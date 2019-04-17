Политика

Путин встретится с президентом Эстонии в четвергНародные новости вчера в 08:10

Российский президент Владимир Путин проведет встречу с коллегой из Эстонии Керсти Кальюлайд в четверг, 18 апреля. Соответствующее заявление сегодня сделали представители Кремля.
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Без русофобии: каковы примерные темы сегодняшних переговоров Кальюлайд с Путиным

BaltNews.ee03:30

Президент Эстонии встретится с Владимиром Путиным

Газета.Ru01:05

Вахтанг Джанашия: Визит дамы

Газета Metroвчера в 03:54

Путин обсудит с президентом Эстонии отношения двух стран и вопросы безопасности в регионе

ТАССвчера в 17:01

В Кремле назвали темы переговоров Путина с президентом Эстонии

РИА Новостивчера в 08:05

Кремль сообщил, о чем Путин будет говорить с президентом Эстонии Кальюлайд

Sputnik Эстониявчера в 08:17

Путин проведёт переговоры с президентом Эстонии

REGNUM00:28
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 07:20, Ашберн

Москва представила анонс встречи лидеров России и Эстонии

КП - Северная Европа02:14
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 07:20, Ашберн
Политика

Россия ввела запрет на экспорт нефти на Украину

«Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов», — заявил Медведев.
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В ОАК сообщили про отсрочку выпуска Sukhoi Superjet 75

Обновлено в 06:46
Экономика

Число приговоров по экономическим статьям в России стало рекордным

Фото: IStock За 2018 год в России было вынесено рекордное количество приговоров по экономическим статьям.
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В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой

В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.
Обновлено в 07:06
Политика

Киевcкий суд признал незаконной национализацию Приватбанка

8 апреля украинский бизнесмен Игорь Коломойский, которому ранее принадлежал Приватбанк, заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) выступил одним из бенефициаров национализации банка.
Обновлено в 06:52
Политика

Захарова назвала международную изоляцию Крыма мифом

Обновлено в 06:31
Футбол

Футболист «Спартака» Гулиев заявил, что ему стыдно за инцидент с американцем

Полузащитник столичного «Спартака» Аяз Гулиев сделал официальное заявление по поводу инцидента с гражданином США на одной из улиц Москвы.
Обновлено в 06:51
Космос

69738 фотографий кометы Чурюмова — Герасименко выложили в открытый доступ

Почти 70 тысяч снимков кометы 67P/Чурюмова — Герасименко, сделанных камерой OSIRIS на борту миссии «Розетта», выложены в открытый доступ на отдельном сайте, сообщает Институт исследований Солнечной системы Общества Макса Планка.
Обновлено вчера в 11:34
Политика

Кремль подтвердил первый визит Ким Чен Ына в Россию

Обновлено в 07:12
Происшествия

Экс-главу Серпуховского района перевели из СИЗО в больницу

Как рассказала агентству супруга арестованного Юлия Шестун, экс-глава Серпуховского района потерял сознание во время следственного мероприятия.
Обновлено в 05:38
ЖКХ

Отключение отопления в московских домах планируется в конце апреля

Власти Москвы примут решение об отключении отопления в домах, когда среднесуточная температура воздуха будет превышать плюс восемь градусов в течение пяти суток, ориентировочно это произойдет в конце апреля - начале мая.
Обновлено в 03:55
Происшествия

Скворцова рассказала о состоянии Дмитрия Быкова

Врачи оценивают состояние писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, как стабильно тяжёлое.
Обновлено в 06:09
Политика

Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине

По данным агентства, около 72% опрошенных намерены поддержать Зеленского на выборах.
Обновлено вчера в 17:37
Шоу-бизнес

В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Наука

Мясо признали продуктом, который увеличивает риск заболеть раком

Веганам просьба не беспокоиться — ученые из Британии включили в список продуктов, которые могут спровоцировать онкологические заболевания пищеварительной системы, красное мясо.
Обновлено в 01:56
Гаджеты

Samsung посоветовала не клеить пленку на экран смартфона Galaxy Fold

Обновлено в 07:04
Происшествия

Эрмитаж эвакуируют после сообщения о минировании

Здание Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге эвакуируют после получения анонимного сообщения о минировании, сообщили ТАСС в четверг пресс-службе музея.
Обновлено в 04:11
Экономика

Меньше половины россиян отнесли себя к среднему классу

Менее половины россиян (47%) отнесли себя к среднему классу, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование «Сбербанк CIB».
Обновлено в 02:55
Происшествия

СК возбудил дело после травли ребенка с ВИЧ

Следственный комитет в Новосибирской области возбудил уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни семилетнего ребенка из Искитима.
Обновлено в 06:52
Гаджеты

«Связной» несколько минут продавал iPhone по 5 тысяч рублей

Интернет-магазин «Связной» из-за ошибки в течение нескольких минут продавал смартфоны по заниженным ценам.
Обновлено в 06:46
Политика

Медведев: некоторые россияне просто выживают

В среду, 17 апреля, премьер Дмитрий Медведев рассказал в Госдуме об итогах работы своего кабинета в 2018 году.
Обновлено вчера в 06:08
Политика

Венесуэла обогнала Россию в рейтинге свободы прессы

Россия опустилась еще ниже в рейтинге свободной прессы, который ежегодно публикует международная некоммерческая организация "Репортеры без границ" (RSF).
Обновлено в 05:58
Космос

Впервые в космосе обнаружена первая молекула Вселенной

Астрономы только что нашли доказательства того, что гидрид гелия первая молекула, которая когда-либо образовывалась во Вселенной вращается вокруг далекой планетарной туманности.
Обновлено вчера в 13:49
Спорт

Жена Кокорина: ребята за обычную драку сидят уже полгода

Жена футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова высказала опасения, что ее мужу, а также Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому могут дать реальный срок.
Обновлено в 04:45
Армия и оружие

Турчинов призвал признать ФСБ террористической организацией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ и Главное управление Генерального штаба России должны быть признаны террористическими организациями.
Обновлено в 06:18
Происшествия

Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Томской области

Ранее УМВД по Томской области сообщило, что утром в четверг три человека погибли, еще трое пострадали в результате лобового столкновения легкового автомобиля Honda и грузовика Freightliner.
Обновлено в 05:23
Экономика

Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира

Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы.
Обновлено в 07:16
Хоккей

Хартли: «Авангард» продолжает идти с высоко поднятой головой

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги третьего матча серии с ЦСКА (0:2, 0-3 в серии).
Обновлено вчера в 16:01
Гаджеты

Новый OnePlus 7 показали на первом тизерном изображении

Что касается изображения, то предположительно на нем показана старшая версия с 6,64-дюймовым экраном и батареей на 4 000 мАч.
Обновлено в 05:21
Происшествия

За убийство матери и бабушки суд приговорил подростка к тюрьме

Обновлено в 06:19
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Эстонский политик. Президент Эстонии с 10 октября 2016 года.
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