с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.

Политика Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцев Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева.

Энергетика Названы сроки вытеснения «грязной» нефти с территории Белоруссии Первый вице-президент «Транснефти» Максим Гришанин назвал сроки вытеснения некондиционной нефти с повышенным содержанием хлорорганики из системы магистральных трубопроводов на территории Белоруссии.

Общество Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

Общество В Канаде установили сроки расследования гибели китов Расследование причин гибели редких полярных китов у побережья Канады займет несколько ближайших месяцев, сообщает пресс-служба канадского министерства рыболовства, океанов и канадской береговой охраны.

Политика Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.

Общество Служащим банков могут запретить пользоваться смартфонами на работе Сотрудникам банков могут запретить пользоваться мобильными телефонами с камерой на рабочем месте, так профильные ассоциации рассчитывают предотвратить утечки данных клиентов, пишет газета "Известия" во вторник.

Общество «Музей отвратительной еды» открылся в Швеции "Музей" открылся в конце 2018 года. Он стал настолько популярен, что после трех месяцев работы отправился в тур.

Политика Медведев уволил заместителя руководителя Ростуризма Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя руководителя Ростуризма Николая Королева по его просьбе.

Общество В США придумали самый короткий IQ-тест Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.

Политика США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива Госсекретарь США Майк Помпео объявил о начале создания коалиции для патрулирования Ормузского пролива.

Футбол Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира Клуб "Даллас Ковбойс", выступающий в американском футболе, стал самым дорогим спортивным клубом мира по версии журнала Forbes.

Происшествия В Петербурге мужчина на гидроцикле врезался в теплоход Мужчина на гидроцикле катался по Фонтанке в Санкт-Петербурге и ужасно хамил прохожим: обливал всех людей, которые передвигались по набережной.

Политика «Слуга народа» может получить абсолютное большинство в Раде Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» получит возможность самостоятельно сформировать правительство, не прибегая к коалициям.

Интернет Мошенники распространяют поддельные версии приложения FaceApp Компания ESET, специализирующаяся на защите от вредоносного программного обеспечения, выпустила предупреждение о распространении через интернет поддельных приложений FaceApp.

Футбол Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка Лиги чемпионов, в результате которой стали известны пары 3-го квалификационного раунда.

Армия и оружие Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря, заявила пресс-служба Комитета начальников штабов вооруженных сил Республики Корея.

Здоровье Назначена замминистра здравоохранения Хакасии Заместителем министра здравоохранения Хакасии назначена Елена Андрейчикова. Об этом ИА REGNUM 22 июля сообщили в правительстве республики.

Политика В офисе Зеленского планируют провести досрочные местные выборы В офисе президента Украины Владимира Зеленского ведётся обсуждение о принятии решения провести досрочные выборы в местные органы власти.

Происшествия Радикалов из секты «Домой в СССР» задержали при попытке захвата зданий Более 20 радикалов из секты «Домой в СССР» задержаны в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) при попытке вооруженных захватов административных зданий.

Политика Часть Венесуэлы осталась без электричества В большей части Каракаса отключился свет. В других городах Венесуэлы жители также говорят об отсутствии электричества.

Политика Более четверти продаваемой в России питьевой воды оказалось подделкой В отдельных регионах России до 80% рынка бутилированной питьевой воды занимает поддельная продукция, а в среднем по стране этот показатель достигает 25—30%.