Международные отношения в Арктике и перспективы возвращения к конструктивному диалогу с Евросоюзом обсудят лидеры России и Финляндии. Владимира Путина ждут в Хельсинки, где он проведет переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё.

Экономика Как российский президент брал вторую крепость подряд Финские журналисты привыкли, видимо, задавать вопросы сидя, пока их президенты стоят, поэтому пресс-секретарь российского президента долго оглядывался в поисках финляндской журналистки, спросившей Владимира Путина, почему Россия не соблюдает принципы Совета Европы (она имела в виду протест в Москве), но так никого толком и не обнаружил.

Политика Джонсон и Меркель выступили против возвращения России в G7 Премьер Великобритании Борис Джонсон поддержал канцлера Германии Ангелу Меркель, выступив против скорого возвращения России в G7.

Общество Глава Минкульта пожаловался в Генпрокуратуру на подрядчиков ведомства В Минкульте отмечают, что подрядчик как минимум по одному проекту уже сорвал сроки, а по еще двум – ведет работы в «неудовлетворительном темпе».

Футбол Олимпиакос — Краснодар 4:0 Футболисты "Краснодара" с разгромным счетом проиграли греческому "Олимпиакосу" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Общество Историк рассказал, как родился российский триколор Государственный флаг России родился на отечественном флоте, а впервые его подняли на корабле "Орел" весной 1669 года после того, как для его пошивки были получены ткани хорошего качества, рассказал РИА Новости кандидат исторических наук, заведующий кафедрой Историко-архивного института РГГУ Евгений Пчелов.

Политика В команде Зеленского решили сохранить одного старого министра Депутат от партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил о том, что в новом правительстве Украины останется один министр из команды бывшего президента Петра Порошенко.

Музыка Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними Продюсер и композитор Игорь Крутой прокомментировал в интервью "АиФ" слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле о конфликте, который произошел между ними из-за фестиваля "Новая волна".

Гаджеты Компания Xiaomi закроет свою линейку Mi Mix Компания Xiaomi в Китае боролась за права на торговую марку Mix, но в результате проиграла суд, а значит в дальнейшем она не сможет выпускать смартфоны Mi Mix.

Здоровье Нижегородские власти планируют направить 6 млрд руб. на ремонт больниц Нижегородское правительство планирует направить порядка 6 млрд руб. на проведение капитального ремонта в медицинских учреждениях региона.

Экономика Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.

Происшествия В Петербурге на улице Дыбенко взорвалась труба с горячей водой Около станции метро на улице Дыбенко произошел разрыв трубы с горячей водой в ходе работ по подготовке к отопительному сезону, сообщает пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Политика Трамп пообещал вернуть захваченных в Сирии террористов в Европу Президент США Дональд Трамп заявил, что страна вернет захваченных в Сирии террористов в страны их происхождения, в том числе в государства Евросоюза.

Политика Пост Макрона на русском языке вызвал критику на Украине Возмущение ряда украинских политиков вызвал пост главы Пятой Республики, опубликованный на русском языке в соцсети Facebook, о прогрессе в отношениях с Россией.

Политика Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы Президент России Владимир Путин заявил, что страна не рвется в Совет Европы. Об этом 21 августа сообщило «РИА Новости».

Футбол Олег Кононов: «„Спартак“ ждет важная игра с очень сильным соперником» Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от предстоящего в четверг матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы с «Брагой», передает спецкор «СЭ» Гоша Чернов.

Общество В Самаре у дома должника установили говорящую «пирамиду позора» В Самаре коммунальщики впервые установили у дома должника бетонную пирамиду, которая озвучивает адрес и сумму долга абонента.

Космос Звездный экипаж. Герой России Сергей Ревин рассказал о быте на орбите Как уживаются представители разных народов на МКС и какие правила действуют в международных экипажах, расспросили Героя России, космонавта-испытателя Сергея Ревина — Сергей Николаевич, в июле Роскосмос обнародовал планы по созданию научно-производственного Национального космического центра в Москве.

Происшествия Создатель Музея русской иконы погиб в Греции Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.

Интернет Chrome и Firefox запретят властям Казахстана следить за пользователями Компании Google и Mozilla намерены добавить в свои браузеры Chrome и Firefox функции, которые позволят пользователям из Казахстана избежать слежки со стороны властей.

Футбол «Интер» принял предложение «Наполи» о трансфере Икарди Ранее сообщалось, что клуб из Неаполя предложил Интеру за переход Икарди 65 миллионов евро плюс бонусы.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице» Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.