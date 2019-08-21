Политика

В Хельсинки начались переговоры Путина и НиинистёREGNUM 10:06

В президентском дворце в Хельсинки начались переговоры президента России Владимира Путина и главы Финляндии Саули Ниинистё. Путин прибыл в финскую столицу по приглашению президента.
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