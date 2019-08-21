Политика
Путин встретится в Хельсинки с президентом ФинляндииВести.Ru вчера в 23:20
Международные отношения в Арктике и перспективы возвращения к конструктивному диалогу с Евросоюзом обсудят лидеры России и Финляндии. Владимира Путина ждут в Хельсинки, где он проведет переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 20:19, Ашберн
Экономика
Как российский президент брал вторую крепость подряд
Финские журналисты привыкли, видимо, задавать вопросы сидя, пока их президенты стоят, поэтому пресс-секретарь российского президента долго оглядывался в поисках финляндской журналистки, спросившей Владимира Путина, почему Россия не соблюдает принципы Совета Европы (она имела в виду протест в Москве), но так никого толком и не обнаружил.
Обновлено в 16:24
Шоу-бизнес
Меган Маркл нашла очередную няню для сына
Обновлено в 06:53
Политика
Джонсон и Меркель выступили против возвращения России в G7
Премьер Великобритании Борис Джонсон поддержал канцлера Германии Ангелу Меркель, выступив против скорого возвращения России в G7.
Обновлено в 14:02
Общество
Глава Минкульта пожаловался в Генпрокуратуру на подрядчиков ведомства
В Минкульте отмечают, что подрядчик как минимум по одному проекту уже сорвал сроки, а по еще двум – ведет работы в «неудовлетворительном темпе».
Обновлено в 20:03
Футбол
Олимпиакос — Краснодар 4:0
Футболисты "Краснодара" с разгромным счетом проиграли греческому "Олимпиакосу" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:54
Общество
Историк рассказал, как родился российский триколор
Государственный флаг России родился на отечественном флоте, а впервые его подняли на корабле "Орел" весной 1669 года после того, как для его пошивки были получены ткани хорошего качества, рассказал РИА Новости кандидат исторических наук, заведующий кафедрой Историко-архивного института РГГУ Евгений Пчелов.
Обновлено в 20:04
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено в 19:21
Политика
В команде Зеленского решили сохранить одного старого министра
Депутат от партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил о том, что в новом правительстве Украины останется один министр из команды бывшего президента Петра Порошенко.
Обновлено в 14:35
Общество
«Яндекс» выяснил, по каким словам ищут фильмы в Интернете
Обновлено в 05:33
Музыка
Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними
Продюсер и композитор Игорь Крутой прокомментировал в интервью "АиФ" слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле о конфликте, который произошел между ними из-за фестиваля "Новая волна".
Обновлено в 19:30
Авто
Skoda снизила цены на Kodiaq, но увеличила их на Octavia
Обновлено в 04:57
Гаджеты
Компания Xiaomi закроет свою линейку Mi Mix
Компания Xiaomi в Китае боролась за права на торговую марку Mix, но в результате проиграла суд, а значит в дальнейшем она не сможет выпускать смартфоны Mi Mix.
Обновлено в 18:21
Гаджеты
В Японии продают СЖО и холодильник для смартфона
Обновлено в 18:40
Здоровье
Нижегородские власти планируют направить 6 млрд руб. на ремонт больниц
Нижегородское правительство планирует направить порядка 6 млрд руб. на проведение капитального ремонта в медицинских учреждениях региона.
Обновлено в 09:03
Политика
Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию
Обновлено в 10:12
Экономика
Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям
С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Обновлено в 09:38
Происшествия
В Петербурге на улице Дыбенко взорвалась труба с горячей водой
Около станции метро на улице Дыбенко произошел разрыв трубы с горячей водой в ходе работ по подготовке к отопительному сезону, сообщает пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
Обновлено в 09:24
Футбол
Велес Москва — Торпедо (Москва) 3:3 (5:6 по пенальти)
Хоккейный клуб «Торпедо» 24 августа проведет встречу с «Ландскроной» из Санкт-Петербурга в рамках Международного любительского турнира «Кубок единства».
Обновлено в 09:13
Политика
Трамп пообещал вернуть захваченных в Сирии террористов в Европу
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна вернет захваченных в Сирии террористов в страны их происхождения, в том числе в государства Евросоюза.
Обновлено в 16:39
Политика
Пост Макрона на русском языке вызвал критику на Украине
Возмущение ряда украинских политиков вызвал пост главы Пятой Республики, опубликованный на русском языке в соцсети Facebook, о прогрессе в отношениях с Россией.
Обновлено в 02:15
Политика
Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы
Президент России Владимир Путин заявил, что страна не рвется в Совет Европы. Об этом 21 августа сообщило «РИА Новости».
Обновлено в 18:21
Футбол
Олег Кононов: «„Спартак“ ждет важная игра с очень сильным соперником»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от предстоящего в четверг матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы с «Брагой», передает спецкор «СЭ» Гоша Чернов.
Обновлено в 12:47
Общество
В Самаре у дома должника установили говорящую «пирамиду позора»
В Самаре коммунальщики впервые установили у дома должника бетонную пирамиду, которая озвучивает адрес и сумму долга абонента.
Обновлено в 07:56
Космос
Звездный экипаж. Герой России Сергей Ревин рассказал о быте на орбите
Как уживаются представители разных народов на МКС и какие правила действуют в международных экипажах, расспросили Героя России, космонавта-испытателя Сергея Ревина — Сергей Николаевич, в июле Роскосмос обнародовал планы по созданию научно-производственного Национального космического центра в Москве.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Создатель Музея русской иконы погиб в Греции
Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.
Обновлено в 06:34
Интернет
Chrome и Firefox запретят властям Казахстана следить за пользователями
Компании Google и Mozilla намерены добавить в свои браузеры Chrome и Firefox функции, которые позволят пользователям из Казахстана избежать слежки со стороны властей.
Обновлено в 07:56
Футбол
«Интер» принял предложение «Наполи» о трансфере Икарди
Ранее сообщалось, что клуб из Неаполя предложил Интеру за переход Икарди 65 миллионов евро плюс бонусы.
Обновлено в 14:58
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Наука
Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39%
В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено в 16:34