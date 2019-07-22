Энергетика
Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторожденийРБК 13:40
Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.
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с чего всё началось
Из документов на сайте Кремля по итогам совещания по стимулированию нефтяной отрасли 10 июля следует, что премьер Дмитрий Медведев должен ввести мораторий до конца года на выдачу льгот для всех нефтяных месторождений пока правительство не завершит инвентаризацию запасов.Коммерсантъ15:21
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