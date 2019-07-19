Президент России Владимир Путин дал старт работе агломерационной фабрики №5 Магнитогорского металлургического комбината. В Магнитогорск он прибыл вечером 19 июля. Агломерационная фабрика №5 представляет собой усовершенствованное предприятие по производству доменного сырья.

Недвижимость Путин предложил субсидировать из бюджета первый взнос по ипотеке Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по субсидированию гражданам из бюджетных средств первоначального взноса по ипотеке или компенсации процентной ставки.

Энергетика Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2» Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.

Политика Путин не верит в отравление Скрипаля сотрудниками британских спецслужб Президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну рассказал, что не верит в то, что экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля могли отравить представители британских спецслужб.

Политика Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.

Наука Выявлена связь между риском возникновения рака и рентгеном Группа исследователей из Кембриджского университета в Великобритании установила, что даже малые дозы радиации, эквивалентные проведению трех сеансов компьютерной томографии, которые в настоящее время считаются безопасными для человека, увеличивают число клеток с генными мутациями P53, ответственных за возникновение онкологических заболеваний.

Энергетика Путин объяснил опасность ограничения цен на топливо Российский лидер Владимир Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на моторное топливо.

Политика Иран заявил о задержании британского танкера Угрозы Британии Глава МИД Великобритании Джереми Хант в интервью телеканалу Sky News предупредил, что Иран ждут последствия, если задержанный властями Исламской республики британский танкер Stena Impero не будет быстро освобожден, однако заявил, что вариант применения силы не рассматривается.

Футбол Умтити может перейти в «Манчестер Сити» Ранее Умтити интересовались «Арсенал» и «Ювентус». Умтити перешел в «Барселону» в 2016-м году из «Лиона» за 25 миллионов евро.

Политика Антироссийские санкции признали бесполезными в Германии "Сохранение санкций против России вредно для немецких компаний и ведет к тому, что Россия постоянно общается с Китаем", - добавил Эрнст.

Общество Во Франции зафиксирована самая высокая температура в истории страны Во французском городе Верарг зафиксировали самую высокую температуру в истории страны.

Футбол Молодежка «Спартака» победила «Ростов» "Спартак" обыграл "Ростов" в матче 2-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги.

Происшествия Замначальника УФСИН по Самарской области задержан при получении взятки Первый заместитель начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Самарской области Денис Шматов задержан по подозрению во взяточничестве, сообщил агентству "Интерфакс" заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

Происшествия Хакеры взломали электронную почту и Twitter Скотланд-Ярда Электронная почта и страница Скотланд-Ярда в Twitter были взломаны хакерами, пишет BBC.

Политика Украинский министр назвал указ Зеленского цирком Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал цирком указ президента страны Владимира Зеленского об улучшении качества автомобильных дорог.

Экономика S&P подтвердило инвестиционный рейтинг России Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в кратком обосновании агентства.

Общество Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней Под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии обрушились ливни. Для ряда районов префектуры Нагасаки объявлен наивысший уровень опасности.

Экономика Медведев призвал развивать рынок арендного жилья Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что необходимо развивать рынок аренды жилья.

Политика Трамп: США рассматривают санкции против Турции за покупку С-400 После начала поставок российских систем ПВО Белый дом решил исключить Турцию из программы поставок новейших американских истребителей F-35 Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность введения санкций против Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Космос Работа навигационной системы Galileo возобновлена Galileo прекратила передавать навигационные сигналы и сигналы точного времени из-за проблем с наземной инфраструктурой 12 июля.