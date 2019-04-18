Политика
Путин встретился в Кремле с президентом Эстонии КальюлайдRT на русском 09:18
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибыла в Москву с рабочим визитом и провела переговоры с Владимиром Путиным. В ходе беседы главы государств обсудили вопросы безопасности, экологии и торговые отношения.
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Мы давно не виделись, 10 лет назад была встреча на высшем уровне. Совсем недавно за границей мы с вами мельком виделись. Отсутствие контактов между официальными лицами, официальными органами между соседями - это ненормальная ситуация.
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Путин считает ненормальным отсутствие контактов между официальными лицами и соседями
Народные новости07:30
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Общество
Омские чиновники вручили горожанке деньги на налог за подаренный букет
Омская городская администрация вручила конверт с деньгами жительнице города Сание Абдуллиной, с которой потребовали выплаты налога за подарки, полученные в роддоме.
Обновлено в 07:26
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Обновлено в 05:25
Футбол
Гвардиола назвал «жестоким» вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов
Исход противостояния с «Тоттенхэмом» в четвертьфинале Лиги чемпионов прокомментировал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
Обновлено вчера в 19:26
Экономика
Реальные доходы россиян упали при новой методике расчета
Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в России в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщил Росстат.
Обновлено в 09:14
Космос
В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы
Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено в 09:03
Авто
Кросс-хэтчбек Kia HabaNiro стер границы между сегментами
Как нынче водится, HabaNiro имеет электрическую силовую установку с мотором на каждой оси и, соответственно, полный привод.
Обновлено в 11:25
Авто
Renault получила ОТТС на кросс-купе Renault Arkana
Еще недавно Renault анонсировала новое кросс-купе Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие версии модели.
Обновлено в 10:21
Хоккей
Путин заинтересован в участии клуба из Франции в КХЛ
Владимир Путин предложил французскому бизнесу помочь клубу из Франции принять участие в чемпионате Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 11:28
Политика
Суд принял сторону Коломойского в споре о национализации Приватбанка
Решение о национализации Приватбанка было принято с нарушением действующего законодательства.
Обновлено в 07:38
Происшествия
В Москве задержали мужчин со скелетом в сумке
На востоке Москвы полицейские задержали двух мужчин, в сумке у которых обнаружили фрагменты скелета.
Обновлено в 10:53
Происшествия
Глава управления Росавиации арестован по делу о хищении 1 млрд рублей
Суд арестовал главу управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко.
Обновлено в 12:39
Политика
ЦИК Украины перенесла время теледебатов Зеленского и Порошенко
Центральная избирательная комиссия Украины приняла решение о переносе времени проведения дебатов кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко с 20 часов на 21 час.
Обновлено в 13:02
Здоровье
В РКОД провели уникальную операцию пациентке с раком легкого
Специалисты 1-ого торакального отделения провели миниинвазивную видеоторакоскопическую пульмонэктомию пациентке с раком легкого.
Обновлено 16 апреля в 04:16
Происшествия
В ДТП на Фонтанке в Петербурге пострадали четверо пешеходов
В дорожной аварии на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки днем 18 апреля пострадали четверо пешеходов.
Обновлено в 10:39
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей
Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости.
Обновлено в 12:34
Авто
Разгневанная клиентка остановила продажи Mercedes-Benz в Китае
Компания Mercedes-Benz приостановила действие своей франшизы в Китае из-за скандала, связанного с одним из дилерских центров в городе Сиань.
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия
В Новосибирской области возбудили дело из-за травли ребенка с ВИЧ
В Новосибирской области возбудили уголовное дело из-за нарушения прав ребенка с ВИЧ в городе Искитим.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Экс-глава Серпуховского района пережил остановку сердца
Обновлено в 08:28
Общество
Опрос показал, сколько россиян хотели бы жить в эпоху Сталина
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос и выяснил, что в эпоху Иосифа Сталина хотели бы жить лишь пять процентов россиян.
Обновлено в 10:44
Политика
Znak.com попросил Генпрокуратуру проверить работу Госдумы
Редакция Znak.com обратилась к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой провести проверку возможных нарушений в работе Государственной думы РФ.
Обновлено в 10:06
Политика
Тимошенко рассказала о звонке с призывом голосовать за Порошенко
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что получила звонок с записью голоса действующего президента Украины Петра Порошенко, который просит проголосовать за него 21 апреля.
Обновлено в 11:30
Общество
«Роскачество» назвало лучшие марки кефира
По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Футбол
«Челси» снизил запрашиваемую у «Реала» сумму за Азара
Ранее «Челси» требовал за Азара около 116 млн евро, но теперь цена на форварда была снижена до 103-105 млн.
Обновлено в 09:27
Общество
Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
Обновлено в 08:49
Футбол
«Спартак» поблагодарил Карреру за поздравление с днём рождения
"Спартак" ответил на поздравление бывшего главного тренера Массимо Карреры с днём рождения.
Обновлено в 11:35
Гаджеты
IPhone 2019 получит четыре камеры по 12 Мп
Обновлено в 11:18
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала фото восьмимесячной дочери
Кудрявцева признается что ей очень сложно сдержаться, чтобы не показать, какой растет дочь, которой недавно исполнилось 8 месяцев.
Обновлено в 01:37