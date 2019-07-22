Энергетика
Путин ввел мораторий на новые меры господдержки нефтяных месторожденийИзвестия 13:58
Президент России Владимир Путин дал правительству поручение ввести мораторий на новые меры государственной поддержки разработки месторождений нефти. Запрет будет действовать до завершения инвентаризации запасов, говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.
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«С учетом проводимой инвентаризации… разработать единые критерии, требования к экономическому обоснованию и порядок предоставления мер государственной поддержки при разработке нефтяных месторождений в Российской Федерации», — говорится в поручении президента.Евразия Daily13:30
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