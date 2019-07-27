Я посмотрел все справки, бумаги. Знаю, что многое сделано, но всё-таки мне хотелось это услышать от вас самих, что вы считаете недостаточно, на что-то нужно дополнительно обратить внимание, где-то что-то ещё дополнительно сделать для вас, для детей, для их будущего.

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Путин встретился с семьями погибших в Баренцевом море подводников

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