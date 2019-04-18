Путин встретился в Кремле с президентом Эстонии КальюлайдRT на русском 09:18

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибыла в Москву с рабочим визитом и провела переговоры с Владимиром Путиным. В ходе беседы главы государств обсудили вопросы безопасности, экологии и торговые отношения.

Путин встретился в Кремле с президентом Эстонии Кальюлайд

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