Президент России Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым. На ней обсуждались текущее социально-экономическое положение в республике и дальнейшие планы развития КБР, сообщили в пресс-службе Кремля.

Армия и оружие Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.

Происшествия В Анталье в ДТП с автобусом пострадали 25 туристов Ранее в результате аварии с участием автобуса в итальянской Сиене пострадали 19 россиян, при этом одна гражданка России погибла.

Политика МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.

Финансы ИАЦ «Альпари»: Рубль вырос к евро на фоне ожидаемого Брекзита Падение курса евро к рублю и одновременно к доллару и ряду других мировых резервных валют стало результатом решения консервативной партии Великобритании назначить премьер-министром известного политика Бориса Джонсона, причем известного не только своей скандальной репутацией, но ещё и жесткой позицией по Брекзиту, который, по его мнению, должен произойти любой ценой, в том числе без сделки с ЕС.

Политика Постпред России при ЕС назвал условия улучшения отношений с Европой Отношения между Москвой и Брюсселем улучшатся, когда Евросоюз накопит "критическую массу политической воли", заявил постоянный представитель России при организации Владимир Чижов в интервью "Парламентской газете".

Музыка Сын Цоя раскритиковал Metallica за исполнение «Группы крови» Песню «Группа крови» неоднократно исполняли зарубежные артисты, в том числе корейские, а также существует несколько танцевальных ремиксов на музыку группы «Кино».

Общество Правительство разрешит вырубку леса на Байкале для БАМ и Транссиба Нацпроект «Экология», внесенный в феврале 2019 года в правительство, предлагает разрешить сплошные вырубки леса в санитарных целях в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории для защиты лесов от вредителей.

Футбол «Динамо» собирается купить форварда из Танзании Форвард «Генка» Мбванна Саматта может продолжить карьеру в московском «Динамо».

Политика Зеленский назначил работавшего с Кучмой и Ющенко советника Президент Украины Владимир Зеленский назначил советником Руслана Демченко, который ранее занимал эту должность при экс-президенте Петре Порошенко, был главой офиса третьего украинского президента Виктора Ющенко, а также замруководителя управления администрации бывшего президента Леонида Кучмы.

Путешествия Россияне смогут приезжать на Мальдивы без виз на 90 дней Согласно договору, россияне смогут посещать Мальдивы по заграничному паспорту без визы в течение 90 дней.

Финансы Банки в Швейцарии начали доплачивать заемщикам за кредиты Некоторые банки Швейцарии начали выдавать кредиты институциональным заемщикам по отрицательной ставке, передает Bloomberg.

Происшествия Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».

Политика ЕС пригрозил США ответными пошлинами на €35 млрд Комиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что в этом случае дополнительными пошлинами будут облагаться различные американские товары на общую сумму в €35 млрд ($39,1 млрд), сообщает агентство Reuters.

Политика От президента Грузии потребовали публичных извинений перед Россией Отношения между Россией и Грузией обострились в июне на фоне массовых акций протеста в Тбилиси.

Финансы Аналитики предсказали рублю крах в следующем году Согласно оптимистичному сценарию, в следующем году среднегодовой курс доллара будет равен 64,3 рубля, а евро – 70,7. Баррель Urals подорожает до 66,1 доллара.

Политика В России захотели устранить главную проблему скорой помощи Ранее в июле Госдума приняла в третьем чтении пакет законопроектов, призванных ужесточить санкции за создание помех для работы медиков, включая отказ пропускать машины скорой помощи на дорогах.

Энергетика В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».

Происшествия Раскрыт способ массовой казни в Чечне Вышеописанным образом, по данным газеты, был казнен Адам Дасаев, которого «Новая» в июле 2017-го включила в список жертв внесудебных расправ в Чечне.

Экономика МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годы Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики», опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.

Спорт Загитова преподнесла милый подарок премьер-министру Японии Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в среду принял у себя в резиденции российскую фигуристку Алину Загитову, сообщает ТАСС.

Политика Кличко вызвали в Госбюро расследований Украины Мэр Киева Виталий Кличко получил повестку на допрос. Он должен явиться в Государственное бюро расследований Украины 26 июля.

Происшествия Северная Корея задержала российское судно Северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании.