Президент Владимир Путин в воскресенье провел в Санкт-Петербурге встречу с членами семей погибших 1 июля в Баренцевом море моряков-подводников с атомной глубоководной станции АС-31 («Лошарик»). Пообщаться с главой государства приехали родственники 13 из 14 погибших офицеров, передает ТАСС.

Путин встретился с семьями погибших в Баренцевом море подводников

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