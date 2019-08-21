Политика
Путин встретится в Хельсинки с президентом ФинляндииВести.Ru вчера в 23:20
Международные отношения в Арктике и перспективы возвращения к конструктивному диалогу с Евросоюзом обсудят лидеры России и Финляндии. Владимира Путина ждут в Хельсинки, где он проведет переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё.
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Здоровье
В Курской области обнаружили очаг африканской чумы свиней
Поголовье из 2,5 тысяч свиноматок в Беляевском свинокомплексе будет уничтожено В Курской области проводятся мероприятия по недопущению распространения АПЧ, очаг вируса уже обнаружен – сообщает пресс-служба администрации области.
Обновлено в 11:00
Общество
Терминатор и Джокер стали частью сезонного пропуска Mortal Kombat 11
Как обычно, обладатели сезонного пропуска получат доступ к героям за неделю до их появления в продаже отдельно: Т-800 из «Терминатор: Тёмные судьбы» — 8 октября Синдел — 26 ноября Джокер — 28 января Спаун — 17 марта.
Обновлено в 09:00
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее слов о Гренландии
Обновлено вчера в 20:33
Хоккей
«Ак Барс» разгромил «Автомобилист» на Кубке ЛЖД
«Ак Барс» разгромил «Автомобилист» во втором матче на Кубке Латвийской железной дороги.
Обновлено в 10:58
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено в 10:12
Экономика
В России снизились потребительские цены вторую неделю подряд
Ранее Росстат отметил снижение потребительских цен в России с 6 по 12 августа 2019 года на 0,1%.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в поджоге мужчины на юге Москвы
В Москве по горячим следам задержаны двое подозреваемых в поджоге человека.
Обновлено в 10:53
Происшествия
Видео крушения вертолета с россиянами в Греции появилось в сети
Очевидец снял на видео падение вертолета с двумя гражданами РФ На борту в Греции.
Обновлено в 08:34
Энергетика
Reuters: «Роснефть» перевела экспортные контракты на оплату в евро
Компания «Роснефть» сообщила своим покупателям, что переводит новые контракты на экспорт нефтепродуктов на оплату в евро, сообщило агентство Reuters со ссылкой на пять источников в отрасли.
Обновлено в 08:44
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие
В Пентагоне ответили на обвинения России по запрещенным ДРСМД ракетам
Обновлено вчера в 14:12
Политика
Суд в Киеве обязал завести уголовное дело против Порошенко и Климкина
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против министра иностранных дел Павла Климкина и экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 03:09
Происшествия
СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия
Генпрокуратура собирается взыскать 6,3 млрд рублей с семьи Черкалина
Генпрокуратура собирается через суд изъять в доход государства имущество семьи бывшего начальника отдела управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Медики рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки
По словам врача, турецкие медики добились "некоторых успехов" в лечении: по улучшению состояния дыхательной недостаточности, но сейчас у ребенка сохраняется выраженный отек головного мозга и сердечная недостаточность.
Обновлено в 11:05
Политика
Раскрыты детали переговоров Путина и Зеленского по возвращению моряков
Россия и Украина находятся на финальной стадии обсуждения обмена лицами, удерживаемыми на территории обеих сторон, — в частности, речь идет о возвращении задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года украинских моряков.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Три ребенка пострадали при обвале штукатурки в детсаду Благовещенска
Пострадали от обрушения штукатурки трое детей. Двое уже получили медицинскую помощь, один из них находится дома, другой — в больнице.
Обновлено в 05:46
Происшествия
На шахте в Свердловской области произошло обрушение породы
Обрушение горной породы произошло на шахте "Ново-Кальинская" в Североуральске в Свердловской области, один рабочий заблокирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.
Обновлено в 08:56
Экономика
Инфляция в России превысит 10 процентов
Инфляция в России растет быстрее официальных прогнозов.
Обновлено в 02:34
Политика
В Черногории призвали построить стену на границе с Албанией и Косово
Политик добавил, что сейчас Черногория вместе с Косово и Албанией воспринимается в мире как источник балканского наркотрафика.
Обновлено в 10:22
Политика
Захарова назвала фейком платные документы после украинской тюрьмы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о распространении неверной информации о требовании денег с гражданина России Евгения Мефёдова, которого отпустили под залог из украинской тюрьмы.
Обновлено в 10:53
Экономика
Группа ЛСР купит завод газобетона в Ленобласти мощностью 400 тыс куб м
ПАО "Группа ЛСР" купит завод по производству газобетона в Ленобласти мощностью 400 тысяч кубометров в год, говорится в сообщении на сайте компании.
Обновлено в 09:43
Происшествия
ВОСЬМИлетний угонщик гонял по автобану на скорости 150 км в час
Мальчик фактически угнал автомобиль – Volkswagen Golf - у своих родителей.
Обновлено в 09:19
Футбол
Полузащитник «Зенита» Краневиттер может перейти в «Болонью»
Напомним, в 2017 году Краневиттер перешёл в «Зенит» из мадридского «Атлетико» за €8 млн.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Энергетика
Нефть «взяла курс» на отметку $61
Сегодня на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется выше психологического уровня $60 за баррель.
Обновлено в 00:12