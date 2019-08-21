Политика
В Хельсинки начались переговоры Путина и НиинистёREGNUM 10:06
В президентском дворце в Хельсинки начались переговоры президента России Владимира Путина и главы Финляндии Саули Ниинистё. Путин прибыл в финскую столицу по приглашению президента.
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Игры
CD Projekt RED представила семь скриншотов Cyberpunk 2077
Обновлено вчера в 05:59
Технологии
Систему электронного голосования в Москве взломать не удалось
Пока никому не удалось взломать подготовленную для электронного голосования систему, но французский криптограф Пьеррик Годри смог указать на слабое место и может получить вознаграждение, пишет во вторник «Вечерняя Москва».
Обновлено вчера в 05:05
Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:05
Общество
В Крыму нашли христианский храм Х века
«Раскопан уникальный христианский храм, который позволяет совсем по-другому взглянуть на планировку городища Эски-Кермен средневизантийского времени, начиная со второй половины X века», — пояснил ученый.
Обновлено в 07:55
Происшествия
В Вологодской области при падении вертолета в реку погиб пилот
Один человек погиб при падении вертолета в реку в Череповецком муниципальном районе Вологодской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 11:31
Армия и оружие
Израильская армия засекла пуск ракеты из сектора Газа
"Некоторое время назад засекли один пуск ракеты с территории сектора Газа в сторону Израиля" - говорится в сообщении.
Обновлено в 14:44
Происшествия
28-летняя женщина скончалась во время операции по увеличению груди
28-летняя Ян Сюэ умерла прямо на операционном столе.
Обновлено в 14:39
Футбол
«Ницца» не отпустила Тамеза на переговоры со «Спартаком»
По информации портала Sport24, «Ницца» не отпустила полузащитника Адриана Тамеза в Париж на переговоры со «Спартаком».
Обновлено в 16:36
Происшествия
Подожженный в Москве мужчина оказался инвалидом
Мужчина, которого подожгли в одном из московских дворов, оказался инвалидом.
Обновлено в 14:29
Политика
Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными
Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.
Обновлено в 11:09
Здоровье
Нижегородские власти планируют направить 6 млрд руб. на ремонт больниц
Нижегородское правительство планирует направить порядка 6 млрд руб. на проведение капитального ремонта в медицинских учреждениях региона.
Обновлено в 09:03
Футбол
«Он никогда мне не нравился». Экс-игрок «Уфы» рассказал о конфликте с Насри
Вы можете спросить Аарона Рэмси, можете спросить Джека Уилшира. Но я никогда не любил Насри, мне никогда не понравится этот парень.
Обновлено в 13:01
Политика
Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию
Обновлено в 10:12
Политика
США ввели санкции против трех китайцев за распространение опиоидов
США ввели санкции против трех китайских физических лиц и нескольких подконтрольных им компаний за производство и распространение синтетических опиоидов.
Обновлено в 18:11
Политика
Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве
Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
Футбол
Тренер рассказал, что негативно сказалось на игре «Краснодара» в матче ЛЧ с «Олимпиакосом»
Главный тренер российского футбольного клуба «Краснодар» Сергей Матвеев рассказал, что по его мнению негативно повлияло на игру команды в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов. с греческим «Олимпиакосом».
Обновлено в 17:52
Здоровье
Мышиная лихорадка бушует в регионах России
Страшный и очень коварный вирус сегодня держит в напряжении сразу несколько регионов России.
Обновлено в 16:50
Шоу-бизнес
На стиле: Брежнева дополнила купальник свитером и массивными ботинками
Брежнева была облачена в черные бикини со стразами и укороченный свитер в тон.
Обновлено в 13:15
Происшествия
Парашютист разбился во время прыжка в Подмосковье
Парашютист насмерть разбился во время прыжка в авиаклубе в Коломне.
Обновлено в 10:26
Футбол
Кутепов может перейти в российский или турецкий клуб
Защитником «Спартака» Ильей Кутеповым интересуются два клуба. Один из них представляет Россию, другой – Турцию.
Обновлено в 16:35
Политика
Макрон назвал ошибкой возможное возвращение России в G8
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возвращение России в «большую восьмерку» было бы ошибкой.
Обновлено в 17:40
Политика
Савченко заявила, что украинцы выбрали авторитаризм
Обновлено в 16:34
Футбол
Защитник «Монако» дисквалифицирован на 3 матча
26-летний француз получил красную карточку в матче 2-го тура чемпионата Франции против «Метца» (0:3). Напомним, после первого тура трехматчевую дисквалификацию получил полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас.
Обновлено в 17:22
Общество
В Петербург прибыла парусная суперяхта «Черная жемчужина»
В Петербург прибыла инновационная суперяхта Black Pearl, следует из данных Marine Traffic.
Обновлено в 13:28
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Футбол
Сотрудник «ПСЖ» оскорбил Неймара
Нападающий «ПСЖ» Неймар подвергся оскорблениям со стороны сотрудника клуба неподалеку от стадиона парижан, сообщает L’Équipe.
Обновлено в 15:42
Политика
Трамп раскритиковал Данию за траты на НАТО
Дания тратит намного меньше в рамках НАТО, нежели ей следовало бы, заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.
Обновлено в 14:24