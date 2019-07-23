Экономика
Путин встретился с врио главы Кабардино-БалкарииВестник Кавказа вчера в 08:04
Президент России Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым. На ней обсуждались текущее социально-экономическое положение в республике и дальнейшие планы развития КБР, сообщили в пресс-службе Кремля.
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Президент России оценил тенденции развития в Кабардино-Балкарской Республике
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В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
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СК возбудил дело против сотрудника МЧС после пожара в лагере «Холдоми»
Следователи возбудили против начальника надзорного отдела по Солнечному муниципальному району хабаровского главка МЧС Эдуарда Новгородцева уголовное дело из-за пожара в лагере "Холдоми".
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Минфин предложил повысить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа
Минфин предложил со следующего года вдвое увеличить таможенный сбор при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования, следует из текста проекта постановления правительства.
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В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты
Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg.
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Jaguar XE SV Project 8 побил собственный рекорд круга на Нюрбургринге
Jaguar XE SV Project 8 побил свой собственный рекорд круга Нюрбургринга, установленный для серийного четырехдверного автомобиля на 2,9 секунды, преодолев его за 7 минут 18,361 сек.
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Аналитики предрекают скорый обвал рубля
Базовый сценарий определяет курс доллара в 2020 году в 73,8 рубля, евро — 80,3 рубля.
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Байкершу с килограммом наркотиков задержали на Ильюшина
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Посольство в КНДР проинформировано о задержанном российском судне
Посольство России в КНДР проинформировано о ситуации с российским рыболовецким судном, которое было задержано северокорейскими пограничниками в ночь на 17 июля.
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Происшествия
Фигуранты списка «Пилы» обратились в СК после убийства Григорьевой
Фигуранты списка интернет-ресурса «Пила» обратились в Следственный комитет и ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти после убийства ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой.
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Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
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Общество
Курилки в аэропортах хотят сделать платными
Депутаты намерены вернуть курилки в аэропорты, но планируют сделать их платными. Примерный тариф уже назван: по 100 рублей за вход.
Обновлено в 05:00
Политика
В Латвии жестко раскритиковали главу МВД за посещение концерта Лепса
После встречи с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшом министр юстиции страны Янис Борданс выступил с резкой критикой в адрес главы латышского министерства внутренних дел Сандиса Гиргенса из-за того, что тот был замечен на концерте российского музыканта Григория Лепса, передает Jauns.lv.
Обновлено в 05:00
Экономика
Экс-глава Антипинского НПЗ потребовал от завода $12 млн
В феврале 2008 года совет директоров завода поставил задачу перед Геннадием Лисовиченко - до второго квартала 2014 года вывести предприятие на переработку 7,5 млн тонн нефти в год, к январю 2015 года — 9 млн тонн, а к третьему кварталу 2018 года достроить еще несколько установок.
Обновлено в 02:22
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
В МЧС не подтвердили данные о перевернувшейся на Москве-реке лодке
Ранее телеканал "РЕН ТВ" сообщил о том, что на Москве-реке якобы перевернулась лодка, на которой было около 15 человек, и в результате происшествия есть пострадавшие.
Обновлено в 03:48
Политика
В команде Зеленского рассказали о размене Крыма на Донбасс
Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что новая власть может признать Крым российским в обмен на разрешение ситуации в Донецке и Луганске.
Обновлено в 03:20
Спорт
Загитова сделала подарок премьер-министру Японии
Премьер-министр Японии тепло приветствовал российскую спортсменку и отметил, что следит за тем, как растет собака породы акита-ину по кличке Масару, которую фигуристке в мае 2018 года подарили власти префектуры Акита, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:48
Общество
МЧС назвало причину неприятного запаха в Екатеринбурге
По поводу неприятного запаха, который сравнивают с гарью, химическими веществами, автомобильными выхлопами и так далее, оперативные группы МЧС объезжают торфяники близ города - возгораний не выявлено.
Обновлено в 04:50
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Экономика
Россияне стали экономить на стиральном порошке
Больше всего россияне стали экономить на кондиционерах для белья.
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Финансы
«Восточный» решил продать часть кредитов из-за проблем с капиталом
Проблемы с нормативом В июне "Восточный" выполнил предписание ЦБ по созданию 5 млрд руб. резервов, из-за чего норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1) снизился ниже 5,125% (до 4,9%).
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Общество
Росприроднадзор: России грозит «экологический Чернобыль»
В России существует угроза глобальной экологической катастрофы, которая может быть сравнима с аварией на Чернобыльской АЭС.
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Kia представила новый глобальный кроссовер Kia Seltos
Сегодня состоялся официальный дебют глобальной версии кроссовера Kia Seltos, которая будет продаваться в РФ.
Обновлено вчера в 12:02