Путин встретился с президентом Эстонии в КремлеИзвестия 11:30

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Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.

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