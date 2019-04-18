Политика
Кальюлайд пригласила Путина посетить Эстонию в следующем годуГазета.Ru вчера в 14:02
Пресс-секретарь сообщил, что эстонская сторона проявляет "определенную гибкость" в вопросе перехода русских школ на эстонский язык Керсти Кальюлайд также сообщила, что пригласила Владимира Путина посетить Эстонию в следующем году.
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Экономика
Суд в Киеве принял новое решение по Приватбанку в пользу Коломойского
Коломойскому принадлежало более 41% акций Приватбанка. Приватбанк был национализирован в декабре 2016 года.
Обновлено в 10:19
Интернет
Количество лайков в Instagram может стать невидимым
Обновлено в 07:43
Происшествия
Названо число пострадавших при обрушении грунта в Севастополе
Три автомобиля упали вместе с обвалившимся грунтом на парковке у жилого дома в Севастополе, ещё несколько машин были эвакуированы с места обрушения.
Обновлено в 03:46
Происшествия
Сотрудники ФСБ вымогали взятку биткоинами
Следственная группа под руководством Белоусова завела и расследовала уголовное дело против издателя, экс-руководителя «Известий» Эраста Галумова.
Обновлено вчера в 14:36
Культура
Телеведущий Норкин прервал молчание после исчезновения из эфира
Телеведущий Андрей Норкин сегодня прервал продолжительное молчание.
Обновлено вчера в 11:24
Здоровье
В Японии выписали из больницы родившегося весом 258 г младенца
В Японии выписали из больницы младенца, который родился весом 258 г, сообщает Mainichi со ссылкой на больницу префектуры Нагано.
Обновлено в 04:53
Политика
СМИ узнали формат дебатов Порошенко и Зеленского
Обновлено в 10:25
Политика
Патрушев назвал основные угрозы безопасности на Северном Кавказе
"Коррупция, хищения бюджетных средств, организованная преступность, проявления клановости представляют серьезную угрозу национальной безопасности", - сказал Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности на Северном Кавказе.
Обновлено в 06:53
Политика
В конгрессе США затребовали полный текст доклада по «российскому делу»
Глава юридического комитета палаты представителей конгресса США Джерролд Надлер направил в минюст повестку с требование предоставить полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по расследованию дела о "вмешательстве России" в американские выборы, передает ТАСС.
Обновлено в 10:17
Происшествия
Издатель «Новой газеты» опроверг инфаркт головного мозга у Быкова
О диагнозе, который врачи поставили Дмитрию Быкову, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах Башкирии, где был госпитализирован писатель.
Обновлено в 07:56
Политика
Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без нефти из России
Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление украинских политиков о возможном коллапсе экономики Украины без поставок российской нефти.
Обновлено вчера в 21:47
Общество
Штормовой ветер и дождь со снегом ожидаются в Крыму в субботу
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток 20 апреля в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 20-25 м/с, ночью и утром 20 апреля в южных, центральных и восточных районах Крыма ожидается очень сильный дождь со снегом", - говорится в сообщении.
Обновлено в 09:17
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
Главная новация проекта заключается в разделении водителей на любителей, пользующихся транспортом в личных целях, и профессионалов – тех, для кого перевозки являются средством заработка.
Обновлено в 00:49
Происшествия
Появилось полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
Опубликовано новое видео с нападением российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в «Кофемании».
Обновлено в 07:34
Хоккей
Лукашенко раскритиковал выступления минского «Динамо» в КХЛ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко намекнул, что после ещё одного года неудачных выступлений в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) минское «Динамо» может быть расформировано.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Режим ЧС объявлен в Забайкалье из-за пожаров
В Забайкальском крае ввели режим ЧС из-за степных пожаров. В селах на юге региона сгорели около 40 жилых домов.
Обновлено в 10:04
Общество
Собянин открыл флагманский центр занятости «Моя работа»
Пройти профессиональное тестирование, обучение и стажировку можно в новом флагманском центре занятости "Моя работа", который открылся на улице Щепкина.
Обновлено в 09:47
Наука
В глубинах Индийского океана обнаружили неизвестное существо
Британские исследователи, решившие изучить глубоководную фауну Индийского океана, засняли на пленку неизвестного обитателя глубин, внешне похожего на стебельчатую асцидию, но, вероятнее всего, речь идет о совершенно новом виде.
Обновлено вчера в 10:57
Политика
Сирия отправила первое судно с грузом в Крым
Обновлено в 03:51
Армия и оружие
Большой десантный корабль «Цезарь Куников» сломался во время учений
На большом десантном корабле (БДК) "Цезарь Куников" после проведения учений в море возникла неисправность с рулевым устройством, из-за чего он был отбуксирован в пункт базирования в Крыму.
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес
Светлаков получил удар после оскорбления Собчак
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес
Внучка Олега Стриженова родила пятого ребенка
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес
Алла Пугачева дала юбилейный концерт на сцене Кремля
Концерт состоялся 17 апреля на кремлевской сцене и стал самым обсуждаемым событием апреля.
Обновлено вчера в 07:31
Общество
Депутат с Ямала задекларировал 359 квадратных километров земли
Депутат Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа и гендиректор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк задекларировал в собственности землю общей площадью 359 квадратных километров.
Обновлено в 03:46
Транспорт
ГИБДД отменит право на ошибку при сдаче экзамена на права
В пресс-службе МВД сообщили, что ГИБДД собирается отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на получение водительских прав.
Обновлено в 00:18
Футбол
Лионель Месси назван лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Обновлено в 07:05
Политика
Посол США на Украине назвала три приоритета страны после выборов
Посол США на Украине Мари Йованович обозначила три приоритета страны после президентских выборов, второй тур которых пройдёт 21 апреля.
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес
Ксения Собчак приняла вызов на дуэль Анастасии Волочковой
Еще в начале апреля казалось, что многолетний конфликт Ксении Собчак и Анастасии Волочковой может остаться в прошлом.
Обновлено в 09:10