Политика

Путин встретился с президентом Эстонии в КремлеИзвестия 11:30

Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
Читать в источнике
Владимир Путин
Мы давно не виделись, 10 лет назад была встреча на высшем уровне. Совсем недавно за границей мы с вами мельком виделись. Отсутствие контактов между официальными лицами, официальными органами между соседями - это ненормальная ситуация.
— Владимир ПутинРИА Новости 07:00

Подробнее о событии

Эксперт назвал мотив Таллина для нормализации отношений с Москвой

Народные новости19:53

Очень плодотворный обед: как Кальюлайд Путина в Эстонию пригласила

Sputnik Эстония11:29

Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным

РИА Новости11:48

Керсти Кальюлайд пригласила Путина в Эстонию

News.ru11:47

Кальюлайд пригласила Путина посетить Эстонию в следующем году

Газета.Ru14:02

Президент Эстонии пригласила Путина посетить республику

ТАСС10:56

С божьей помощью: кто мог организовать встречу президента Эстонии с Путиным

BaltNews.ee05:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 22:30, Ашберн

Москва представила анонс встречи лидеров России и Эстонии

КП - Северная Европа02:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 22:30, Ашберн
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина

Обновлено в 08:32
Политика

ВОЗ призвала не принимать антибиотики «для профилактики»

В очень бедных странах, где нет водопроводной воды, чистой воды, иногда женщинам, которые должны родить, дают антибиотики.
Обновлено в 20:54
Общество

Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, срочно отправили в Москву.
Обновлено в 13:45
Политика

Зеленский пообещал найти альтернативные источники нефтепродуктов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал запрет на экспорт нефти их России, заявив, что не знаком с этой проблемой глубоко, так как не изучал ее.
Обновлено в 18:05
Армия и оружие

Франция отправит танки и несколько сотен военных к российским границам

Обновлено в 19:10
Хоккей

Воробьев – о победе над швейцарцами: «Нормально поработали»

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев после победы над швейцарцами в рамках Еврочелленджа высказал удовлетворение от игры подопечных и результата.
Обновлено в 18:06
Авто

Представлен флагманский внедорожник Mercedes-Benz GLS

В Нью-Йорке состоялась презентация нового люксового внедорожника модели Mercedes-Benz GLS второго поколения.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие

Морпех США назвал единственный способ победить Россию и Китай

Обновлено в 14:11
Общество

ФБК: у жены-пенсионерки Леонида Слуцкого появился третий Bentley

В распоряжении ФБК оказалась расширенная декларация Слуцкого о доходах, которую депутаты сдают в аппарат Госдумы.
Обновлено в 08:57
Общество

Непогода оставила тысячи жителей Иркутской области без света

В Иркутской области из-за неблагоприятных погодных условий – сильного ветра, мокрого снега, метели — почти 12 тысяч жителей 35 населенных пунктов остались без электроснабжения.
Обновлено в 22:11
Происшествия

Суд изучил видео драки компании Кокорина и Мамаева с Соловчуком

Обновлено в 14:48
Шоу-бизнес

Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя

Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес

Тата Карапетян дала первое интервью после ухода мужа к Виктории Лопыревой

29-летняя бизнесвумен впервые после расставания с мужем дала большое откровенное интервью, в котором рассказала, каким было ее детство, как отец готовил ее к тому, чтобы занять одну из ключевых позиций в "Ташире", и, конечно же, прокомментировала свое расставание с Булатовым.
Обновлено в 11:42
Происшествия

Названа новая причина пожара в Нотр-Даме

Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
Обновлено в 16:05
Политика

В Раде заявили о желании Порошенко стать премьер-министром Украины

Депутат Верховной рады Антон Геращенко в интервью радио «НВ» заявил, что украинский лидер Пётр Порошенко, «понимая, что он уже проиграл президентские выборы», наметил новый план, он «хочет быть премьер-министром Украины».
Обновлено в 20:46
Происшествия

Верховный суд отклонил иск обвиняемого в пожаре в «Зимней вишне»

В своем иске Генин просил признать недействительными пункты № 3, 52, 73, 76, 80 Боевого устава подразделений пожарной охраны, которые определяют порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.
Обновлено в 09:55
Транспорт

Российских водителей могут разделить на любителей и профессионалов

Министерство транспорта России предложило изменения в федеральный закон "О безопасности дорожного движения", согласно которым при подготовке водителей будут выделены категории "любителей" и "профессионалов".
Обновлено в 21:10
Армия и оружие

Сатановский объяснил, как уничтожить США без миллионных жертв

Сатановский указал на то, что вероятность попытки Белого дома нанести ядерный удар по России увеличивается из-за «американской идеи», что военные действия будут идти не на территории Америки.
Обновлено в 06:56
Политика

Премьер Италии заявил об угрозе гуманитарного кризиса в Ливии

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что в Ливии сформировалась "конкретная опасность гуманитарного кризиса"
Обновлено в 16:24
Происшествия

Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено в 15:36
Происшествия

В Красноярске два человека погибли под сорванной ветром крышей

Два человека погибли при падении сорванной ветром металлической крыши в Красноярске, сообщили РИА Новости в региональном СУСК в четверг.
Обновлено в 10:06
Кино

Никита Михалков вышел на сцену ММКФ после двух операций

Никита Сергеевич, поцеловав председателя жюри, режиссера Ким Ки Дука, признался в том, что ему сделали две операции.
Обновлено в 13:11
Общество

Новый вагон купе покажут вживую на Рижском вокзале Москвы

«Двадцать третьего апреля на Рижском вокзале Москвы состоится презентация нового одноэтажного купейного вагона дальнего следования, выполненного в виде двухвагонного сцепа», - сообщили в РЖД.
Обновлено в 22:24
Происшествия

Наркоторговец хранил 110 тысяч доз кокаина на кладбище в Риме

Стражи порядка изъяли 110 тысяч расфасованных и готовых к продаже доз запрещенного вещества и пистолет, информирует Rai News 24.
Обновлено в 19:39
Наука

Ученые установили, какое давление снижать не нужно

Как сообщает ToDay News Ufa, в большинстве случаев лекарства не нужны при лечении гипертонии.
Обновлено в 06:48
Теннис

Шарапова снялась с турнира в Штутгарте

Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с турнира в Штутгарте, который пройдет c 20 по 28 апреля.
Обновлено в 11:14
Экономика

Business Insider собрал 13 «потрясающих» фактов об экономике России

Издание Business Insider собрало 13 «потрясающих» фактов о российской экономике.
Обновлено в 10:26
Политика

Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой

Предприниматель Игорь Коломойский назвал президента Украины Петра Порошенко своей марионеткой. Об этом сообщает «Экономическая правда».
Обновлено в 14:55
Гаджеты

«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей

Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости.
Обновлено в 12:34
Здоровье

В Челябинске проверят жалобы врачей на снижение зарплат

Управление здравоохранения администрации Челябинска проверит жалобы врачей больницы №6 на снижение зарплат в связи с переходом на новую систему оплаты труда.
Обновлено в 17:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Керсти Кальюлайд
Эстонский политик
Эстонский политик. Президент Эстонии с 10 октября 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное