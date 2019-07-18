Режим электронной визы будет введен на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, соответствующий указ будет подписан в четверг. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин заявил, что указ о режиме электронной визы будет введен на территории Петербурга и Ленобласти. Глава государства отметил, что подпишет документ в четверг, 18 июля.

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