Политика
Путин встретится с президентом ЭстонииПолитика Сегодня 17 апреля в 08:59
Российский лидер Владимир Путин встретится с главой Эстонии Керсти Кальюлайд, которая посетит Москву с рабочим визитом 18 апреля. Об этом сообщает журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter.
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