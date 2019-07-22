с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.

Игры NVIDIA не успеет внедрить рейтрейсинг в Wolfenstein: Youngblood к релизу В интервью порталу VentureBeat исполнительный продюсер Wolfenstein: Youngblood Йерк Густафссон рассказал о том, что рейтрейсинг не появится в шутере на релизе 26 июля.

Шоу-бизнес Дмитрий Хрусталев тайно женился на избраннице В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс. Однако все прошло тихо, без лишних изысков.

Политика Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины и России Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил разработать закон, который будет регламентировать отношения между Россией и Украиной.

Происшествия Рейс в Анталью вернулся во Внуково из-за отказавшего двигателя Самолет компании "Россия" из Внуково в турецкую Анталию был вынужден развернуться над Черным морем и следовать назад в аэропорт, сообщили РБК во Внуково.

Происшествия В Петербурге убита активистка Елена Григорьева В Петербурге 21 июля в нескольких метрах от собственного дома было найдено тело гражданской активистки Елены Григорьевой.

Космос Goodyear отмечает 50-летие высадки астронавтов на Луну Один комплект шин для Goodyear — и огромный скачок для мобильности будущего: почти 50 лет назад безвоздушные шины Goodyear XLT стали первыми в истории шинами, оставившими след на поверхности Луны.

Авто Новый Chevrolet Corvette позволит делать перегазовки Если потянуть на себя оба подрулевых лепестка, «робот» быстро включит нейтральную передачу и водитель суперкара получит возможность делать перегазовки.

Общество Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.

Кино Marvel анонсировала четвертую фазу своей киновселенной Кинокомпания Marvel Studios анонсировала целый ряд новых фильмов и сериалов, которые должны стать частью четвертой фазы киновселенной.

Политика В партии «Слуга народа» высказались по поводу местных выборов Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в эфире телеканала ICTV высказал своё мнение по поводу возможности проведения местных выборов на Украине.

Футбол «Краснодар» сыграет с «Порту» в Лиге Чемпионов Матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 6−7 и 13-14 августа. «Краснодар» впервые участвует в розыгрыше турнира.

Происшествия Таксист из Южно-Сахалинска пропал ночью в Корсакове Таксист въехал в Корсаков на автомобиле Toyota Mark II с госномером М801КА.

Футбол Левников рассудит «Партизани» и «Шериф» в матче отбора ЛЕ Российский арбитр Кирилл Левников назначен на матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между албанским «Партизани» и молдавским «Шерифом».

Здоровье Минздрав Подмосковья дал советы на случай змеиного укуса В ведомстве напомнили, что после нападения змеи необходимо вызвать скорую помощь, а сам пострадавший должен принять горизонтальное положение.

Экономика Производители повседневных товаров сократили размер упаковок до 20% С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств.

Происшествия Во Франции нашли подводную лодку, которая затонула больше 50 лет назад Во Франции недалеко от города Тулон на Средиземном море обнаружили подводную лодку Minerve, которая затонула в 1968 году.

Финансы Рубль чуть укрепился к доллару на старте торгов в понедельник Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,96-63,04 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,01 руб./$1 (-4,5 копейки к уровню предыдущего закрытия).

Политика Хант пригрозил Ирану усилением военного присутствия у его берегов "Если Иран останется на этом опасном пути, он должен принять, что ценой этого будет более широкое военное присутствие в водах вдоль его побережья", - заявил Хант, подчеркнув, что Великобритания не стремится к росту напряжения, а защищает свободу навигации и ищет возможные пути по сокращению недопонимания, пишет РИА Новости.

Политика Трансляция программы Соловьева в центре Киева возмутила украинцев Украинский журналист Дмитрий Малышко возмутился трансляцией передачи российского телеведущего Владимира Соловьева в центре Киева.

Общество Россияне предложили назвать трассу М-11 «За шавермой-шаурмой» Название трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург, которую планируется достроить осенью 2019 года, утвердят в конце июля, сообщает госкомпания «Автодор».