Политика
В Кремле анонсировали первую встречу Владимира Путина с Ким Чен ЫномОбластная газета 10:17
Переговоры станут первым контактом главы государства с северокорейским лидером. Как сообщает ТАСС со ссылкой помощника Президента РФ по международным делам Юрия Ушакова, встреча лидеров двух стран состоится 25 апреля во Владивостоке, в ходе визита председателя Госсовета КНДР в Россию.
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