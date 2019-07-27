Политика

Путин встретился с семьями погибших в Баренцевом море подводниковРБК 12:06

Президент Владимир Путин в воскресенье провел в Санкт-Петербурге встречу с членами семей погибших 1 июля в Баренцевом море моряков-подводников с атомной глубоководной станции АС-31 («Лошарик»). Пообщаться с главой государства приехали родственники 13 из 14 погибших офицеров, передает ТАСС.
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Путин встретился в Петербурге с семьями погибших в Баренцевом море подводников

78.ru12:40

Владимир Путин встретился в Петербурге с семьями погибших в Баренцевом море офицеров

Петербургский дневник12:35

Путин встретился с членами семей погибших офицеров-подводников

РИА Новости10:55

Путин встретился с семьями погибших в Баренцевом море подводников

РБК12:06

Путин встретился с родственниками погибших в Баренцевом море офицеров-подводников

RT на русском13:05

Путин встретился с членами семей погибших в Баренцевом море подводников

ТАСС10:56

Владимир Путин встретился с семьями погибших в Баренцевом море подводников

Телеканал Санкт-Петербург12:15
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 13:44, Ашберн
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