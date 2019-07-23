Экономика
Путин встретился с врио главы Кабардино-БалкарииВестник Кавказа вчера в 08:04
Президент России Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым. На ней обсуждались текущее социально-экономическое положение в республике и дальнейшие планы развития КБР, сообщили в пресс-службе Кремля.
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Руководство Кабардино-Балкарии просит Путина помочь с водоснабжением
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