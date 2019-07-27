Политика
Путин встретился с семьями погибших в Баренцевом море подводниковРБК 12:06
Президент Владимир Путин в воскресенье провел в Санкт-Петербурге встречу с членами семей погибших 1 июля в Баренцевом море моряков-подводников с атомной глубоководной станции АС-31 («Лошарик»). Пообщаться с главой государства приехали родственники 13 из 14 погибших офицеров, передает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить42
Я посмотрел все справки, бумаги. Знаю, что многое сделано, но всё-таки мне хотелось это услышать от вас самих, что вы считаете недостаточно, на что-то нужно дополнительно обратить внимание, где-то что-то ещё дополнительно сделать для вас, для детей, для их будущего.
Подробнее о событии
Показать все источники
Владимир Путин встретился с семьями погибших в Баренцевом море подводников
Телеканал Санкт-Петербург12:15
Владимир Путин встретился в Петербурге с семьями погибших в Баренцевом море офицеров
Петербургский дневник12:35
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 15:19, Вашингтон
Космос
Космический корабль Dragon пристыковался к МКС
Обновлено в 13:40
Происшествия
Любовь Соболь оштрафовали на 30 тысяч рублей
Юриста Фонда борьбы с коррупцией, экс-кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга (ст. 20.2 КоАП), об этом она сообщила в Twitter.
Обновлено в 11:22
Политика
Рябков рассказал, что может повысить шансы на спасение СВПД
"Если это произойдет реально, то шансы на выживание СВПД существенно повысятся.
Обновлено в 13:07
Происшествия
В редакцию телеканала «Дождь» пришла полиция
Сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала «Дождь». Об этом сообщили в эфире телеканала.
Обновлено в 10:54
Игры
Авторы Fallout 76 рассказали о планах по поддержке игры до конца сентября
В рамках QuakeCon 2019 создатели Fallout 76 провели тематическую панель, рассказав о ближайших планах по поддержке проекта, которые они планируют реализовать до конца сентября.
Обновлено в 14:39
Общество
Тарасов ответил на обвинения в неуплате алиментов
Ранее сообщалось, что Тарасову ограничат право вождения в случае невыплаты алиментов.
Обновлено вчера в 15:27
Шоу-бизнес
Галкин выложил фото с Пугачевой
Максим Галкин выложил совместное фото с женой, знаменитой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия
Погибших при падении самолёта в Подмосковье достали из реки
В Серпуховском районе Подмосковья из реки подняты на поверхность тела двух погибших человек, находившихся в потерпевшем крушение гидросамолете.
Обновлено в 14:46
Армия и оружие
В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса
Обновлено в 06:58
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Футбол
«Тамбов» обыграл «Спартак» в матче третьего тура РПЛ
Обновлено в 12:06
Шоу-бизнес
Жена Стаса Михайлова устроила скандал на фестивале «Жара» из-за Лепса
Жена известного исполнителя Стаса Михайлова Инна устроила скандал на фестивале «Жара», который проходит в Баку, — женщину возмутило, что ведущий вечера решил сравнить ее мужа с другим популярным певцом Григорием Лепсом.
Обновлено в 10:44
Политика
Украинцы разозлились из-за фото Зеленского с пляжа
Ранее сообщалось, что Зеленский выложил фото с пляжа в компании полуголых мужчин.
Обновлено в 11:35
Политика
Член СПЧ: действия полиции во время провокаций в центре Москвы законны
Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, по данным правоохранительных органов, готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей.
Обновлено в 10:15
Армия и оружие
Sohu: российские бомбардировщики дали пощечину НАТО над Балтикой
В китайском издании Sohu отметили, что российские бомбардировщики Ту-160, осуществившие полет над Балтийским морем во время учений военного блок, привели в ужас войска НАТО.
Обновлено вчера в 10:58
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии
Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
Обновлено вчера в 18:04
Космос
Доказана теория относительности Эйнштейна
Международная группа ученых подтвердила общую теорию относительности Эйнштейна, наблюдая за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A* в центре Млечного Пути.
Обновлено вчера в 00:36
Политика
Путин спустился в батискафе к месту гибели подлодки
Президент Владимир Путин совершил погружение в батискафе на дно Финского залива, к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:28
Происшествия
На акции протеста в Москве пострадали бойцы Росгвардии
Двое сотрудников Росгвардии пострадали в ходе несогласованной акции оппозиции в центре Москвы.
Обновлено в 14:02
Футбол
«Торпедо» хочет арендовать Тикнизяна у ЦСКА
Как стало известно «Чемпионату», «Торпедо» хочет взять в аренду полузащитника ЦСКА Наира Тикнизяна.
Обновлено в 09:59
Футбол
Кононов подтвердил уход Мельгарехо из «Спартака»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов подтвердил слухи о том, что полузащитник красно-белых Лоренсо Мельгарехо покидает команду, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 13:49
Футбол
Шоукросс получил страшную травму в матче с «Лестером»
Защитник "Сток Сити" Райан Шоукросс, знакомый поклонникам Премьер-Лиги, получил перелом лодыжки в товарищеском матче против "Лестера".
Обновлено в 14:08
Политика
Венгрия призвала Еврокомиссию прекратить «политические атаки»
Еврокомиссия, которая критикует Венгрию за национальную политику, должна прекратить политические атаки и вернуться к своей роли, закрепленной Конституцией ЕС, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Обновлено в 12:10
Культура
«Союзмультфильм» выпустит «Чебурашку», «Гену» и «Попугая Кешу» в 3D
"Союзмультфильм" планирует "освежить" свои наиболее прославленные анимационные бренды, создав 3D-версии мультфильмов из "золотой коллекции" студии.
Обновлено в 07:55
Футбол
Крашенинников признан MVP отбора к ЧМ по пляжному футболу
Лучшим игроком европейской квалификации к чемпионату мира по пляжному футболу 2019 года признан футболист сборной России Юрий Крашенинников.
Обновлено в 13:35
Политика
Украинцы попросили Зеленского восстановить авиасообщение с Россией
На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием возобновить авиасообщение с Россией.
Обновлено в 01:56
Политика
Пушков оценил стремление ФРГ сблизиться с Россией
По данным опроса, 72% жителей восточной ФРГ и 54% западной Германии выступают за сближение с Россией.
Обновлено в 04:49
Происшествия
В США обнаружили мужское тело с пришитой женской головой
В центре биологических ресурсов, расположенном в Аризоне (штат США), оперативники ФБР осуществили расследование, в рамках которого обнаружили тело мужчины с пришитой к нему головой женщины.
Обновлено в 03:16
Общество
Яшин анонсировал новый митинг в Москве 3 августа
Бывший кандидат в депутаты Мосгордумы, которому было отказано в регистрации, Илья Яшин заявил новый большой митинг в столице 3 августа, накануне апелляций в Центризбиркоме.
Обновлено в 14:20