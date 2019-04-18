Политика
Путин встретился с президентом Эстонии в КремлеИзвестия 11:30
Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
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Мы давно не виделись, 10 лет назад была встреча на высшем уровне. Совсем недавно за границей мы с вами мельком виделись. Отсутствие контактов между официальными лицами, официальными органами между соседями - это ненормальная ситуация.
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 22:30, Ашберн
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал запрет на экспорт нефти их России, заявив, что не знаком с этой проблемой глубоко, так как не изучал ее.
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Армия и оружие
Франция отправит танки и несколько сотен военных к российским границам
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Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев после победы над швейцарцами в рамках Еврочелленджа высказал удовлетворение от игры подопечных и результата.
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Названа новая причина пожара в Нотр-Даме
Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
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Политика
В Раде заявили о желании Порошенко стать премьер-министром Украины
Депутат Верховной рады Антон Геращенко в интервью радио «НВ» заявил, что украинский лидер Пётр Порошенко, «понимая, что он уже проиграл президентские выборы», наметил новый план, он «хочет быть премьер-министром Украины».
Обновлено в 20:46
Происшествия
Верховный суд отклонил иск обвиняемого в пожаре в «Зимней вишне»
В своем иске Генин просил признать недействительными пункты № 3, 52, 73, 76, 80 Боевого устава подразделений пожарной охраны, которые определяют порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.
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Российских водителей могут разделить на любителей и профессионалов
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Обновлено в 21:10
Армия и оружие
Сатановский объяснил, как уничтожить США без миллионных жертв
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Политика
Премьер Италии заявил об угрозе гуманитарного кризиса в Ливии
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что в Ливии сформировалась "конкретная опасность гуманитарного кризиса"
Обновлено в 16:24
Происшествия
Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено в 15:36
Происшествия
В Красноярске два человека погибли под сорванной ветром крышей
Два человека погибли при падении сорванной ветром металлической крыши в Красноярске, сообщили РИА Новости в региональном СУСК в четверг.
Обновлено в 10:06
Кино
Никита Михалков вышел на сцену ММКФ после двух операций
Никита Сергеевич, поцеловав председателя жюри, режиссера Ким Ки Дука, признался в том, что ему сделали две операции.
Обновлено в 13:11
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«Двадцать третьего апреля на Рижском вокзале Москвы состоится презентация нового одноэтажного купейного вагона дальнего следования, выполненного в виде двухвагонного сцепа», - сообщили в РЖД.
Обновлено в 22:24
Происшествия
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Стражи порядка изъяли 110 тысяч расфасованных и готовых к продаже доз запрещенного вещества и пистолет, информирует Rai News 24.
Обновлено в 19:39
Наука
Ученые установили, какое давление снижать не нужно
Как сообщает ToDay News Ufa, в большинстве случаев лекарства не нужны при лечении гипертонии.
Обновлено в 06:48
Теннис
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Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с турнира в Штутгарте, который пройдет c 20 по 28 апреля.
Обновлено в 11:14
Экономика
Business Insider собрал 13 «потрясающих» фактов об экономике России
Издание Business Insider собрало 13 «потрясающих» фактов о российской экономике.
Обновлено в 10:26
Политика
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Предприниматель Игорь Коломойский назвал президента Украины Петра Порошенко своей марионеткой. Об этом сообщает «Экономическая правда».
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Гаджеты
«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей
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Здоровье
В Челябинске проверят жалобы врачей на снижение зарплат
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Обновлено в 17:51