Политика

Путин встретится в Хельсинки с президентом ФинляндииВести.Ru вчера в 23:20

Международные отношения в Арктике и перспективы возвращения к конструктивному диалогу с Евросоюзом обсудят лидеры России и Финляндии. Владимира Путина ждут в Хельсинки, где он проведет переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё.
Читать в источнике
Комментировать38

Подробнее о событии

Финляндия внимательно следила за переговорами Путина и Макрона

News.ru11:05

Путин прибыл в Финляндию

РБК10:18

Путин о ракетных испытаниях США

RT на русском11:16

После дублированной речи Путина о митингах финский президент объяснил, почему в Хельсинки не протестуют, как в Москве. Все дело в контакте

Фонтанка.Ру12:08

Путин прибыл в Хельсинки

Телеканал 360°10:57

Путин договорился с Ниинисте о расширении взаимодействия в сфере экологии

РИА Новости11:41

Путин и Ниинистё отправились в крепость Свеаборг, где продолжат переговоры в формате обеда

ТАСС12:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 12:41, Ашберн
Кино

Скончалась актриса Александра Назарова

Обновлено вчера в 14:24
Технологии

В соцсети «ВКонтакте» заработал сервис AliExpress

Обновлено в 05:38
Политика

Завершена укладка «Северного потока 2» на финском участке газопровода

Обновлено в 11:37
Политика

Московский суд оставил под стражей украинских моряков-провокаторов

Московский городской суд 21 августа оставил под стражей 13 украинских моряков, участвовавших в провокации в Керченском проливе.
Обновлено в 12:15
Политика

Трамп и Макрон решили пригласить Россию на саммит G7

Обновлено в 04:15
Общество

РФ закупит за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей

Отмечается, что федеральное предприятие "Московский эндокринный завод" уже направило запрос зарубежным производителям о возможности поставки "не менее 10 тыс. упаковок" четырех психотропных препаратов.
Обновлено в 10:09
Футбол

Оскорбившего судью Семака дисквалифицировали

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак дисквалифицирован за оскорбление судей после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
Обновлено в 11:41
Экономика

России написали сценарий нового экономического кризиса

Насколько обоснован прогноз экспертов Высшей школы экономики До нового кризиса осталось год-полтора, прогнозируют эксперты Высшей школы экономики.
Обновлено вчера в 09:26
Футбол

«Барселона» подготовилась к презентации Неймара

Обновлено в 00:14
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

Мать рассказала о здоровье девочки, которую засосало в трубу в Турции

Обновлено в 02:03
Политика

WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии

Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 08:11
Происшествия

Севший на кукурузное поле в Подмосковье самолет утилизируют

Самолет Airbus A321, аварийно севший на кукурузное поле в Московской области, не подлежит восстановлению и будет утилизирован, сообщил гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов «Интерфаксу».
Обновлено в 11:30
Космос

Обнаружены следы метеорита, рухнувшего в Атлантику 35 млн лет назад

Обновлено вчера в 03:39
Экономика

Utair завершила реструктуризацию облигаций

«На сегодняшний день "ЮТэйр" уже завершила реструктуризацию облигаций и ведет обсуждение с банками условий реструктуризации кредитов, которые устроят все стороны», — говорится в сообщении ведомства по итогам совещания, прошедшем 16 августа в Минтрансе России под председательством Евгения Дитриха.
Обновлено в 11:50
Экономика

ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с Superjet

По данным ФАС, усредненная цена на маршрутах, где перевозка пассажиров производится на Superjet, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранной техникой.
Обновлено в 00:30
Армия и оружие

Катакомбы сирийских джихадистов показали на видео

На коротком ролике видно, как бойцы стоят у входа в катакомбы, а затем заходят в них.
Обновлено в 02:08
Общество

Девушка устроила селфи-фотосессию в метро Нью-Йорка и прославилась

Девушка устроила селфи-фотосессию прямо в вагоне поезда метрополитена Нью-Йорка.
Обновлено в 09:08
Политика

Президенты США и Румынии выступили против «Северного потока-2»

Обновлено в 02:26
Происшествия

В Челябинской области депутат расстрелял жену

Обновлено в 02:48
Здоровье

Минздрав предлагает изменить подход к зарплате медиков

Interfax-Russia.ru - Минздрав подготовил ряд предложений, в том числе по изменению подхода к заработной плате и соцподдержке медработников, чтобы к 2023 году ликвидировать дефицит кадров в первичном звене здравоохранения, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 10:50
Политика

Сайдик отметил эффективность перемирия в Донбассе

Перемирие в Донбассе, вступившее в силу с 21 июля, является самым действенным по сравнению с другими перемириями, объявленными ранее, заявил в среду спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
Обновлено в 11:49
Политика

Путин назвал списки «мертвых душ» от кандидатов в МГД фальсификацией

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Финляндии назвал фальсификацией представление в Мосгоризбирком списков "мертвых душ" кандидатами в депутаты.
Обновлено в 11:51
Авто

Двигатели Aurus применят в малой авиации

Адаптация двигателя для нужд малой авиации позволит серийно выпускать такие моторы на автомобильных предприятиях, что снизит стоимость и сроки производства.
Обновлено в 03:05
Происшествия

СК подтвердил факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян

Следственный комитет выяснил, что показания сестер Хачатурян о насилии со стороны отца были правдивы.
Обновлено в 05:37
Политика

Оскорбившего Путина грузинского журналиста уволили

Новое руководство грузинского канала "Рустави-2" уволило ряд журналистов, в том числе Георгия Габунию, который позволил себе резкие высказывания в адрес российского президента Владимира Путина.
Обновлено вчера в 09:41
Происшествия

В Москве задержали подозреваемых в поджоге мужчины

Полиция задержала двух человек, которых подозревают в поджоге мужчины на юге столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 10:35
Футбол

Хавбек «Краснодара» был вызван в сборную Нидерландов

Полузащитник "Краснодара" Тонни Де Вильена был вызван главным тренером сборной Нидерландов Рональдом Куманом для выступлений в составе национальной команды на матчах квалификации чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 09:50
Происшествия

В Вологодской области при падении вертолета в реку погиб пилот

Обновлено в 11:31
Общество

В Крыму нашли древний христианский храм

На юго-западе Крыма нашли древний христианский храм.
Обновлено в 06:35
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное