В президентском дворце в Хельсинки начались переговоры президента России Владимира Путина и главы Финляндии Саули Ниинистё. Путин прибыл в финскую столицу по приглашению президента.

В Хельсинки начались переговоры Путина и Ниинистё

Технологии Систему электронного голосования в Москве взломать не удалось Пока никому не удалось взломать подготовленную для электронного голосования систему, но французский криптограф Пьеррик Годри смог указать на слабое место и может получить вознаграждение, пишет во вторник «Вечерняя Москва».

Политика Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".

Общество В Крыму нашли христианский храм Х века «Раскопан уникальный христианский храм, который позволяет совсем по-другому взглянуть на планировку городища Эски-Кермен средневизантийского времени, начиная со второй половины X века», — пояснил ученый.

Происшествия В Вологодской области при падении вертолета в реку погиб пилот Один человек погиб при падении вертолета в реку в Череповецком муниципальном районе Вологодской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Армия и оружие Израильская армия засекла пуск ракеты из сектора Газа "Некоторое время назад засекли один пуск ракеты с территории сектора Газа в сторону Израиля" - говорится в сообщении.

Футбол «Ницца» не отпустила Тамеза на переговоры со «Спартаком» По информации портала Sport24, «Ницца» не отпустила полузащитника Адриана Тамеза в Париж на переговоры со «Спартаком».

Происшествия Подожженный в Москве мужчина оказался инвалидом Мужчина, которого подожгли в одном из московских дворов, оказался инвалидом.

Политика Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.

Здоровье Нижегородские власти планируют направить 6 млрд руб. на ремонт больниц Нижегородское правительство планирует направить порядка 6 млрд руб. на проведение капитального ремонта в медицинских учреждениях региона.

Футбол «Он никогда мне не нравился». Экс-игрок «Уфы» рассказал о конфликте с Насри Вы можете спросить Аарона Рэмси, можете спросить Джека Уилшира. Но я никогда не любил Насри, мне никогда не понравится этот парень.

Политика США ввели санкции против трех китайцев за распространение опиоидов США ввели санкции против трех китайских физических лиц и нескольких подконтрольных им компаний за производство и распространение синтетических опиоидов.

Политика Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.

Футбол Тренер рассказал, что негативно сказалось на игре «Краснодара» в матче ЛЧ с «Олимпиакосом» Главный тренер российского футбольного клуба «Краснодар» Сергей Матвеев рассказал, что по его мнению негативно повлияло на игру команды в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов. с греческим «Олимпиакосом».

Здоровье Мышиная лихорадка бушует в регионах России Страшный и очень коварный вирус сегодня держит в напряжении сразу несколько регионов России.

Шоу-бизнес На стиле: Брежнева дополнила купальник свитером и массивными ботинками Брежнева была облачена в черные бикини со стразами и укороченный свитер в тон.

Происшествия Парашютист разбился во время прыжка в Подмосковье Парашютист насмерть разбился во время прыжка в авиаклубе в Коломне.

Футбол Кутепов может перейти в российский или турецкий клуб Защитником «Спартака» Ильей Кутеповым интересуются два клуба. Один из них представляет Россию, другой – Турцию.

Политика Макрон назвал ошибкой возможное возвращение России в G8 Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возвращение России в «большую восьмерку» было бы ошибкой.

Футбол Защитник «Монако» дисквалифицирован на 3 матча 26-летний француз получил красную карточку в матче 2-го тура чемпионата Франции против «Метца» (0:3). Напомним, после первого тура трехматчевую дисквалификацию получил полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас.

Общество В Петербург прибыла парусная суперяхта «Черная жемчужина» В Петербург прибыла инновационная суперяхта Black Pearl, следует из данных Marine Traffic.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице» Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.

Футбол Сотрудник «ПСЖ» оскорбил Неймара Нападающий «ПСЖ» Неймар подвергся оскорблениям со стороны сотрудника клуба неподалеку от стадиона парижан, сообщает L’Équipe.