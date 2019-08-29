Политика
Политическая ЭкспертизаПутин встретится с врио губернатора Забайкальского края Осиповым
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проведет встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края Александром Осиповым.
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Песков рассказал, что Путин проведет встречу с врио губернатора Забайкальского края
Народные новости05:54
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Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей
Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ вчера в 20:52
Политика
Валенса осудил отказ Польши пригласить Путина на 80-летие начала войны
Бывший президент Польши Лех Валенса считает, что власти страны должны были пригласить российского лидера Владимира Путина на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
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Компания Xiaomi официально представила новую линейку смартфонов Redmi Note 8. Помимо базовой версии, в нее вошла модель Pro.
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Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
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Главврачи двух больниц Нижнего Тагила отстранены от работы
На время проверки главные врачи двух больниц Нижнего Тагила — центральной городской больницы N1 и Демидовской больницы отстранены от работы.
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Происшествия
У сотрудника петербургского детсада нашли туберкулез
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, в детском учреждении после сообщения, пришедшего в эпидемиологическое бюро, у одного из сотрудников был выявлен туберкулез в открытой форме.
Российская газета 10:43
Политика
Зеленский назвал главные задачи Верховной рады
Перед парламентом стоит задача укрепления обороны страны, завершения войны в Донбассе и «возвращения Крыма», сказал Зеленский.
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Футбол
«Зенит» узнает соперников по группе в Лиге чемпионов
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/20 состоится в четверг.
Нева Спорт вчера в 23:11
Происшествия
Органы опеки заинтересовались издателем МК в Питере
Днем 29 августа 2019 года в квартиру кандидата в муниципальные депутаты МО Екатерингофский и издателя газеты МК в Питере Максима Кузахметова, пришли представители органов опеки, которые подчиняются главе МО Олегу Смакотину.
МР7.ру 08:47
Футбол
ЦСКА объявил о трансфере футболиста «Тамбова» Гогуа
Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о подписании контракта с ивуарийским защитником «Тамбова» Седриком Гогуа.
RT на русском 11:19
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
Известия 05:13
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Экономика
Кабмин утвердил порядок проведения крабовых аукционов
В министерстве указали, что благодаря утвержденным правительством документам распределение квот на добычу крабов на инвестиционные цели через электронные аукционы состоится уже до 1 ноября текущего года, таким образом, победители торгов приступят к освоению ценного ресурса с 2020 года.
ТАСС 10:04
Политика
Россия выплатит остаток взноса в Совет Европы в ближайшее время
Россия в ближайшее время переведёт в бюджет Совета Европы (СЕ) остающийся взнос за 2017 и 2018 годы, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
RT на русском вчера в 14:17
Армия и оружие
В ДНР сообщили о гибели ополченца в бою с диверсантами
РИА Новости 06:06
Политика
Зеленский предложил Раде внести изменения в конституцию
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде внести изменения в Конституцию, в том числе сократить число депутатов и закрепить пропорциональную систему выборов, соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте украинского парламента.
РИА Новости 08:40
Политика
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан
Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
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Космос
На МКС сработала аварийная сигнализация
Газета.Ru 10:59
Происшествия
Россия объяснила изъятие органов у погибшей в Турции юной россиянки
Российское посольство в Турции заявило, что у погибшей 16-летней россиянки могли изъять внутренние органы для проведения судмедэкспертизы.
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Политика
Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук
Верховная рада нового созыва в ходе заседания избрала премьер-министром Украины заместителя главы офиса президента Алексея Гончарука.
RT на русском 10:43
Общество
В Варшаве заявили об экологическом кризисе из-за слива стоков в Вислу
Известия вчера в 12:14
Технологии
Производитель проекторов-кубиков привлек инвестиции от фонда «Роснано»
Дальневосточный фонд высоких технологий (создан в августе 2018 года Фондом развития Дальнего Востока, «Роснано» и Российской венчурной компанией) инвестирует 190 млн руб. в ООО «Мультикубик», рассказал РБК гендиректор фонда Руслан Саркисов и подтвердил представитель компании.
РБК 10:09
Футбол
Сборная Англии огласила состав на матчи с Болгарией и Косово
Стал известен состав сборной Англии на матчи отборочного турнира Евро-2020 с Болгарией (7.09) и Косово (10.09).
Евро-футбол.ру 09:44
Политика
Сущенко этапировали из колонии в Москву
Гражданина Украины и журналиста Романа Сущенко, который был осужден в России за шпионаж, привезли из колонии в Москву.
Газета.Ru 10:15
Футбол
«Спартак» сыграет ответный матч с «Брагой» в Лиге Европы
Московский «Спартак» сыграет с португальской «Брагой» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
REGNUM 04:54
Гаджеты
Microsoft HoloLens 2 поступят в продажу в сентябре
Игромания.ру 11:19