Путин встретится с президентом Эстонии в четвергНародные новости вчера в 08:10

Российский президент Владимир Путин проведет встречу с коллегой из Эстонии Керсти Кальюлайд в четверг, 18 апреля. Соответствующее заявление сегодня сделали представители Кремля.

Путин встретится с президентом Эстонии в четверг

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