с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству ввести мораторий на новые меры господдержки разработки нефтяных месторождений до завершения их инвентаризации, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Происшествия Пятьсот российских туристов не могут вылететь из Антальи в Москву Более 500 российских туристов не могут вылететь из Антальи в Москву. Причиной стала задержка рейса из-за технических причин.

Кино Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром» Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.

Политика Помпео рассказал, что США «упрашивали» Россию соблюдать договоры Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты «упрашивал» РФ не нарушать важные договоры.

Политика В МИД России назвали выборы в Раду «голосованием надежды» Сайт kp.ru писал, что по итогам обработки свыше 76% бюллетеней на выборах в Раду лидирует партия действующего президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа".

Политика На выборах в Раду обработано более трети протоколов После подсчета 35,51 процента протоколов на выборах в Верховную раду лидирует партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», которая получает 42,19 процента голосов избирателей, свидетельствуют данные на сайте ЦИК Украины.

Здоровье Минздрав Подмосковья дал советы на случай змеиного укуса В ведомстве напомнили, что после нападения змеи необходимо вызвать скорую помощь, а сам пострадавший должен принять горизонтальное положение.

Политика Массовые отключения электричества произошли во всех штатах Венесуэлы В Каракасе и всех 23 штатах Венесуэлы наблюдаются массовые отключения электроэнергии, сообщает El Nacional.

Интернет Мошенники распространяют поддельные версии приложения FaceApp Компания ESET, специализирующаяся на защите от вредоносного программного обеспечения, выпустила предупреждение о распространении через интернет поддельных приложений FaceApp.

Политика В Германии тревожатся из-за выборов в Раду Предварительные итоги выборов в Верховную раду свидетельствуют о намерении изрядной части украинцев улучшить отношений с Россией, сообщает Die Welt.

Политика Путин отменил санкции России в отношении Эритреи Президент России Владимир Путин 22 июля подписал указ об отмене действовавших с 2010 года санкций в отношении Эритреи.

Экономика Производители повседневных товаров сократили размер упаковок до 20% С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств.

Музыка Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках» Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".

Общество Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

Шоу-бизнес Нахамил и унизил: Шнуров оплевал Собчак Музыкант Сергей Шнуров высмеял телеведущую Ксению Собчак за попытку опровергнуть его обвинения в том, что тексты для "стихотворного батла" вместо нее писал режиссер Константин Богомолов.

Политика Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцев Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева.

Футбол «Сампдория» арендует Ригони у «Зенита» с обязательством выкупа По информации источника, итальянский клуб будет обязан выкупить Ригони за 11 млн евро в том случае, если футболист проведет более 10 матчей за новую команду.

Гаджеты Samsung Galaxy A70 получил поддержку стабилизации Super Steady Пользователи смартфона Samsung Galaxy A70 из некоторых европейских стран сообщили о выходе обновления для их устройств, которое добавляет функцию Super Steady.

Армия и оружие Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку Северокорейский лидер Ким Чен Ын осмотрел недавно построенную подводную лодку, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Политика Кравчук призвал не назначать иностранцев в руководство Украины Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал новые украинские власти не назначать на руководящие должности иностранцев.

Общество Мэрия Москвы закупит еще 900 км бордюров Власти Москвы закупят рекордное количество гранитного бордюра: размещены 4 тендера на общую сумму 2,99 млрд руб. На эти средства планируется закупить 940 км ограждений.

Транспорт Росстандарт предложил сократить размеры парковочных мест на улицах Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) предлагает пересмотреть стандартный размер машино-места для легковых автомобилей на городских парковках.