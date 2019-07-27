Политика

Путин встретился с семьями погибших в Баренцевом море подводниковРБК 12:06

Президент Владимир Путин в воскресенье провел в Санкт-Петербурге встречу с членами семей погибших 1 июля в Баренцевом море моряков-подводников с атомной глубоководной станции АС-31 («Лошарик»). Пообщаться с главой государства приехали родственники 13 из 14 погибших офицеров, передает ТАСС.
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Владимир Путин
Я посмотрел все справки, бумаги. Знаю, что многое сделано, но всё-таки мне хотелось это услышать от вас самих, что вы считаете недостаточно, на что-то нужно дополнительно обратить внимание, где-то что-то ещё дополнительно сделать для вас, для детей, для их будущего.
— Владимир ПутинГоворит Москва 12:27

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ТАСС10:56

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