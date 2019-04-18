Политика

Путин встретился в Кремле с президентом Эстонии КальюлайдRT на русском 09:18

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибыла в Москву с рабочим визитом и провела переговоры с Владимиром Путиным. В ходе беседы главы государств обсудили вопросы безопасности, экологии и торговые отношения.
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Владимир Путин
Мы давно не виделись, 10 лет назад была встреча на высшем уровне. Совсем недавно за границей мы с вами мельком виделись. Отсутствие контактов между официальными лицами, официальными органами между соседями - это ненормальная ситуация.
— Владимир ПутинРИА Новости 07:00

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