вызвать скорую помощь, а сам пострадавший должен принять горизонтальное положение.

Экономика Производители товаров в России стали чаще уменьшать размеры упаковок В России с 2012 по 2018 годы производители товаров повседневного спроса уменьшили размеры своих упаковок на 7-20% в зависимости от категорий.

Общество В сети появился самый короткий тест на IQ Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.

Политика Кравчук назвал ошибку Порошенко, с которой может столкнуться Зеленский Первый украинский лидер Леонид Кравчук считает, что Петр Порошенко, находясь на посту главы государства, допустил ошибку в выстраивании кадровой системы в политике, в результате чего создал бизнес-империю.

Политика США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива Госсекретарь США Майк Помпео объявил о начале создания коалиции для патрулирования Ормузского пролива.

Музыка Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках» Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".

Происшествия Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего 10-летнего сына, сообщили журналистам в понедельник в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Политика Европа опасается сближения России и Украины после выборов в Раду Европейские страны опасаются возможности сближения России и Украины после выборов в Верховную Раду.

Армия и оружие В Североморске начал формироваться парадный строй кораблей ко Дню ВМФ В Кольском заливе на рейде главной базы Северного флота - города Североморска – 22 июля начал формироваться парадный строй надводных кораблей и подводных лодок, которые примут участие в параде кораблей в День ВМФ России.

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Спорт Рапиристки России завоевали золото чемпионата мира по фехтованию Инна Дериглазова Будапешт / AbsolutTV.ru / Новости / Рапиристки России выиграли у команды Италии со счетом 43:42 в финальных командных соревнованиях чемпионата мира по фехтованию.