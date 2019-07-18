Политика
Путин ввел электронные визы в ПетербургеНародные новости 11:02
Президент России Владимир Путин заявил, что указ о режиме электронной визы будет введен на территории Петербурга и Ленобласти. Глава государства отметил, что подпишет документ в четверг, 18 июля.
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с чего всё началось
Режим электронной визы будет введен на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, соответствующий указ будет подписан в четверг. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым.ТАСС10:47
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В Петербурге и Ленобласти введут режим электронной визы для иностранных туристов
Петербургский дневник11:12
Электронные визы будут действовать не только в Петербурге, но и в Ленобласти
Телеканал Санкт-Петербург10:49
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 17:57, Вашингтон
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