Политика
Путин встретился с семьями погибших в Баренцевом море подводниковРБК 12:06
Президент Владимир Путин в воскресенье провел в Санкт-Петербурге встречу с членами семей погибших 1 июля в Баренцевом море моряков-подводников с атомной глубоководной станции АС-31 («Лошарик»). Пообщаться с главой государства приехали родственники 13 из 14 погибших офицеров, передает ТАСС.
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Владимир Путин встретился в Петербурге с семьями погибших в Баренцевом море офицеров
Петербургский дневник12:35
Владимир Путин встретился с семьями погибших в Баренцевом море подводников
Телеканал Санкт-Петербург12:15
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