Энергетика
Путин ввел мораторий на господдержку разработки месторождений нефтиРИА Новости вчера в 13:09
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству ввести мораторий на новые меры господдержки разработки нефтяных месторождений до завершения их инвентаризации, говорится в сообщении на сайте Кремля.
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с чего всё началось
Из документов на сайте Кремля по итогам совещания по стимулированию нефтяной отрасли 10 июля следует, что премьер Дмитрий Медведев должен ввести мораторий до конца года на выдачу льгот для всех нефтяных месторождений пока правительство не завершит инвентаризацию запасов.Коммерсантъвчера в 15:21
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