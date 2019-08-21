Политика
Путин встретится в Хельсинки с президентом ФинляндииВести.Ru вчера в 23:20
Международные отношения в Арктике и перспективы возвращения к конструктивному диалогу с Евросоюзом обсудят лидеры России и Финляндии. Владимира Путина ждут в Хельсинки, где он проведет переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё.
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В соцсети «ВКонтакте» заработал сервис AliExpress
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Московский городской суд 21 августа оставил под стражей 13 украинских моряков, участвовавших в провокации в Керченском проливе.
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Трамп и Макрон решили пригласить Россию на саммит G7
Обновлено в 04:15
Общество
РФ закупит за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей
Отмечается, что федеральное предприятие "Московский эндокринный завод" уже направило запрос зарубежным производителям о возможности поставки "не менее 10 тыс. упаковок" четырех психотропных препаратов.
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Футбол
Оскорбившего судью Семака дисквалифицировали
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак дисквалифицирован за оскорбление судей после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
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Экономика
России написали сценарий нового экономического кризиса
Насколько обоснован прогноз экспертов Высшей школы экономики До нового кризиса осталось год-полтора, прогнозируют эксперты Высшей школы экономики.
Обновлено вчера в 09:26
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«Барселона» подготовилась к презентации Неймара
Обновлено в 00:14
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
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Политика
WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии
Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Севший на кукурузное поле в Подмосковье самолет утилизируют
Самолет Airbus A321, аварийно севший на кукурузное поле в Московской области, не подлежит восстановлению и будет утилизирован, сообщил гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов «Интерфаксу».
Обновлено в 11:30
Космос
Обнаружены следы метеорита, рухнувшего в Атлантику 35 млн лет назад
Обновлено вчера в 03:39
Экономика
Utair завершила реструктуризацию облигаций
«На сегодняшний день "ЮТэйр" уже завершила реструктуризацию облигаций и ведет обсуждение с банками условий реструктуризации кредитов, которые устроят все стороны», — говорится в сообщении ведомства по итогам совещания, прошедшем 16 августа в Минтрансе России под председательством Евгения Дитриха.
Обновлено в 11:50
Экономика
ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с Superjet
По данным ФАС, усредненная цена на маршрутах, где перевозка пассажиров производится на Superjet, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранной техникой.
Обновлено в 00:30
Армия и оружие
Катакомбы сирийских джихадистов показали на видео
На коротком ролике видно, как бойцы стоят у входа в катакомбы, а затем заходят в них.
Обновлено в 02:08
Общество
Девушка устроила селфи-фотосессию в метро Нью-Йорка и прославилась
Девушка устроила селфи-фотосессию прямо в вагоне поезда метрополитена Нью-Йорка.
Обновлено в 09:08
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Здоровье
Минздрав предлагает изменить подход к зарплате медиков
Interfax-Russia.ru - Минздрав подготовил ряд предложений, в том числе по изменению подхода к заработной плате и соцподдержке медработников, чтобы к 2023 году ликвидировать дефицит кадров в первичном звене здравоохранения, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 10:50
Политика
Сайдик отметил эффективность перемирия в Донбассе
Перемирие в Донбассе, вступившее в силу с 21 июля, является самым действенным по сравнению с другими перемириями, объявленными ранее, заявил в среду спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
Обновлено в 11:49
Политика
Путин назвал списки «мертвых душ» от кандидатов в МГД фальсификацией
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Финляндии назвал фальсификацией представление в Мосгоризбирком списков "мертвых душ" кандидатами в депутаты.
Обновлено в 11:51
Авто
Двигатели Aurus применят в малой авиации
Адаптация двигателя для нужд малой авиации позволит серийно выпускать такие моторы на автомобильных предприятиях, что снизит стоимость и сроки производства.
Обновлено в 03:05
Происшествия
СК подтвердил факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян
Следственный комитет выяснил, что показания сестер Хачатурян о насилии со стороны отца были правдивы.
Обновлено в 05:37
Политика
Оскорбившего Путина грузинского журналиста уволили
Новое руководство грузинского канала "Рустави-2" уволило ряд журналистов, в том числе Георгия Габунию, который позволил себе резкие высказывания в адрес российского президента Владимира Путина.
Обновлено вчера в 09:41
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в поджоге мужчины
Полиция задержала двух человек, которых подозревают в поджоге мужчины на юге столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 10:35
Футбол
Хавбек «Краснодара» был вызван в сборную Нидерландов
Полузащитник "Краснодара" Тонни Де Вильена был вызван главным тренером сборной Нидерландов Рональдом Куманом для выступлений в составе национальной команды на матчах квалификации чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 09:50
Общество
В Крыму нашли древний христианский храм
На юго-западе Крыма нашли древний христианский храм.
Обновлено в 06:35