Экономика
Путин встретился с врио главы Кабардино-БалкарииВестник Кавказа вчера в 08:04
Президент России Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым. На ней обсуждались текущее социально-экономическое положение в республике и дальнейшие планы развития КБР, сообщили в пресс-службе Кремля.
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Президент России оценил тенденции развития в Кабардино-Балкарской Республике
Татар-информвчера в 08:28
Руководство Кабардино-Балкарии просит Путина помочь с водоснабжением
Московский Комсомолецвчера в 16:09
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 03:35, Вашингтон
Армия и оружие
Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами
Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.
Обновлено вчера в 07:34
Происшествия
Четыре ребенка погибли в результате пожара в палаточном лагере
Обновлено вчера в 08:26
Происшествия
В Анталье в ДТП с автобусом пострадали 25 туристов
Ранее в результате аварии с участием автобуса в итальянской Сиене пострадали 19 россиян, при этом одна гражданка России погибла.
Обновлено в 03:29
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
На Москве-реке перевернулась лодка — есть пострадавшие
Обновлено в 03:21
Финансы
ИАЦ «Альпари»: Рубль вырос к евро на фоне ожидаемого Брекзита
Падение курса евро к рублю и одновременно к доллару и ряду других мировых резервных валют стало результатом решения консервативной партии Великобритании назначить премьер-министром известного политика Бориса Джонсона, причем известного не только своей скандальной репутацией, но ещё и жесткой позицией по Брекзиту, который, по его мнению, должен произойти любой ценой, в том числе без сделки с ЕС.
Обновлено в 02:19
Политика
Постпред России при ЕС назвал условия улучшения отношений с Европой
Отношения между Москвой и Брюсселем улучшатся, когда Евросоюз накопит "критическую массу политической воли", заявил постоянный представитель России при организации Владимир Чижов в интервью "Парламентской газете".
Обновлено вчера в 23:08
Музыка
Сын Цоя раскритиковал Metallica за исполнение «Группы крови»
Песню «Группа крови» неоднократно исполняли зарубежные артисты, в том числе корейские, а также существует несколько танцевальных ремиксов на музыку группы «Кино».
Обновлено в 01:35
Общество
Правительство разрешит вырубку леса на Байкале для БАМ и Транссиба
Нацпроект «Экология», внесенный в феврале 2019 года в правительство, предлагает разрешить сплошные вырубки леса в санитарных целях в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории для защиты лесов от вредителей.
Обновлено в 02:11
Футбол
«Динамо» собирается купить форварда из Танзании
Форвард «Генка» Мбванна Саматта может продолжить карьеру в московском «Динамо».
Обновлено вчера в 16:28
Политика
Зеленский назначил работавшего с Кучмой и Ющенко советника
Президент Украины Владимир Зеленский назначил советником Руслана Демченко, который ранее занимал эту должность при экс-президенте Петре Порошенко, был главой офиса третьего украинского президента Виктора Ющенко, а также замруководителя управления администрации бывшего президента Леонида Кучмы.
Обновлено в 03:19
Путешествия
Россияне смогут приезжать на Мальдивы без виз на 90 дней
Согласно договору, россияне смогут посещать Мальдивы по заграничному паспорту без визы в течение 90 дней.
Обновлено в 03:18
Происшествия
В Москве задержали Алексея Навального
Обновлено в 02:59
Финансы
Банки в Швейцарии начали доплачивать заемщикам за кредиты
Некоторые банки Швейцарии начали выдавать кредиты институциональным заемщикам по отрицательной ставке, передает Bloomberg.
Обновлено в 02:09
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 02:18
Политика
ЕС пригрозил США ответными пошлинами на €35 млрд
Комиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что в этом случае дополнительными пошлинами будут облагаться различные американские товары на общую сумму в €35 млрд ($39,1 млрд), сообщает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 20:38
Политика
От президента Грузии потребовали публичных извинений перед Россией
Отношения между Россией и Грузией обострились в июне на фоне массовых акций протеста в Тбилиси.
Обновлено вчера в 15:37
Футбол
Капитан лондонского «Арсенала» остаётся в изоляции от основы
Капитан «Арсенала» Лоран Косельни по-прежнему не тренируется с основной командой.
Обновлено в 02:10
Финансы
Аналитики предсказали рублю крах в следующем году
Согласно оптимистичному сценарию, в следующем году среднегодовой курс доллара будет равен 64,3 рубля, а евро – 70,7. Баррель Urals подорожает до 66,1 доллара.
Обновлено вчера в 15:33
Гаджеты
Новые iPhone не получат разъема USB Type-C
Обновлено в 03:00
Кино
Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск «Блэйда» с Махершалой Али
Обновлено вчера в 16:57
Политика
В России захотели устранить главную проблему скорой помощи
Ранее в июле Госдума приняла в третьем чтении пакет законопроектов, призванных ужесточить санкции за создание помех для работы медиков, включая отказ пропускать машины скорой помощи на дорогах.
Обновлено вчера в 16:20
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
Раскрыт способ массовой казни в Чечне
Вышеописанным образом, по данным газеты, был казнен Адам Дасаев, которого «Новая» в июле 2017-го включила в список жертв внесудебных расправ в Чечне.
Обновлено вчера в 12:02
Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годы
Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики», опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.
Обновлено вчера в 10:25
Спорт
Загитова преподнесла милый подарок премьер-министру Японии
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в среду принял у себя в резиденции российскую фигуристку Алину Загитову, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:46
Политика
Кличко вызвали в Госбюро расследований Украины
Мэр Киева Виталий Кличко получил повестку на допрос. Он должен явиться в Государственное бюро расследований Украины 26 июля.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия
Северная Корея задержала российское судно
Северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании.
Обновлено вчера в 18:12
Футбол
«Реал» обыграл «Арсенал» в серии пенальти. Бэйл забил гол с игры
"Реал" победил "Арсенал" в серии пенальти в матче Международного Кубка чемпионов.
Обновлено вчера в 21:14
Единоборства
Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице
Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 12:01