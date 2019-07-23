Экономика

Путин встретился с врио главы Кабардино-БалкарииВестник Кавказа вчера в 08:04

Президент России Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым. На ней обсуждались текущее социально-экономическое положение в республике и дальнейшие планы развития КБР, сообщили в пресс-службе Кремля.
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Руководство Кабардино-Балкарии просит Путина помочь с водоснабжением

Московский Комсомолецвчера в 16:09

Врио главы КБР попросил Путина помочь с водоснабжением населенных пунктов

РИА Новостивчера в 14:57

Путин рассчитывает на успехи в развитии Кабардино-Балкарии

ТАССвчера в 07:41

Путин оценил тенденции развития Кабардино-Балкарии

РЕН ТВвчера в 10:25

Путин оценил тенденции развития Кабардино-Балкарии

Life.ruвчера в 09:41

Президент России оценил тенденции развития в Кабардино-Балкарской Республике

Татар-информвчера в 08:28

Путин позитивно оценил тенденции развития Кабардино-Балкарии

Интерфакс - Россиявчера в 07:23
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 06:41, Вашингтон
Политика

Зеленский потребовал уволить Кличко

Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 06:25
Происшествия

В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ

Фигурант дела об убийстве в Подмосковье бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина арестован в Армении, сообщила глава отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.
Обновлено в 04:58
Здоровье

На базе Минздрава создадут мультидисциплинарные ревизионные бригады

В ближайшее время на базе Минздрава будут созданы мультидисциплинарные бригады, которые проедут с ревизией по всем субъектам Российской Федерации.
Обновлено в 02:14
Армия и оружие

Израиль нанес удары по сирийской провинции Даръа

ВВС Израиля нанесли удары по объектам «Хезболлы», а также иранским позициям в сирийской провинции Даръа, передает ФАН.
Обновлено вчера в 19:18
Армия и оружие

Посольство России не извинялось перед Сеулом и не собирается

Как отмечается, данные о том, что Россия якобы извинилась распространили южнокорейские СМИ, не имея при этом никаких доказательств.
Обновлено в 06:11
Музыка

Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica

Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
Обновлено в 05:13
Экономика

Приток мигрантов в Россию оказался аномальным

В 2018 году приток иностранцев в Россию был самым низким за последние годы (125 тысяч человек) и не смог компенсировать естественную убыль населения.
Обновлено вчера в 07:11
Происшествия

Навальный сообщил о своем задержании

Обновлено в 03:58
Общество

Саратов вошел в топ-10 самых больных городов в стране

Напомним, ранее Саратов попадал в рейтинги самых пьющих, хамских, коррупционных, добрых, честных, грязных и агрессивных городов в стране по версии агентства Zoom Market.
Обновлено в 04:56
Спорт

Загитова сделала подарок премьер-министру Японии

Премьер-министр Японии тепло приветствовал российскую спортсменку и отметил, что следит за тем, как растет собака породы акита-ину по кличке Масару, которую фигуристке в мае 2018 года подарили власти префектуры Акита, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:48
Экономика

Росстат назвал самую распространенную зарплату в России

Наиболее распространенная зарплата в России составляет 23,5 тысячи рублей.
Обновлено вчера в 01:53
Единоборства

В США умер российский боксер Максим Дадашев

Обновлено вчера в 12:01
Политика

Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.
Обновлено в 05:22
Театры

Худрука Волковского театра выберут по итогам конкурса

Официально проект называется конкурс концепций развития Академического театра имени Федора Волкова.
Обновлено в 05:35
Политика

Зеленский назначил советника из команды Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский вновь назначил Руслана Демченко на должность советника главы государства.
Обновлено в 05:25
Финансы

В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты

Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 04:09
Экономика

Минтруд установил прожиточный минимум за I квартал 2019 года

"Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по РФ за I квартал 2019 года на душу населения 10 тыс. 753 рубля, для трудоспособного населения - 11 тыс. 653 рубля, пенсионеров - 8 тыс. 894 рубля, детей - 10 тыс. 585 рублей", - говорится в приказе министерства.
Обновлено вчера в 15:58
Политика

В Латвии главу МВД раскритиковали за поход на концерт Лепса

Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с жесткой критикой министра внутренних дел страны Сандиса Гиргена, который в Юрмале сходил на концерт российского исполнителя Григория Лепса, сообщает издание Jauns.lv.
Обновлено вчера в 20:12
Шоу-бизнес

Директор «Ленкома» рассказал об улучшении состояния Инны Чуриковой

Марк Варшавер, директор театра «Ленком», в котором работает народная артистка СССР Инна Чурикова, сообщил о том, что актриса чувствует себя хорошо.
Обновлено в 04:39
Энергетика

«Транснефть» выплатит за загрязнение нефти до $15 за баррель

Совет директоров «Транснефти» согласовал максимальный размер и порядок осуществления выплат грузоотправителям за загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 05:31
Происшествия

Власти Кубани дали оценку семье посаженного на цепь мальчика

Обновлено в 04:24
Общество

В ноябре заработает суперсервис по оформлению ДТП за 15 минут

Запуск суперсервиса сократит время на оформление ДТП до 15 минут и, как результат, количество связанных с авариями пробок на дорогах.
Обновлено в 05:09
Футбол

Состав «Астон Виллы» пополнил Трезеге

Обновлено в 04:27
Здоровье

Красноярские врачи удалили опасную опухоль из носоглотки подростка

Детские ЛОР-хирурги совместно с врачами из Красноярского края провели уникальную операцию по удалению опухоли из носоглотки.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия

В МЧС не подтвердили данные о перевернувшейся на Москве-реке лодке

Ранее телеканал "РЕН ТВ" сообщил о том, что на Москве-реке якобы перевернулась лодка, на которой было около 15 человек, и в результате происшествия есть пострадавшие.
Обновлено в 03:48
Общество

В Москву придет резкое похолодание

В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия

Суд увеличил сумму взыскания с Ярмольника за ДТП с автомобилем ФСО

Мосгорсуд увеличил более чем на 400 тыс. руб. размер компенсации, которую актер Леонид Ярмольник должен выплатить по делу о ДТП с автомобилем Федеральной службы охраны (ФСО).
Обновлено в 06:25
Армия и оружие

На Урале назначили нового командира танковой дивизии ЦВО

В Екатеринбурге представили нового командира танковой дивизии ЦВО. Пост занял генерал-майор Виталий Герасимов.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Детский лагерь «Холдоми» под Хабаровском закроют после пожара

Обновлено в 02:56
Футбол

Хавбек «Реала» Асенсио может пропустить сезон из-за травмы

Обновлено в 05:39
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