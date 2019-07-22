с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству ввести мораторий на новые меры господдержки разработки нефтяных месторождений до завершения их инвентаризации, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Хоккей РУСАДА завершило расследование по делу Боба Хартли и врача «Авангарда» С главного тренера «Авангарда» Боба Хартли и главного врача клуба Дмитрия Батушенко сняты обвинения в возможной фальсификации допинг-проб.

Политика Массовые отключения электричества произошли во всех штатах Венесуэлы В Каракасе и всех 23 штатах Венесуэлы наблюдаются массовые отключения электроэнергии, сообщает El Nacional.

Технологии Тестирование системы электронного голосования пройдет 23 июля Завершается прием заявок на участие в открытом тестировании системы дистанционного электронного голосования.

Политика Лукашенко призвал ЕС помочь Украине Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Украину «общей бедой» Брюсселя и Минска, призвав Евросоюз оказать помощь в стабилизации ситуации.

Общество Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

Происшествия СМИ узнали подробности трагедии на глубоководной станции в Баренцевом море Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море 1 июля, могли успеть эвакуироваться на лодку-носитель, но предпочли действовать в четком соответствии с «Руководством по борьбе за живучесть» аппарата, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к расследованию трагедии.

Происшествия В Петербурге убита ЛГБТ-активистка Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту убийства оппозиционной активистки Елены Григорьевой.

Политика Лидер партии Зеленского не допускает объявления амнистии в Донбассе Глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков выступил категорически против амнистии для жителей Донбасса.

Политика Помпео рассказал, что США «упрашивали» Россию соблюдать договоры Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты «упрашивал» РФ не нарушать важные договоры.

Политика Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.

Музыка Metallica в Лужниках спела «Группу крови» Цоя Во время концерта в Москве группа Metallica спела песню Виктора Цоя «Группа крови».

Армия и оружие Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства Южнокорейские истребители открыли предупредительный огонь из-за российского бомбардировщика, который якобы нарушил воздушное пространство страны.

Общество В России ужесточили правила провоза багажа В России принято решение ужесточить правила провоза багажа через государственную границу.

Экономика Минфин: в Иркутской области довели до граждан только 60% матпомощи По состоянию на 22 июля, по информации Минфина, до граждан доведено 1,805 млрд рублей, что составляет 61%.

Кино Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром» Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.

Политика Бурбулис опроверг планы продажи Карелии Финляндии В воскресенье, 21 июля, финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на экс-заместителя главы МИДа России (в 1990–1991 годах) Андрея Федорова сообщила, что руководство России обсуждало продажу Карелии и планировало получить за нее $15 млрд.

Интернет Мошенники распространяют поддельные версии приложения FaceApp Компания ESET, специализирующаяся на защите от вредоносного программного обеспечения, выпустила предупреждение о распространении через интернет поддельных приложений FaceApp.

Общество Госдума до конца недели может продлить «дачную амнистию» Госдума может до конца весенней сессии, которая завершится в четверг, принять законопроект о продлении "дачной амнистии".

Политика Медведев уволил заместителя руководителя Ростуризма Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя руководителя Ростуризма Николая Королева по его просьбе.

Армия и оружие Раскрыто местоположение секретных спутников США Европейское космическое агентство (ЕКА), опираясь на сведения России, показало месторасположение секретных американских спутников на геостационарной орбите.

Политика Сеул вынесет в ВТО вопрос о санкциях Токио Южная Корея вынесет вопрос о введённых Японией в её отношении торговых санкциях на обсуждение во Всемирной торговой организации.

Политика Губернатор Приморья Кожемяко может сменить полпреда в ДФО Трутнева Губернатор Приморского края Олег Кожемяко может быть назначен на должность полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе.