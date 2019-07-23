Экономика
Путин встретился с врио главы Кабардино-БалкарииВестник Кавказа вчера в 08:04
Президент России Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым. На ней обсуждались текущее социально-экономическое положение в республике и дальнейшие планы развития КБР, сообщили в пресс-службе Кремля.
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Руководство Кабардино-Балкарии просит Путина помочь с водоснабжением
Московский Комсомолецвчера в 16:09
Президент России оценил тенденции развития в Кабардино-Балкарской Республике
Татар-информвчера в 08:28
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 06:41, Вашингтон
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко
Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 06:25
Происшествия
В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ
Фигурант дела об убийстве в Подмосковье бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина арестован в Армении, сообщила глава отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.
Обновлено в 04:58
Здоровье
На базе Минздрава создадут мультидисциплинарные ревизионные бригады
В ближайшее время на базе Минздрава будут созданы мультидисциплинарные бригады, которые проедут с ревизией по всем субъектам Российской Федерации.
Обновлено в 02:14
Армия и оружие
Израиль нанес удары по сирийской провинции Даръа
ВВС Израиля нанесли удары по объектам «Хезболлы», а также иранским позициям в сирийской провинции Даръа, передает ФАН.
Обновлено вчера в 19:18
Армия и оружие
Посольство России не извинялось перед Сеулом и не собирается
Как отмечается, данные о том, что Россия якобы извинилась распространили южнокорейские СМИ, не имея при этом никаких доказательств.
Обновлено в 06:11
Музыка
Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica
Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
Обновлено в 05:13
Экономика
Приток мигрантов в Россию оказался аномальным
В 2018 году приток иностранцев в Россию был самым низким за последние годы (125 тысяч человек) и не смог компенсировать естественную убыль населения.
Обновлено вчера в 07:11
Происшествия
Навальный сообщил о своем задержании
Обновлено в 03:58
Общество
Саратов вошел в топ-10 самых больных городов в стране
Напомним, ранее Саратов попадал в рейтинги самых пьющих, хамских, коррупционных, добрых, честных, грязных и агрессивных городов в стране по версии агентства Zoom Market.
Обновлено в 04:56
Спорт
Загитова сделала подарок премьер-министру Японии
Премьер-министр Японии тепло приветствовал российскую спортсменку и отметил, что следит за тем, как растет собака породы акита-ину по кличке Масару, которую фигуристке в мае 2018 года подарили власти префектуры Акита, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:48
Экономика
Росстат назвал самую распространенную зарплату в России
Наиболее распространенная зарплата в России составляет 23,5 тысячи рублей.
Обновлено вчера в 01:53
Единоборства
В США умер российский боксер Максим Дадашев
Обновлено вчера в 12:01
Политика
Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.
Обновлено в 05:22
Театры
Худрука Волковского театра выберут по итогам конкурса
Официально проект называется конкурс концепций развития Академического театра имени Федора Волкова.
Обновлено в 05:35
Политика
Зеленский назначил советника из команды Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский вновь назначил Руслана Демченко на должность советника главы государства.
Обновлено в 05:25
Финансы
В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты
Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 04:09
Экономика
Минтруд установил прожиточный минимум за I квартал 2019 года
"Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по РФ за I квартал 2019 года на душу населения 10 тыс. 753 рубля, для трудоспособного населения - 11 тыс. 653 рубля, пенсионеров - 8 тыс. 894 рубля, детей - 10 тыс. 585 рублей", - говорится в приказе министерства.
Обновлено вчера в 15:58
Политика
В Латвии главу МВД раскритиковали за поход на концерт Лепса
Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с жесткой критикой министра внутренних дел страны Сандиса Гиргена, который в Юрмале сходил на концерт российского исполнителя Григория Лепса, сообщает издание Jauns.lv.
Обновлено вчера в 20:12
Шоу-бизнес
Директор «Ленкома» рассказал об улучшении состояния Инны Чуриковой
Марк Варшавер, директор театра «Ленком», в котором работает народная артистка СССР Инна Чурикова, сообщил о том, что актриса чувствует себя хорошо.
Обновлено в 04:39
Энергетика
«Транснефть» выплатит за загрязнение нефти до $15 за баррель
Совет директоров «Транснефти» согласовал максимальный размер и порядок осуществления выплат грузоотправителям за загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 05:31
Общество
В ноябре заработает суперсервис по оформлению ДТП за 15 минут
Запуск суперсервиса сократит время на оформление ДТП до 15 минут и, как результат, количество связанных с авариями пробок на дорогах.
Обновлено в 05:09
Футбол
Состав «Астон Виллы» пополнил Трезеге
Обновлено в 04:27
Здоровье
Красноярские врачи удалили опасную опухоль из носоглотки подростка
Детские ЛОР-хирурги совместно с врачами из Красноярского края провели уникальную операцию по удалению опухоли из носоглотки.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
В МЧС не подтвердили данные о перевернувшейся на Москве-реке лодке
Ранее телеканал "РЕН ТВ" сообщил о том, что на Москве-реке якобы перевернулась лодка, на которой было около 15 человек, и в результате происшествия есть пострадавшие.
Обновлено в 03:48
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия
Суд увеличил сумму взыскания с Ярмольника за ДТП с автомобилем ФСО
Мосгорсуд увеличил более чем на 400 тыс. руб. размер компенсации, которую актер Леонид Ярмольник должен выплатить по делу о ДТП с автомобилем Федеральной службы охраны (ФСО).
Обновлено в 06:25
Армия и оружие
На Урале назначили нового командира танковой дивизии ЦВО
В Екатеринбурге представили нового командира танковой дивизии ЦВО. Пост занял генерал-майор Виталий Герасимов.
Обновлено в 06:30
Футбол
Хавбек «Реала» Асенсио может пропустить сезон из-за травмы
Обновлено в 05:39